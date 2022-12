Ontdek deze handige apps voor lekker eten. Maak mooie foodfoto's, noteer welke wijn je hebt gedronken, hoeveel calorieën je hebt gegeten of hoe je in een vreemde taal om de rekening vraagt.

We hebben een aparte lijst van apps om restaurants te vinden, maar er komt natuurlijk nog veel meer aan te pas bij lekker eten. Je wil mooie foto’s van je eten maken, een eetdagboek bijhouden en noteren welke heerlijke wijn je hebt gedronken. De iPhone komt ook van pas als je in het Frans om extra mayonaise wilt vragen. Daarna leggen we de iPhone natuurlijk even weg, want er moet ook genoten worden!

Lekkere gerechten vastleggen

Een lekker gerecht tijdens een bijzonder moment roept bij mensen herinneringen op. De kok of kokkin heeft veel moeite gedaan om een zo mooi mogelijke compositie te maken en dat wil je vastleggen voordat je een hap neemt en het plaatje verstoort. Er zijn heel wat apps waarmee je je eten zo mooi mogelijk op de foto kunt zetten. Je kunt hiervoor gebruik maken van de standaard Camera-app of Instagram, maar er zijn nog genoeg andere apps die je nét iets meer mogelijkheden geven om jouw eten te fotograferen.

Foodie - Camera for life (Gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Een van de apps die je hiervoor kunt gebruiken is Foodie. Deze app is helemaal gericht op het maken van foodfoto’s. Je kunt een aantal filters over het eten leggen die je eten er nog lekker uit laten zien.

VSCO: Foto en Video Editor (Gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 14.0+) - Een andere app die je kunt gebruiken om je foto’s te bewerken, is VSCO. Deze app is niet gespecialiseerd in foodfoto’s, maar biedt wel een heel aantal mogelijkheden om je foto te bewerken. Je kunt aan de slag met de standaard filters, extra filters aanschaffen of zelf aan de slag met instellingen als belichting, contrast en helderheid. VSCO heeft een wat meer kunstzinnige inslag.

Bekijk ook Deze foto-apps voor iPhone maken fotograferen nog leuker! Maak jij veel foto's met je iPhone en iPad? Het wemelt in de App Store van de goede camera- en foto-apps. Je kan eigenlijk alle kanten op. Wij zetten de beste apps voor het maken, bekijken en leuk presenteren van foto's op een rij.

Calorieën tellen

Het is niet alleen maar pret aan tafel. Er moet ook op de juiste samenstelling gelet worden: zit er voldoende eiwit in, hoeveel suiker krijg je binnen? Je kunt dit vastleggen met allerlei apps, die vaak uitgebreide databases hebben van veel voorkomende gerechten. Ga je naar een restaurant van een bekende keten (bijvoorbeeld La Place) dan staan de populaire gerechten al opgesomd. Er zijn apps die je prima kunnen helpen om dit bij te houden.

Mijn Eetmeter (Gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Dit is een soort eetdagboek. Je houdt bij wat en hoeveel je op een bepaalde dag eet en de app vertelt je hoeveel calorieën je binnen hebt gekregen. Ook krijg je te zien hoeveel suikers, koolhydraten, eiwitten en andere stoffen er in het eten zaten. De schijf van vijf wordt erbij gehaald om te kijken of je van elk type voedingsstof wel voldoende binnen hebt gekregen en wat de aanbevolen hoeveelheid is. De app is in het Nederlands en is gemaakt door het Voedingscentrum.

MyFitnessPal: CalorieënTeller (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Deze app bevat een database van miljoenen etenswaren van over de hele wereld. Je kunt hem dus prima thuis én op vakantie gebruiken. Thuis scan je de streepjescode op de verpakking om makkelijk eten te kunnen toevoegen. Dat werkt natuurlijk niet als je in een restaurant zit, maar gelukkig staan veel populaire gerechten er gewoon in.

Bekijk ook Beste apps voor bewust eten en specifieke eetwensen Heb jij bijzondere eetwensen, wil je bewust eten of heb je een voedselallergie? iCulture zet de beste apps voor vegetariërs en mensen die glutenvrij, biologisch of gewoon lekker willen eten op een rijtje.

Wijnflessen scannen

Als goed geïnformeerde eetliefhebber weet je thuis precies welke wijn je het liefst drinkt. Maar de kans bestaat dat er op een terrasje of in een restaurant een fles op tafel komt die je helemaal niet kunt plaatsen. Door het scannen van het wijnetiket kun je achterhalen welke wijn het is, hoe goed hij wordt gewaardeerd en ook: hoe veel een fles bij de slijter of groothandel kost. Weet je meteen hoeveel marge er wordt berekend.

Vivino: Bestel de juiste wijn (Gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Vivino is wat ons betreft de beste app om wijn te herkennen. Je hoeft alleen maar een foto te maken en krijgt alle info op een presenteerblaadje. Je kunt ook beoordelingen geven en invoeren welke prijs je zelf hebt betaald.

WineRatings+ by Wine Spectator (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Gaat het vooral erom je wijnkennis verder uit te breiden, dan is deze app een aanrader. Je kunt trends volgen, zien of een bepaalde wijn al gedronken kan worden, of dat het beter is om nog even te wachten.

Bekijk ook De beste wijn-apps voor de iPhone: deze moet je hebben De beste iPhone-apps voor wijn en wijnliefhebbers: van Vivino tot Somm. Voor het scannen van wijn, wijninfo opvragen, proefnotities maken en meer.

