Je kunt op de iPhone en iPad apps verbergen, zodat je de apps die je liever niet ziet of maar sporadisch nodig hebt, niet prominent op je beginscherm hoeft te hebben. In deze tip lees je hoe apps van je beginscherm verbergen werkt in iOS 17 en hoe Apple dit beter maakt in iOS 18.

Alle apps van je iPhone en iPad staan standaard op het beginscherm zodra je ze vanuit de App Store of een andere appmarktplaats downloadt. Maar niet alle apps heb je elke dag nodig. Sterker nog: we durven te wedden dat het beginscherm van je iPhone en iPad vol staat met apps die je maar eens in de paar maanden nodig hebt. Om toch het overzicht te bewaren, kun je apps verbergen op je iPhone en iPad. Zo hou je het beginscherm overzichtelijk, terwijl de apps toch altijd binnen handbereik blijven. Dit werkt in iOS 14 en nieuwer, maar in iOS 18 is dit nog verder uitgebreid en verbeterd.

Apps verbergen op iPhone (iOS 14 en nieuwer)

Sinds de introductie van de appbibliotheek kun je het beginscherm flink opruimen. Je kunt daardoor je iPhone zo inrichten dat je beginscherm alleen je hoognodige apps bevat, terwijl alle andere minder belangrijke apps gewoon te gebruiken zijn vanuit de appbibliotheek of Spotlight. De appbibliotheek bevat namelijk altijd een volledige lijst van alle apps die op je iPhone of iPad staan, terwijl dat bij je beginscherm niet altijd het geval is.

Om een app te verbergen op de iPhone en iPad, volg je deze stappen:

Hou de app die je wil verbergen ingedrukt totdat er een menu verschijnt. Tik op Verwijder app. Maak je geen zorgen, de app wordt niet van je toestel verwijderd. Tik nu op de tweede optie Verwijder van beginscherm. Kies hier dus niet opnieuw voor Verwijder app. De app is van je beginscherm verborgen.

Wil je de app nu alsnog gebruiken, dan kun je deze opzoeken via de appbibliotheek. Veeg hiervoor helemaal naar de laatste pagina van je beginscherm. Je kan zoeken in een van de mapjes op categorie of je tikt bovenaan op de zoekbalk om de app op te zoeken. Je kunt ook Spotlight gebruiken (veeg vanaf het midden van het beginscherm naar beneden) om de app op te zoeken en te openen.

Wil je een app toch weer toevoegen aan je beginscherm, dan ga je naar de appbibliotheek en zoek je de app op. Hou vervolgens het appicoontje ingedrukt en sleep deze naar een lege plek op je beginscherm.

Er zijn nog meer manieren om apps te verbergen. Zo kun je ze op een apart beginscherm plaatsen en dit beginscherm in zijn geheel verbergen. Lees ook hoe je aankopen uit de App Store kan verbergen.

Apps verbergen in iOS 18

Vanaf iOS 18 is er nog een mogelijkheid om apps te verbergen. Je kunt daar bovenstaande methode ook gebruiken, maar er is nog een drastischere methode om apps te verbergen. Je kunt namelijk apps vergrendelen met Face ID of Touch ID op je iPhone en iPad en daarmee deze ook van je beginscherm verwijderen en in een speciale verborgen map plaatsen in de appbibliotheek. Deze map is alleen te openen met Face ID of Touch ID.

Het voordeel van deze methode is dat de app nagenoeg onvindbaar is. Je krijgt geen meldingen van deze app meer en oproepen komen ook niet meer binnen (indien van toepassing). Daardoor kan iemand die jouw iPhone of iPad in handen heeft, de app ook niet meer vinden. Dat zorgt voor extra privacy, maar zorgt er ook voor dat je zelf wat meer moeite moet doen om de app te openen.

Apps verbergen in iOS 18 werkt zo:

Hou de app ingedrukt tot het menu verschijnt. Tik op Vereis Face ID/Touch ID. Kies voor Verberg en vereis Face ID/Touch ID. Deze optie verschijnt mogelijk niet bij alle apps (waaronder de standaardapps). Scan je gezicht of vingerafdruk en lees de instructie en tik op Verberg app.

Er wordt automatisch een Verborgen-map aangemaakt in de appbibliotheek, helemaal rechtsonder. Op deze plek vind je de app nog wel, maar om de map te openen moet je wel je Face ID of Touch ID gebruiken. De app is ook niet meer vindbaar via Spotlight.

Om een verborgen app in iOS 18 weer zichtbaar te maken, ga je naar de appbibliotheek en open je de Verborgen-map. Hou daar de app die je wil terugzetten ingedrukt en tik op Zet op beginscherm.

Vanaf iOS 18 kun je ook alleen de namen van apps verbergen, zodat je beginscherm alleen maar uit icoontjes bestaat. Hoe dat werkt, lees je in onze aparte tip.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.