Vanaf iOS 14 kun je beginschermen verbergen zonder de apps die erop staan van je toestel te verwijderen. Wij leggen uit wanneer dat handig is en hoe je het doet.

Apple heeft in iOS 14 een paar handige nieuwe functies toegevoegd voor het beginscherm. Het verbergen van één of meerdere beginschermen is daar een van. Apps die op dit scherm staan blijven op je toestel staan, maar zijn minder goed zichtbaar.

Waarom zou je een beginscherm verbergen?

Veel mensen hebben apps op hun iPhone staan die ze nooit gebruiken, maar wel moeten hebben. Denk aan apps waar je alleen de widget van gebruikt, of apps die je alleen nodig heb als je er een pushmelding van krijgt. Misschien heb je wel een speciale pagina met apps voor op vakantie. Die heb je de rest van het jaar niet nodig, dus je kunt in dat geval de pagina tijdelijk verbergen.

De apps die op een verborgen beginscherm staan worden niet van je iPhone verwijderd. Je kunt de apps nog altijd openen, bijvoorbeeld met Siri, via Spotlight, een notificatie of via de nieuwe Appbibliotheek. Uiteraard kun je een verborgen beginscherm altijd weer zichtbaar maken. Hoe je dat doet lees je hieronder.

Zo verberg je een beginscherm in iOS 14

Heb je iOS 14 op je iPhone geïnstalleerd, dan kun je de onderstaande stappen volgen om een beginscherm te verbergen. Het werkt niet op een iPad.

Zorg dat alle apps die verborgen mogen worden bij elkaar staan. Dit mag op meerdere pagina’s. Houd je vinger lang ingedrukt op het thuisscherm tot de app-icoontjes beginnen te wiebelen. Tik op de pagina-indicatoren onderin het scherm en vink pagina’s uit die je niet wil zien. Klaar? Tik rechtsboven op Gereed.

Alle gewenste pagina’s zijn nu verborgen. Om ze weer terug te halen volg je dezelfde stappen en kun je alles weer tonen als je dat wil. Wil je weten hoe je bij je apps komt als je een pagina hebt verborgen? Lees dan verder.

Apps uit een verborgen beginscherm openen

Stel, je hebt een beginscherm verborgen. Hoe open je dan een app die daarop staat? Dat leggen we uit. Je hoeft die pagina niet zichtbaar te maken om bij één app te komen. Er zijn verschillende manieren om bij je app te komen en dit zijn ze:

Vraag aan Siri om de app te openen.

Zoek met Spotlight naar de app.

Tik op een notificatie van de app.

Tik op een link naar de app vanuit een andere app (deep link).

Gebruik de nieuwe Appbibliotheek van iOS 14.

De Appbibliotheek vind je door helemaal naar links te vegen op de laatste pagina van je beginscherm. Hier staan al je apps gesorteerd op categorie, maar je kunt ook via de zoekbalk aldaar de naam van de app intikken, net als in Spotlight.

Het verbergen van beginschermen is slechts één van de handige functies omtrent het beginscherm. Je kunt vanaf iOS 14 ook widgets toevoegen. Lees in ons aparte artikel meer over de ‘slimme stapel’-widget van iOS 14. Hiermee heb je altijd relevante informatie bij de hand.