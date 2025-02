Een volle update: dit zijn de nieuwe functies van iOS 18.4

iOS 18.4 is misschien wel een van de grotere tussentijdse update van de afgelopen jaren, al kunnen we in Nederland helaas nog niet alles gebruiken. Maar er komt ook een hele reeks functies van Apple Intelligence wél onze kant op, mits je daarvoor het nodige wil aanpassen op je iPhone. iOS 18.4 bevat echter ook veel andere functies die los staan van Apple Intelligence, dus zelfs als je hier geen gebruik van wil maken is iOS 18.4 een update om naar uit te kijken.

#1 Apple Intelligence in de EU

Misschien wel het belangrijkst is dat met iOS 18.4 Apple Intelligence naar de EU komt. We wisten al dat Apple Intelligence in april naar Europa zou komen, maar nu is het ook officieel dat dit met iOS 18.4 en iPadOS 18.4 gaat gebeuren. Apple Intelligence wordt dan niet meer geblokkeerd op regio, al moet je je iPhone of iPad wel nog op een ondersteunende taal zetten.

#2 Apple Intelligence in meer talen

Maar ook op dat gebied is er goed nieuws, want Apple Intelligence ondersteunt meer talen met iOS 18.4 en iPadOS 18.4. Dat betekent dat Apple Intelligence vanaf iOS 18.4 beschikbaar is in deze talen:

Frans (nieuw)

Duits (nieuw)

Italiaans (nieuw)

Portugeels (Brazilië) (nieuw)

Spaans (nieuw)

Japans (nieuw)

Koreaans (nieuw)

Chinees (vereenvoudigd) (nieuw) Engels (Australië)

Engels (Canada)

Engels (Ierland)

Engels (Nieuw-Zeeland)

Engels (Zuid-Afrika)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

#3 Priority Notifications (Apple Intelligence)

Apple Intelligence krijgt in iOS 18.4 ook nog een nieuwe functie, genaamd Priority Notifications. Schakel je dit in, dan verschijnt er in je meldingenoverzicht bovenaan een apart gedeelte met de belangrijkste meldingen. Dat betekent dat niet alle meldingen gewoon standaard chronologisch verschijnen, maar dat de echt belangrijke meldingen apart uitgelicht worden.

#4 Nieuwe stijl voor Image Playground (Apple Intelligence)

De Image Playground-app, die sinds december beschikbaar is voor Apple Intelligence-gebruikers, laat je je eigen afbeeldingen genereren op basis van een foto of een omschrijving. Je kan daarbij kiezen uit twee stijlen, maar daar komt nu een derde stijl bij: Sketch. Deze stijl werd eerder al aangekondigd en getoond, maar komt in iOS 18.4 dus beschikbaar. Deze getekende stijl voegt zich naast Animatie en Illustratie.

#5 Robotstofzuigers in HomeKit

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk komen robotstofzuigers naar HomeKit met iOS 18.4. Oorspronkelijk gepland voor afgelopen najaar, kun je dankzij iOS 18.4 robotstofzuigers die met Matter werken bedienen via de Woning-app. Dit werkt echter helaas alleen in het Engels.

#6 Meer apps op grotere CarPlay-scherm

Heb je een auto met een groot CarPlay-scherm? Dan profiteer je met iOS 18.4 van een kleine maar fijne verbetering. Er verschijnen bij grotere schermen namelijk drie rijen met apps op het beginscherm, in plaats van twee. Daardoor hoef je minder heen en weer te vegen en tussen beginschermen te wisselen en dat is in de auto wel zo veilig. Je kan daardoor bijvoorbeeld wel 15 apps op het CarPlay-scherm hebben staan.

#7 Achtergrondmuziek in Bedieningspaneel

In het Bedieningspaneel (en voor de twee knoppen op je toegangsscherm) zijn er nieuwe knoppen genaamd Achtergrondmuziek. Hiermee kun je snel een rustgevend achtergrondmuziekje starten. Je kan kiezen uit vier soorten: Slaap, Relaxed, Productiviteit en Welzijn. Zodra je via deze knoppen de muziek start, wordt er een nieuwe (verborgen) app genaamd Achtergrondmuziek geopend die de muziek afspeelt. Je komt hier alleen via het Dynamic Island of de mediaspeler van het Bedieningspaneel. Met die app kun je alleen het huidige nummer bekijken, er doorheen scrollen, naar het volgende of vorige nummer gaan en het geluid aanpassen.

#8 Apple Kaarten in andere taal instellen

Van veel apps kun je in de instellingen de voorkeurstaal instellen, die losstaat van de taal van je toestel. Heb je bijvoorbeeld liever je favoriete e-mailapp in het Engels, dan kan dat. Vanaf iOS 18.4 kun je dit ook doen voor Apple Kaarten. Kies je bij Apple Kaarten voor Engels, dan verandert de gehele interface van de app dus naar het Engels. De spraakinstructies tijdens het navigeren blijven overigens wel in het Nederlands, want die is afhankelijk van de Siri-taal.

#9 Standaardapp voor navigeren en vertalingen kiezen

Het is sinds iOS 18.2 mogelijk om voor diverse categorieen de standaardapp te wijzigen. Met iOS 18.4 komen daar twee categorieën bij: navigatie en vertaling. Je kunt daardoor bijvoorbeeld Google Maps als standaard instellen, zodat die app automatisch geopend wordt zodra je bijvoorbeeld in Safari of de Mail-app op een adres tikt. Datzelfde geldt dus voor het doen van vertalingen. Navigatie- en vertaalapps moeten wel ondersteuning inbouwen voor deze functie, dus je kunt nu nog niet direct een andere app kiezen voor deze categorieën.

