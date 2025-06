Als je een beslissing moet maken, dan kan een poll daarbij helpen. Vanaf iOS 26 kun je in iMessage in een paar tikken een poll maken, maar het werkt nu ook al via een omweg. Wij laten je beide manieren zien.

Het is al een aantal jaar mogelijk om in WhatsApp een poll te maken en dat komt voornamelijk in groepsgesprekken van pas. Het helpt om een keuze te maken voor bijvoorbeeld een restaurant waar je met vrienden wil eten of de activiteit die je met collega’s wil doen. Maar gebruik je liever iMessage? Dan kun je ook in Apple’s Berichten-app een poll maken. Vanaf iOS 26 werkt het maken van een iMessage poll standaard voor iedereen, maar met eerdere iOS-versies zijn er ook mogelijkheden.

iMessage-poll maken vanaf iOS 26

Vanaf iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 en watchOS 26 biedt Apple standaard een manier om een poll in iMessage te maken en erop te stemmen. Je hebt geen andere tools, diensten of websites nodig: het maken van een iMessage-poll doe je gewoon in de app zelf. Dit kan in zowel één-op-één chats als in groepsgesprekken. Het zijn altijd polls waarbij iedereen op meerdere antwoorden kan stemmen. Je kan er niet voor kiezen om iedereen maximaal een keuze te laten geven.

Een uitgebrachte stem kan op ieder moment gewijzigd worden door degene die de stem uitgebracht heeft. Het unieke van iMessage-polls is dat iedereen in het gesprek nieuwe opties toe kan voegen, zelfs nadat de poll al gemaakt is. Dat is dus niet alleen voorbehouden aan de maker.

Dit zijn de iMessage-polls in het kort:

Multi-optie peiling waar iedereen kan stemmen op de zelf bepaalde opties, zonder beperking van aantal stemmen

Maximaal twaalf antwoordopties per poll

Iedereen kan naderhand opties toevoegen

Het is niet mogelijk om achteraf de opties te wijzigen

Geschikt voor zowel één-op-één-chats als groepsgesprekken

Het maken van een iMessage-poll werkt in de Berichten-app op zowel de iPhone, iPad en Mac (vereist iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe 26 of nieuwer). Op de Apple Watch kun je vanaf watchOS 26 wel stemmen op polls, maar deze niet maken.

Een iMessage-poll maken doe je zo vanaf iOS 26:

Open het gesprek waarin je de poll wil maken. Tik op het plusje, gevolgd door Enquêtes. Standaard verschijnen er in het tekstveld drie opties. Voer daar de gewenste opties in. Na het vullen van de derde optie, verschijnt er nog een veld voor een vierde optie. Dit gaat door tot maximaal twaalf antwoordopties. Vul onder de poll nog eventueel de vraag of bericht in en tik op versturen.

Wil je achteraf nog een optie toevoegen? Tik dan op Voeg optie toe, onderaan de verstuurde poll.

Om te stemmen, tik je simpelweg op het gewenste antwoord. Je kan op zoveel opties stemmen als je zelf wil. Naarmate een optie een stem krijgt, wordt de gele balk langer. De optie met de langste gele balk, heeft op dat moment de meeste stemmen. Om de exacte uitslag te bekijken, hou je de poll ingedrukt en tik je op Details van de enquête. Je ziet dan precies wie waarop gestemd heeft.

Polls maken in iMessage (iOS 18 en ouder)

Wil je een poll maken op een iPhone of iPad met iOS 18 of ouder? Dan kun je daar ook een speciale iMessage-app voor gebruiken. Je vindt deze in de iMessage App Store. Zo is er bijvoorbeeld Polls for iMessage, waarmee je heel veel opties hebt. Zo kun je meerdere stemmen in- of uitschakelen, kan je aan of uitzetten dat je kan zien wie waarop gestemd heeft en veel meer. Het nadeel is wel dat iedereen de app nodig heeft, maar hij is gelukkig wel gratis te downloaden.

