Wil je lege icoontjes op je beginscherm? Dat kan! Met een paar simpele handelingen kun jij je beginscherm indelen naar eigen wens. In deze tip leggen we uit hoe je dergelijke blanco of transparante icoontjes maakt.

Hoe lege icoontjes maken?

Op de iPhone heb je meerdere manieren om je apps te ordenen. Je kunt apps op verschillende schermen zetten of ze in mappen indelen. Wil je daarbij ‘witruimte’ creëren tussen de iconen, dan kan dat ook. Je maakt dan blanco icoontjes op de plek waar normaal gesproken een app staat. Je wekt daarbij de illusie dat het raster van appiconen niet helemaal is gevuld. Je kunt bijvoorbeeld een lege regel maken of een specifieke app apart zetten, zodat hij meer opvalt.

Methode 1: Lege icoontjes maken met een Shortcut

Kies je voor een egale achtergrond (bijvoorbeeld zwart), dan is er ook nog een simpeler methode. Hierbij maak je gebruik van de Opdrachten-app. Met een Shortcut kun je zelf icoontjes maken die dezelfde kleur hebben als de achtergrond en daardoor onzichtbaar zijn.

Download een zwarte afbeelding van internet (of een andere kleur, als je dat liever hebt). Stel dit in als achtergrond. Er mogen geen patronen of afbeeldingen op staan. Open de Opdrachten-app en druk op het plusteken. Tik op het omlaag wijzende pijltje naast de naam en kies Wijzig naam. Vul enkele onzichtbare karakters in, zoals hier tussen de haken: [⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀]. Tik ‘gereed’ op het toetsenbord. Tik het omlaag wijzende pijltje naast de naam en kies Zet op beginscherm. Tik op het kleinere icoontje, zoals aangegeven. Tik op Kies foto. Tik op Voeg toe.

Je hebt nu een zwart of anders gekleurd icoontje dat je overal neer kunt zetten om een ruimte te creëren.

Methode 2: lege icoontjes maken met iEmpty

Hieronder vind je een stappenplan om blanco icoontjes te maken met de tool iEmpty. Deze tool maakt icoontjes die transparant lijken, maar in werkelijkheid vullen ze jouw wallpaper op. Omdat de iconen dezelfde afbeelding hebben als de achtergrond, lijken ze onzichtbaar.

Zo ga je te werk:

Houd je vinger ingedrukt op één van de apps op je beginscherm. Je komt nu in de zogeheten wiggle-modus terecht. Ga nu naar de meest rechter pagina. Er is door wiggle modus een nieuwe, lege pagina aangemaakt. Vervolgens maak je van deze pagina een screenshot. In een aparte tip leggen we uit hoe je screenshots maakt op jouw iPhone. Je kunt nu de wiggle-modus verlaten door rechtsboven op Gereed te drukken of door op de homeknop te drukken. Welke optie jij moet gebruiken hangt af van jouw type iPhone. Ga vervolgens in de Safari-browser naar http://iempty.tooliphone.net/. Tik op de groene knop Add empty icons. Blader omlaag en tik op de blauwe knoppen ‘Upload’ en ‘Choose File’. Kies het screenshot dat je eerder hebt gemaakt en tik op Send. De website zal nu op basis van jouw screenshot de app-icoontjes aanmaken. Kies de Bookmark-methode, want dit vinden wij de meest veilige. Je zou ook voor de Profile-methode kunnen kiezen. De website legt uit wat de verschillen zijn.

Je kunt nu kiezen welke icoontjes je niet meer wil zien. Kies je bijvoorbeeld de vakjes die op de afbeelding zijn gemarkeerd, dan zul je daar een lege ruimte krijgen. Voor elk icoon dat je leeg wil hebben, moet je een icoon genereren die je als bookmark aan je beginscherm gaat toevoegen. Tik op de groene knop Add 2 icons (als je meer of minder iconen hebt gekozen, zal dit getal anders zijn). Je krijgt nu een preview van het eerste icoon. Tik onderin het scherm op de deelknop en kies Zet op beginscherm. Sla het icoon op, zonder een naam of titel in te vullen. Tik op Voeg toe. Doe dit voor alle iconen die je wilt laten verdwijnen. Ben je klaar, dan staan de iconen op je beginscherm, maar ze staan nog niet op de juiste plek. Zet je iPhone weer in wiggle-modus en sleep de iconen naar de juiste plek. Jouw lege icoontjes zijn nu gereed!

Waar moet je rekening mee houden bij het maken van blanco icoontjes?

Deze tool kan handig zijn als je ervan houdt om zelf je beginscherm te tweaken. Je moet echter wel rekening houden met het feit dat het icoontje nooit helemaal onzichtbaar is. Je kunt het icoon bijvoorbeeld goed zien als je tussen verschillende pagina’s veegt. Het is afhankelijk van jouw achtergrond het wel of niet goed kan zien. Bij een volkomen zwarte wallpaper werkt de truc het beste.

Het laatste (kleine) minpunt is dat je het proces opnieuw moet volgen als je een nieuwe achtergrond instelt op je iPhone. Afhankelijk van hoeveel blanco icoontjes je hebt toegevoegd kan dit veel of weinig werk zijn.

Je kunt je iPhone-beginscherm inrichten op nog veel meer manieren. In onderstaande tip lees je meer hierover.

Bekijk ook Beginscherm van je iPhone inrichten: zo kun je apps verplaatsen Het beginscherm van je iPhone is heel persoonlijk. Jij bepaalt welke apps je erop zet en in welke volgorde. In dit artikel bespreken we vijf manieren om het beginscherm in te richten en een nieuwe indeling te geven. Ook leggen we uit hoe je apps verplaatst en hoe je de boel weer helemaal kunt resetten.