De Apple Watch krijgt in watchOS 7 enkele nieuwe slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je Slaapschema tot het kiezen van de Ontspanningsopdrachten.

Apple heeft ook in watchOS 7 weer nieuwe gezondheidsfuncties toegevoegd, waarbij de nadruk ligt op slaap. Er zijn al apps om je slaap te meten op je Apple Watch en er bestond ook al een Bedtijd-functie in iOS. Maar toch is er meer mogelijk en in iOS 14 en watchOS 7 vind je daarom meer mogelijkheden. Het draait vooral om gewoontes rondom het slapen gaan.

Slaapfuncties: 3 onderdelen

De slaapfunctie bestaat uit drie onderdelen:

Slaapschema: hiermee helpt de iPhone je om op tijd naar bed te gaan op basis van een zelfgekozen schema.

Slaapmodus: deze kan handmatig worden gestart of op basis van een schema. Zodra dit actief wordt gaat Niet Storen aan en worden binnenkomende telefoontjes en notificaties tegengehouden. Ook zorgt Slaapmodus ervoor dat het scherm wordt gedimd en dat het scherm alleen nog datum, tijd en alarm toont.

Ontspan:

Slaapmodus start ook de Ontspan-functies (‘Wind Down’), waarmee je leert om te ontspannen. Je kunt dan allerlei ontspannende acties selecteren, zoals het lezen van een boek, het openen van een meditatie-app of het luisteren naar rustige muziek. Je geeft bijvoorbeeld aan dat dit 45 minuten voor bedtijd moet worden gestart en je kunt hier Siri Shortcuts voor gebruiken.

Slaap instellen op Apple Watch

Voordat je kunt beginnen zul je de slaapfuncties eerst moeten instellen. Bij de eerste keer opstarten van de Slaap-app zul je een slaapdoel moeten instellen. Apple adviseert daarbij een slaaptijd van 8 uur. De app kan je na het ontwaken ook laten weten of je het doel hebt gehaald.

Schema en wekker instellen

Vervolgens ga je bezig met het instellen van je eerste schema. Dit kan per dag verschillend zijn. Kies je voor Elke dag, dan zal het voor de hele week hetzelfde zijn. Je stelt de gebruikelijke tijd voor opstaan en naar bed gaan in en schakelt eventueel de wekker in. Daarbij kun je ook een wekkergeluid kiezen.

Slaapmodus en ontspannen

Er is nog iets anders om in te stellen, namelijk de slaapmodus. Deze zorgt vóór het naar bed gaan dat je je kunt voorbereiden op een goede nachtrust, door afleidingen te beperken. Je kunt ook Ontspanningsopdrachten instellen op de iPhone. Dit zijn Siri Shortcuts die bijvoorbeeld muziek afspelen of je eraan herinneren een boek te lezen.

Oplaadherinneringen

Tenslotte kan de Apple Watch je ook nog eraan herinneren tijdelijk op te laden. Dit is vooral handig als je van plan bent om je Apple Watch ‘s nachts te dragen. Je zult dan overdag de smartwatch een tijdje op de lader moeten hangen. Nadat je ook dit hebt ingesteld in de slaapfunctie volledig geconfigureerd en kun je beginnen met slapen.

Slaapfuncties instellen op de iPhone

Je kunt er ook voor kiezen om de slaapfuncties op de iPhone in te stellen. Dit werkt op een soortgelijke manier, al ziet de interface er net iets anders uit.



Het begint met het instellen van een slaapdoel. Op de iPhone ziet dit er net iets mooier uit dan op de Apple Watch, omdat je een klok te zien krijgt en gemakkelijk de dagen kunt aantikken waarop het schema actief moet zijn.

Je kunt meerdere slaapschema’s opstellen, die op het scherm hierboven overzichtelijk worden opgesomd. Je kunt voor elke dag van de week een ander schema instellen. Apple legt vervolgens uit hoe de slaapmodus werkt en geeft je de mogelijkheid dit in te schakelen.

De volgende stap is het instellen van de Ontspan-functie. Dit gaat op de iPhone iets gemakkelijker, omdat je meteen een van de ontspanningsopdrachten kunt kiezen. Denk daarbij aan muziek luisteren of een dagboek invullen. Opvallend is dat Apple op dit scherm ook de concurrentie noemt. Eventueel kun je tikken op Toon apps uit de App Store om meer opties te zien, bijvoorbeeld voor dagboeken-apps.

Slaap meten met de Apple Watch

Zoals je merkt legt Apple vooral de nadruk op het hele proces rondom slapen gaan en weer opstaan. Het daadwerkelijke slapen lijkt misschien wat op de achtergrond te zijn geraakt, maar je merkt pas iets van de metingen als je een paar nachten achtereen met je Apple Watch bent gaan slapen. Dat houdt ook in dat je je een andere routine zult moeten aanwennen voor het opladen. Je kunt je Apple Watch bijvoorbeeld opladen als je ‘s ochtends bezig bent met douchen en ontbijten. Als je dan de deur uitgaat doe je de smartwatch weer om.

Na een paar dagen krijg je een grafiek met slaapanalyse, om te kijken hoeveel slaap je gedurende de week hebt gehad. De Apple Watch gebruikt de accelerometer om kleine bewegingen te meten, die door de ademhaling worden veroorzaakt. Op basis daarvan wordt gekeken of je daadwerkelijk slaapt of wakker ligt gedurende de nacht.

Bij het wakker worden toont de Apple Watch een ontwaakscherm met informatie over batterijstatus.

Slaap in de Gezondheid-app

In de Gezondheid-app vind je allerlei aanvullende informatie op het gebied van slapen. Je kunt ook handmatig instellen wanneer je in bed lag en wanneer je bent gaan slapen. Zo kun je eventueel al slaapdata die je eerder handmatig had genoteerd, achteraf in de app invullen.

Wil je meer weten over watchOS 7? Check dan ons overzicht. Of duik in de verschillende apps om slaap te meten op de Apple Watch!