Op de iPhone is met machine learning steeds meer mogelijk. Zo kan de Foto’s-app allerlei objecten herkennen, zoals paarden, landschappen en gebouwen. Met Visual Lookup is nog meer mogelijk. Heb je een foto van een huisdier of plant gemaakt, dan kan de iPhone je vertellen welke soort het is, met nog wat extra uitleg. Boeken, planten, bezienswaardigheden en kunstwerken worden – als het goed is – moeiteloos herkend. De functie heet in het Nederlands ‘Visueel opzoeken’ en hieronder lees je hoe het werkt.

Geschikte toestellen

Visual Lookup is te vinden op toestellen met iOS 15 en nieuwer. Maar let op: je hebt ook een toestel nodig met een A12 Bionic-chip, waardoor enkele oudere modellen afvallen, ook al draaien ze op iOS 15.

Op deze toestellen werkt het wel:

Zo gebruik je Visual Lookup op je iPhone en iPad

Open de Foto’s-app op je iPhone. Kies een foto met een duidelijk onderwerp, bijvoorbeeld een dier of plant. Kijk naar het info-icoon (i) onderin het scherm. Staan er kleine sterretjes bij, dan is er sprake van Visual Lookup. Tik op de i om meer informatie te zien, zoals Siri-kennis, vergelijkbare afbeeldingen op het web en online informatiebronnen.

Er verschijnt ook een speciaal icoontje op de foto. Is het een dier, dan zie je een icoontje van een pootafdruk. Er zijn vijf categorieën: kunst, bezienswaardigheden, natuur, boeken en huisdieren.

Visual Lookup kan handig zijn als je niet weet wat er op een foto staat, bijvoorbeeld een gebouw. Om goed te kunnen werken moet Visual Lookup al je foto’s analyseren en indexeren. Heb je veel foto’s, dan kan het een behoorlijke tijd duren voordat je de sterretjes van Visual Lookup ziet. Het werkt het beste met dieren, planten en sommige objecten. Locaties en gebouwen zijn vaak wat moeilijker te herkennen.

Een functie die wel wat lijkt op Visual Lookup is Livetekst in foto’s. Hiermee kun je teksten op foto’s herkennen en eventueel vertalen.