#10 Nieuwe widgets voor Podcasts-app

De Podcasts-app krijgt met iOS 18.4 een aantal nieuwe widgets. Het aanbod groeit van drie naar negen: naast drie formaten widgets voor de volgende podcasts in je luisterlijst, kun je ook widgets instellen voor je eigen bibliotheek (de shows die je volgt) of voor een specifieke podcast. Voor elk van deze categorie zijn drie formaten widgets beschikbaar (klein, middel en groot), waardoor er dus in totaal zes widgets bij komen.

#11 Nieuwe Vision Pro-app voor Vision Pro-eigenaren

Heb je een Vision Pro, dan verschijnt er straks op je iPhone een nieuwe Vision Pro-app. Daarmee kun je gemakkelijker apps en games installeren op de Vision Pro, maar ook op zoek gaan naar geschikte ruimtelijke content en krijg je tips om alles uit de headset te halen. Deze nieuwe standaardapps verschijnt zodra je visionOS 2.4 op de Vision Pro geïnstalleerd hebt, waarmee ook Apple Intelligence naar de headset komt en de gastmodus uitgebreid wordt.

#12 Nieuw design voor Mail op iPad (alleen in het Engels)

De iPhone kreeg met iOS 18.2 al een geheel vernieuwde Mail-app, waarbij het design op de schop gegaan is en je e-mails automatisch ingedeeld worden in categorieën. Als je je iPhone ten minste op Engels had staan. Dit nieuwe ontwerp komt met iPadOS 18.4 (en macOS Sequoia 15.4) ook naar de iPad en Mac. Maar ook hier geldt: het nieuwe design zie je alleen als je toestel op Engels staat.

#13 Overige kleine wijzigingen

Bovenstaande iOS 18.4 functies nog niet genoeg? In iOS 18.4 en iPadOS 18.4 zitten nog meer kleine wijzigingen en verbeteringen. Dit is er nog meer nieuw:

Bedieningspaneel : De knop voor het wijzigen van de Focus-mode is iets aangepast. De knop voor mobiele data toont nu ook het aantal balkjes dat overeenkomt met je bereik. Ook is het speakertje in de volumeregelaar nu wit als het volume laag is (voor beter contrast).

: De knop voor het wijzigen van de Focus-mode is iets aangepast. De knop voor mobiele data toont nu ook het aantal balkjes dat overeenkomt met je bereik. Ook is het speakertje in de volumeregelaar nu wit als het volume laag is (voor beter contrast). Foto’s-app : Bij het wijzigen van de weergave in de Albums-sectie, is het kiezen tussen de lijstweergave of de weergave met een hoofdfoto nu duidelijker. Ook zijn er nieuwe filters voor foto’s die met jou gedeeld zijn en die niet in een album staan.

: Bij het wijzigen van de weergave in de Albums-sectie, is het kiezen tussen de lijstweergave of de weergave met een hoofdfoto nu duidelijker. Ook zijn er nieuwe filters voor foto’s die met jou gedeeld zijn en die niet in een album staan. Australische Siri-stemmen : De Australische Siri heeft nu twee nieuwe stemmen gekregen.

: De Australische Siri heeft nu twee nieuwe stemmen gekregen. Knop Genmoji : De knop voor de Genmoji is nu groter en prominenter geworden. In plaats van een emoji in regenboogkleuren, staat er ook de tekst Genmoji naast.

: De knop voor de Genmoji is nu groter en prominenter geworden. In plaats van een emoji in regenboogkleuren, staat er ook de tekst Genmoji naast. Opdrachten voor Berichten : Voor de Berichten-app zijn er nu twee nieuwe taken, namelijk Open gesprek en Verstuur bericht.

: Voor de Berichten-app zijn er nu twee nieuwe taken, namelijk Open gesprek en Verstuur bericht. Leeftijd kiezen bij instellen : Bij het instellen van een nieuwe iPhone wordt nu gevraagd om een leeftijd voor de gebruiker te kiezen. Dit helpt bij het instellen van de juist Schermtijd-opties.

: Bij het instellen van een nieuwe iPhone wordt nu gevraagd om een leeftijd voor de gebruiker te kiezen. Dit helpt bij het instellen van de juist Schermtijd-opties. Apple News+ Food : Gebruikers in de VS. met Apple News+ kunnen nu ook een nieuwe Food-sectie bekijken. Hier vind je recepten, eettips en meer.

: Gebruikers in de VS. met Apple News+ kunnen nu ook een nieuwe Food-sectie bekijken. Hier vind je recepten, eettips en meer. Privacylampjes : Bij iPhones met Dynamic Island zijn de privacylampjes (het groene en oranje stipje) verplaatst naar direct naast het Dynamic Island als er een activiteit in getoond wordt, in plaats van helemaal rechts. Bovendien zit er een zwart achtergrondje bij.

: Bij iPhones met Dynamic Island zijn de privacylampjes (het groene en oranje stipje) verplaatst naar direct naast het Dynamic Island als er een activiteit in getoond wordt, in plaats van helemaal rechts. Bovendien zit er een zwart achtergrondje bij. Tikken op achterkant: Bij het dubbel of driedubbel tikken op de achterkant van je iPhone, verschijnt nu een melding zodra de actie herkend wordt.

iOS 18.4 en iPadOS 18.4 worden in april voor iedereen verwacht. De komende weken worden er nog regelmatig nieuwe beta’s uitgebracht. Daarover lees je meer in ons artikel over de iOS 18.4 beta.