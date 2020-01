Het beginscherm van je iPhone is heel persoonlijk. Jij bepaalt welke apps je erop zet en in welke volgorde. In dit artikel bespreken we vijf manieren om het beginscherm in te richten en een nieuwe indeling te geven. Ook leggen we uit hoe je apps verplaatst.

Beginscherm indelen: zo kun je apps verplaatsen

De indeling van het beginscherm van je iPhone is belangrijk. Elke dag zijn er apps die je veel gebruikt en daar wil je niet te lang naar zoeken. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur wat de beste indeling van het beginscherm is, maar het kan best een goed idee zijn om eens te kijken hoe anderen dat doen. Misschien kom je op het idee om jouw indeling van het beginscherm ook eens aan te passen. Ook leggen we in deze tip uit hoe je apps op de iPhone rangschikt. Zo kun je je iPhone apps verplaatsen en je beginscherm indelen.

Apps verplaatsen op je iPhone: zo doe je dat

Om een app te verplaatsen, is het alleen maar nodig om deze lang ingedrukt te houden totdat deze begint met wiebelen. Daarna laat je het scherm los en druk je hem nogmaals in om te verslepen. Ben je klaar met verplaatsen, dan druk je op de thuisknop of tik je op Gereed op een iPhone zonder thuisknop.

In iOS 13 gaat het verplaatsen van apps in principe hetzelfde, maar er zijn ook andere manieren. Zo kun je apps indelen in iOS 13 en iPadOS 13 en nieuwer:

Hou een appicoontje ingedrukt. Er verschijnt een Quick Action-menu in beeld. Je kan nu twee dingen doen: je vinger op het appicoontje houden of kiezen voor de optie Wijzig beginscherm. In beide gevallen beginnen de apps te wiebelen. Hou de app opnieuw ingedrukt en versleep deze naar de juiste plek. Dat kan ook een mapje zijn.

Lees ook onze tip hoe je meerdere apps tegelijk verplaatst.

Bekijk ook Zo verplaats je meerdere apps tegelijk op het beginscherm Je kunt op het beginscherm van je iPhone of iPad de apps verplaatsen en elke gewenste volgorde zetten. Sinds iOS 11 kan dat met meerdere apps tegelijk. In deze tip laten we zien hoe je dat doet.

Apps verplaatsen loopt vast

Loopt het verplaatsen van apps vast in iOS 13? Dan heb je mogelijk de Zoom-functie op je iPhone ingeschakeld. Je vindt deze optie in Toegankelijkheid. Als dit ingeschakeld is, loopt het verplaatsen van apps mogelijk vast. Dit kan gebeuren als je een app in een mapje zet of er juist uit haalt.

Om de Zoom-functie uit te schakelen, doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid. Tik op de optie Zoomen. Zet de schakelaar bij Zoomen uit.

Heb je andere problemen met het verplaatsen van apps? Dan helpt het mogelijk om je iPhone te herstarten.

iPhone beginscherm indelen: 5 manieren

Ben je er achter hoe je apps moet verplaatsen? Dan is het nu tijd om jouw favoriete manier te ontdekken voor het indelen van je iPhone beginscherm.

#1 Thematisch in mappen

Met mappen kun je apps gemakkelijk van elkaar onderscheiden en sorteren. Je geeft elke map een categorienaam en plaatst de apps onder de juiste categorie. Om inspiratie op te doen om categorienamen te verzinnen kun je terecht in de App Store of je bedenkt gewoon zelf een geschikte naam.

#2 Losse apps in alfabetische volgorde

Alle apps op alfabetische volgorde zetten is ook een optie. Dat kan overzichtelijk lijken, maar heeft ook z’n nadelen. Apps als Facebook en Whatsapp, die door velen toch elke dag worden gebruikt, kunnen erg ver uit elkaar staan of in het ergste geval zelfs op meerdere schermen. Het openen en wisselen tussen apps kan op die manier een stuk langer duren. Toch ziet het er wel leuk en georganiseerd uit. In onderstaande tip lees je er meer over.

Bekijk ook Apps in alfabetische volgorde zetten op je iPhone en iPad Zet apps in alfabetische volgorde op de iPhone, zodat je ze snel op beginletter kunt terugvinden. Deze tip legt uit hoe je je beginscherm opnieuw kunt inrichten met één druk op de knop. Maar pas op: je kunt niet zomaar terug.

#3 Elk scherm een eigen categorie

Het beginscherm van je iPhone beperkt zich niet tot één scherm. Sterker nog: je kunt tot 15 schermen vullen met apps. Door elk scherm een eigen categorie te geven, zorg je ervoor dat alle mappen en apps bij elkaar horen. Zet bijvoorbeeld je meest favoriete games bovenaan op een scherm en zet daaronder mappen met verschillende genres, zoals racegames, RPG’s en puzzelgames.

Het indelen doe je natuurlijk geheel op je eigen manier. Om een voorbeeld te geven: het eerste scherm is alleen voor apps die je elke dag gebruikt, het tweede scherm voor nieuws-apps, het derde scherm voor productiviteit-apps en ga zo maar door. Het voordeel van deze manier is dat je in de meeste gevallen op elk scherm genoeg ruimte overhoudt voor meerdere apps, alleen heeft het als nadeel dat je steeds door meerdere schermen moet bladeren om bij de juiste app te komen.

#4 Sorteren op kleur

Een creative manier om je beginscherm in te delen, is het sorteren op kleur. Kies een kleurenpalet uit op Google of verzin je eigen volgorde en sorteer elke app aan de hand van de kleur. Het beginscherm oogt erg vrolijk en in combinatie met de juiste wallpaper kan het voor een leuk uiterlijk zorgen. Hoewel je iPhone nu een vrolijke regenboog aan apps is geworden, staan alle apps wel door elkaar heen gehusseld en dat is niet altijd even makkelijk.

#5 Alfabetische mappen

Om het beginscherm van je iPhone te beperken tot éé scherm, zijn er talloze manieren om je apps te sorteren. In bijna elk geval ben je dan genoodzaakt om gebruik te maken van mappen. Bij #1 beschreven we hoe je alle apps overzichtelijk in mappen zet op basis van thema en bij #2 las je hoe je de apps op alfabetische volgorde zet. Als je beide manieren combineert krijgt je een beginscherm zoals de foto hierboven. Geef de map als naam een letter uit het alfabet. Ben je op zoek naar Facebook, dan hoef je alleen de map ‘F’ te openen en je hebt de app al gevonden.

Overige manieren

Smaken verschillen en iedereen heeft zijn eigen manier van indelen. Voor inspiratie kun je ook op Homescreen.me terecht, de website waar mensen hun beginschermen laten zien, zodat anderen inspiratie kunnen opdoen. We hebben Homescreen.me besproken op iCulture. Hoewel niet elke manier van indelen ideaal is, kan je natuurlijk altijd nog gebruik maken van Spotlight om een app te vinden.