Het Dock op de iPad is een belangrijke functie om sneller te werken op de iPad. Je kunt er niet alleen veel apps in kwijt, maar je kunt er ook veel mee doen. In deze tip praten we je bij over het Dock op de iPad.

In het Dock op het beginscherm van je iPhone vind je een aantal apps die je standaard kunt gebruiken, maar op een iPad heeft het Dock veel meer handige functies. Zo is het Dock altijd te bereiken en kun je veel meer apps in het Dock plaatsen. In deze tip lees je meer over hoe het iPad-Dock werkt en wat je ermee kunt doen.

Hoe werkt het Dock op iPad?

Het Dock is op de iPad erg veelzijdig. Het Dock is nog steeds de plek om veelgebruikte apps in te plaatsen, zodat je ze altijd binnen bereik hebt. Sinds iOS 11 kun je in het Dock veel meer apps kwijt. Je kunt in totaal dertien apps plaatsen in het Dock op de iPad, waardoor hij veel meer lijkt op het Dock op de Mac. Je gebruikt het Dock om favoriete apps te openen en apps in Split View of Slide Over te openen.

Aan de rechterkant van het Dock vind je een apart deel met drie extra apps. Dit rechter deel bevat drie apps die je het meest recent gebruikt hebt. Dit kunnen apps zijn die al in je Dock staan, maar ook apps die je daar niet in gezet hebt. Als je gebruikmaakt van Handoff, dan verschijnt hier ook de app die je momenteel open hebt op een andere iPad, iPhone of Mac waarop je met hetzelfde Apple ID bent ingelogd. Zo kun je dus altijd direct vanaf het beginscherm een Handoff-app openen. Je herkent zo’n app aan het kleine icoontje van een Mac, iPad of iPhone in de rechter bovenhoek van een app.

Hoe kan ik het Dock op de iPad instellen?

Om een app in het Dock te plaatsen hou je de app ingedrukt en sleep je hem naar het Dock. Er zijn dus geen speciale handelingen nodig dan normaal bij verplaatsen van apps en het indelen van het beginscherm.

Je kunt het rechter deel van het Dock eventueel uitschakelen, waardoor recente apps daarin niet getoond worden. Dat doe je als volgt:

Open de Instellingen-app. Ga naar Beginscherm en Dock. Zet de schakelaar bij Toon aanbevolen en recente apps in Dock uit.

Het uitzetten van de meest recente apps in je Dock geeft helaas niet meer ruimte om nog meer apps in je Dock te plaatsen.

Dock gebruiken bij apps

Het Dock heeft daarnaast nog een ander voordeel. Je kunt het Dock altijd tevoorschijn halen, zelfs als middenin een app zit. Dit doe je door van onderen een stukje naar boven te vegen. Op deze manier kun je snel naar een andere app gaan, zonder dat je de appkiezer hoeft te openen of naar het beginscherm hoeft te gaan. Voor sommige apps kun je ook vanuit het Dock een apart menu openen. Door bijvoorbeeld de Bestanden-app in het Dock lang ingedrukt te houden, bekijk je snel de meest recente onderdelen in de Bestanden-app. Dit werkt ook bij de iWork-apps Pages, Numbers en Keynote.

Het Dock speelt tot slot ook een belangrijke rol bij het multitasking. Je kunt vanuit het Dock een app plaatsen in de Slide Over– en Split View-weergave. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is om een app vanuit het Dock over je huidige app te slepen.

Het Dock is een belangrijk onderdeel in multitasking op de iPad. In ons uitlegartikel over iPad-multitasking lees je hier alles over.