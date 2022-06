Als je het beginscherm van je iPhone wil inrichten, doe je dat door de apps te verplaatsen. Je kunt ze verslepen en op een andere plek zetten (je kunt zelfs meerdere apps tegelijk verplaatsen), zodat je het beginscherm naar eigen smaak kunt indelen. Als je meerdere beginschermen op je iPhone hebt, kun je ook eenvoudig de volgorde daarvan aanpassen. Een iPhone beginscherm verplaatsen kan sinds iOS 15 en is een fluitje van een cent.

iPhone-beginscherm rangschikken

De beginschermen zijn de schermen waarop je appicoontjes van je iPhone staan, minus de dock onderaan met je favoriete apps. Behalve op de iPhone, werkt dit ook op de iPad:

Open je iPhone of iPad en hou een lege plek op het scherm ingedrukt. Tik onderaan op de knop met de puntjes. Hou één van de beginschermen ingedrukt en versleep deze naar de gewenste plek. Tik op Gereed om het rangschikken op te slaan.

Meer hoef je niet te doen. Je kunt op deze manier zelf bepalen in welke volgorde de beginschermen op je iPhone of iPad verschijnen, zonder dat je individuele apps hoeft te verslepen.

Waarom je het beginscherm op je iPhone wil verplaatsen

Het ordenen van je apps op je iPhone kan nogal veel gedoe zijn, omdat apps bij het verplaatsen soms zomaar van plek kunnen verwisselen. Het is daardoor veel handiger om een heel beginscherm te verplaatsen, als de apps in dit scherm toch al op de goede plek staan. Een ander voordeel is dat je zo makkelijker een beginscherm met bijvoorbeeld alleen maar widgets kan maken en deze eenvoudig tussen je andere beginschermen kunt zetten. Het heeft dus meerdere voordelen om je beginschermen te verwisselen.

Lees ook onze tip hoe je beginschermen op de iPhone kan verbergen, bijvoorbeeld als je bepaalde apps niet wil zien.