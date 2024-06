Het beginscherm van je iPhone aanpassen

Wanneer je voor het eerst aan de slag gaat met een nieuwe iPhone, staan de apps op het beginscherm in een vaste volgorde. Dit zijn de vooraf geïnstalleerde apps van Apple. Deze indeling is aan te passen: je bepaalt zelf waar de apps komen te staan. Apps die je vaak gebruikt zet je op een gemakkelijk toegankelijke plaats, bijvoorbeeld in het iPhone-dock. Deze balk met appiconen is onderaan het scherm te vinden en is altijd in beeld, ook als je naar volgende beginschermen doorbladert. We hebben een aparte tip over het iPad-dock, want die biedt nog meer mogelijkheden. Alles wat we hier bespreken over het iPhone-beginscherm geldt trouwens ook in hoge mate voor het iPad-beginscherm.

Je kunt meerdere beginschermen maken. Apps die niet op het eerste beginscherm passen. schuiven automatisch door naar het volgende beginscherm. Je kunt hier doorheen bladeren door zijwaarts te vegen. Kun je een bepaalde app niet vinden?

Heb je heel veel apps en raak je het overzicht kwijt? Dan kun je gelijksoortige apps in mappen (oftewel folders) zetten. Het is zelfs mogelijk om een complete appfolder in je dock te plaatsen, voor als je heel veel apps onder handbereik wilt hebben. Alles over het indelen van je iPhone-beginscherm lees je in een aparte tip.