Restaurants vinden

Voordat je die fles wijn in een restaurant kunt ontkurken, zul je nog wel een tafeltje moeten vinden. Er zijn talloze restaurant-apps die je de weg kunnen wijzen. Van heel duur tot betaalbaarder. Mag het echt niet te veel kosten, dan zou je ook kunnen kiezen voor apps van fastfood-ketens, waarin je speciale deals vindt en vaak punten kunt sparen.

Gault&Millau Benelux (Gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Als een Michelin-restaurant wat te duur is, maar je toch lekker wilt eten. Gault&Millau staat voor kwalitatief goede restaurants voor een redelijke prijs.

TheFork- reserveer restaurants (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.1+) - TheFork is in Nederland de bekendste app om restaurants te reserveren. Er zijn soms ook deals afgesproken met restaurants die wat meer volk in huis willen halen.

OpenTable: Restaurant Bookings (Gratis, iPhone/iPad, iOS 15.0+) - In het buitenland is OpenTable vaak een betere keuze. Perfect als je geen zin hebt om in een vreemde taal te telefoneren en gewoon rustig een tijdslot wilt uitkiezen.

Bekijk ook De beste restaurantapps voor lekker eten Zin om uit eten te gaan of zoek je een leuk restaurant op vakantie? iCulture zet de beste apps om restaurants met je iPhone of iPad te vinden op een rij. Van sterrenrestaurants tot menu's met flinke korting.

Allergieën en intoleranties

Als je allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, moet je extra opletten. Zeker als je buiten de deur eet. Je bent iets minder alert en weet niet altijd hoe een gerecht is gemaakt, dus een foutje is zo gemaakt. Er zijn diverse apps die je kunnen helpen om je wensen duidelijk te maken.

Voedselintoleranties (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Meer dan 900 voedingsmiddelen opzoeken en kijken of deze voor jou geschikt zijn. Werkt ook offline.

+ , iOS 14.0+) - Gemaakt door een Nederlander en vooral gericht op mensen met een allergie. Je kunt ook kijken of bepaalde ingrediënten vegan zijn. mySymptoms Food Diary (€6,99, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Toch last gekregen van onrustige maag, een opgeblazen gevoel of lusteloosheid na het eten van een gerecht dat je niet goed kende? Dan hou je met deze app je symptomen bij.

Bekijk ook Beste apps voor bewust eten en specifieke eetwensen Heb jij bijzondere eetwensen, wil je bewust eten of heb je een voedselallergie? iCulture zet de beste apps voor vegetariërs en mensen die glutenvrij, biologisch of gewoon lekker willen eten op een rijtje.

Vegan en vegetarisch: logisch!

Een dag zonder vlees: heb jij het al eens geprobeerd? Er zijn genoeg recepten te vinden waarmee je geen moment vlees zult missen. Wij hebben een aantal apps voor je op een rij gezet waar je inspiratie vandaan kunt halen en apps die een gezonde vegetarische of vegan maaltijd serveren, voor momenten dat je even niet wilt koken.

HappyCow Find Vegan Food (€4,99, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Misschien wel de bekendste app om vegetarische en veganistische restaurants te vinden. Kijk in je omgeving wat er te doen is of kies het type keuken.

ProVeg Veggie Challenge (Gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Je kan het! Meedoen aan de Veggie Challenge houdt in dat je 30 dagen minder vlees, helemaal geen vlees of geen dierenproducten eet.

Forks Plant-Based Recipes (€5,99, iPhone, iOS 10.0+) - Helaas Engelstalig, maar dan heb je wel de meest uitgebreide collectie van recepten met plantaardige recepten.

Bekijk ook De beste apps met vegan en vegetarische recepten: eet minder vlees! Een dag zonder vlees: heb jij het al eens geprobeerd? Er zijn genoeg recepten te vinden waarmee je geen moment vlees zult missen. Wij hebben een aantal apps voor je op een rij gezet waar je inspiratie vandaan kunt halen.

Taalgids om uit je woorden te komen

Een gerecht bestellen in een land waar je de taal niet spreekt lukt altijd wel, door het gewoon op de kaart aan te wijzen. Maar wat als je de rekening wilt vragen of het toilet zoekt? Je kunt gebruik maken van apps zoals Google Translate. Toch zijn er nog wel meer apps, die speciaal zijn bedoeld voor reizigers.

DeepL Translate (Gratis, iPhone/iPad, iOS 15.6+) - Hét alternatief voor Google Translate en een stuk slimmer. DeepL gebruikt machine learning om de vertalingen natuurlijker te laten klinken en houdt rekening met de context (bijvoorbeeld eten en drinken).

point it App (€3,49, iPhone, iOS 8.0+) - Ga je naar een land waarvan je de taal echt niet spreekt en loont het niet de moeite om voldoende woordjes te leren? Met Point It wijs je het gerecht gewoon aan op een foto. Hoewel je natuurlijk ook gewoon even kunt googlen naar foto’s van het gerecht dat je wilt eten.

Culinair Frans A-Z (€4,99, iPhone/iPad, iOS 9.1+) - Franse culinaire begrippen van A tot Z. Want de namen van gerechten kunnen soms verrassend anders zijn dan je verwacht.

We hebben een overzicht van taalgidsen-apps die je op weg helpen om ook in het buitenland het juiste eten te bestellen.