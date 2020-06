Heb je te veel apps geïnstalleerd en raak je regelmatig het overzicht kwijt? Met de nieuwe Appbibliotheek (App Library) worden je apps automatisch in allerlei categorieën ingedeeld. Hier lees je er meer over.

Alles over de Appbibliotheek (App Library)

De Appbibliotheek in iOS 14 maakt automatisch een overzicht van al je apps. Daarbij wordt een indeling gemaakt met suggesties, pas toegevoegde apps en verschillende categorieën. Je kunt ook een alfabetische lijst opvragen van alle apps op je toestel. Op die manier hou je meer overzicht als je veel apps hebt geïnstalleerd. Het lijkt wel een beetje op de app drawer van Android, die ook aan de rechterkant van het scherm zit.

Waar vind je de Appbibliotheek?

De appbibliotheek vind je op iPhones met iOS 14 of nieuwer, als je bij het bekijken van je beginscherm zo ver mogelijk naar rechts bladert. iOS 14 verschijnt in het najaar van 2020 voor iedereen met een geschikt toestel.

Op de iPad is de Appbibliotheek in iOS 14 niet aanwezig en dat geldt ook voor de nieuwe widgets: die vind je op de iPad alleen in de zijbalk.

Wat is Appbibliotheek?

Appbibliotheek is waar je alle apps vindt. Als je zover mogelijk naar rechts veegt op de beginschermen kom je terecht in deze weergave met blokjes. Daarin vind je bovenin de suggesties op basis van je gedrag. Open je elke dag op hetzelfde tijdstip een app om je treinreis te plannen, dan zie je deze app in het vakje met suggesties.

Ook bovenaan zie je recent toegevoegde apps. Dit is erg handig, want na het installeren van een nieuwe app was het soms nog wel eens zoeken waar deze was gebleven.

Daaronder vind je de verschillende categorieën apps. Daarbij wordt de indeling van de App Store aangehouden. Je kunt nog steeds zelf mapjes maken met een zelfgekozen titel, zoals ‘Handig’ en ‘Reizen’, maar Apple doet het nu ook al voor je.

Als er meerdere apps in een categorie zitten kun je erop tikken om ze allemaal te zien. Je ziet in dat geval drie grote appiconen en een aantal kleinere in het vak staan. De grote iconen zijn de apps die je volgens Apple het meest nodig zult hebben.

Alfabetische lijst van je apps

Je vindt voortaan ook een alfabetische lijst van apps op je toestel. Dit kan handig zijn als je net die ene app zoekt, waarvan je wel de beginletter weet. Tik op het zoekvak en er verschijnt een lijst van A tot Z.

Deze alfabetische lijst kun je gemakkelijk doorzoeken. Ook kun je meteen op een van de letters aan de rechterkant tikken om bijvoorbeeld naar alle apps met de letter R te gaan.

Beginschermen verbergen

Het idee achter de Appbibliotheek is dat veel gebruikers wel vertrouwd zijn met de eerste twee of drie beginschermen, maar daarna wordt het een wirwar van iconen en mapjes. Vaak weet je niet meer waar iets staat. Mensen gebruiken daarom vaak de universele zoekbalk om apps te openen die verderop staan. Doe jij dat ook, dan heb je all beginschermen waarschijnlijk niet meer nodig. Je kunt de beginschermen die verderop staan eenvoudig verbergen.

