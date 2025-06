Apple heeft vanaf iOS 26 een nieuwe functie aan Apple Music toegevoegd, genaamd AutoMix. Zoals de naam al doet vermoeden zorgt deze functie ervoor dat de overgang tussen twee nummers automatisch goed gemixt worden. De bedoeling hiervan is dat een naadloze overgang tussen nummers ontstaat. We geven wat leuke voorbeelden en leggen je uit hoe je het gebruikt.

Vereisten AutoMix in Apple Music

AutoMix inschakelen op iPhone en iPad

Om dit in te schakelen volg je de volgende stappen:

Open de Instellingen-app. Ga naar Apps > Muziek. Scroll naar Nummerovergangen. Zorg dat de schakelaar bij Song Transitions aan staat. Als deze aan staat kies je AutoMix.

AutoMix inschakelen op Mac

Het werkt op de Mac net wat anders om AutoMix aan de praat te krijgen. Dat doe je door de volgende stappen te volgen:

Open de Apple Music-app op je Mac. Klik in de menubalk op Muziek en selecteer daar Instellingen. Ga in het instellingenmenu naar Afspelen. Bovenaan moet je ervoor zorgen dat Nummerovergangen aangevinkt is en selecteer daar bij Overgangsstijl de optie AutoMix.

Probeer AutoMix zelf uit

Als je al op de beta van iOS 26, iPadOS 26 of macOS Tahoe zit, kan je het eens proberen met de volgende nummers:

This Is What You Came For [Calvin Harris & Rihanna] → One Kiss [Dua Lipa]

Burnout [Green Day] → American Idiot [Green Day]

I Gotta Feeling [Black Eyed Peas] → A Really Cool Dance Song [Bowling for Soup]

Don’t You Worry Child [Swedish House Mafia] → Save the World [Swedish House Mafia]

Fame is a gun [Adison Rae] → Toxic [Britney Spears]

Lavender Haze [Taylor Swift] → I Think He Knows [Taylor Swift]

All The Small Things [Blink 182] → Still Into You [paramore]

Een kanttekening is dat AutoMix niet altijd in werking treedt. Het werkt alleen bij nummers die qua beat en tempo mooi op elkaar aansluiten. Twee totaal verschillende genre’s of een ballad en uptempo nummer zullen dus niet zo snel mooi in elkaar overlopen. In dat geval worden de nummers gewoon na elkaar afgespeeld.

Tijdens de overgang verandert de albumartwork ook langzaam van het ene nummer in die van het andere nummer, wat zorgt voor een naadloze overgang.

Naast dat je kan kiezen voor AutoMix, kan je ook crossfade blijven gebruiken. Hoe Crossfade werkt lees je hier.

