iPadOS beginscherm instellen

iPadOS 13 is de eerste versie van het nieuwe besturingssysteem voor de iPad. Dit maakt beter gebruik van het grote scherm. Je widgets zijn voortaan te zien naast je apps, waarbij je zelf kan kiezen welke favoriete widgets je op de frontpage wil vastzetten. Ook staan er staan meer appicoontjes op het scherm, zodat je meer informatie in een oogopslag te zien krijgt. Zo pas je het iPadOS beginscherm aan.

Meer appiconen per iPad-scherm

Het vernieuwde iPadOS beginscherm, dat door sommige mensen ook wel homescreen wordt genoemd, maakt optimaler gebruik van het grotere scherm van de iPad. Apple heeft de iconen wat dichter op elkaar gezet, zodat je meer apps in beeld hebt per scherm. Uiteraard kun je nog steeds meerdere beginschermen maken, met apps en mappen, maar waarschijnlijk passen al je belangrijke apps nu op het eerste beginscherm.

Via de instellingen bepaal je zelf het formaat van de appicoontjes. Zo doe je dat:

Open de Instellingen-app. Ga naar Beginscherm en Dock. Kies voor de nieuwe optie Meer om kleinere icoontjes en meer apps te krijgen. Wil je het hebben zoals het was, dan kies je voor Groter.

Widgets

Draai je je iPad een kwartslag naar landschapsweergave, dan zie je in eerste instantie nog steeds alleen de appiconen. Veeg je over het scherm naar rechts, dan verschijnen links de widgets. De appiconen worden daarbij wat dichter naar elkaar toe geschoven. De widgets staan dus naast je apps op het homescreen en geven je meteen informatie over belangrijke zaken zoals komende afspraken en het weer. Je bepaalt zelf welke widgets je het meest nuttig vindt door deze als favoriet in te stellen op het eerste beginscherm. Je kunt widgets gebruiken van alle apps die dit ondersteunen.

Widgets op iPad vastzetten

Wil je in landschapsweergave altijd de widgets aan de linkerkant van het scherm zien, dan kun je de Vandaag-weergave vastpinnen en favorieten instellen.

Ga naar de Instellingen-app. Tik op Beginscherm en Dock. Zet de schakelaar aan bij Houd Vandaag-weergave op beginscherm.

Er is nog een andere manier om de widgets en het Vandaag-scherm vast te zetten. Je kiest hier ook welke widgets dan altijd op het scherm staan:

Open de widgets op het beginscherm door naar rechts te vegen. Blader dan helemaal naar onderen. Tik op Wijzig. Om de widgets vast te zetten, zet je de schakelaar aan bij Houd op beginscherm. Sleep je favoriete widgets omhoog naar het onderdeel Vastgemaakte favorieten.

Uiteraard kun je nog steeds de volgorde van de widgets bepalen, door ze over het scherm te slepen naar een nieuwe positie. De favoriete widgets krijg je altijd te zien op het beginscherm, terwijl je de andere widgets te zien krijgt door omlaag te bladeren.

Kun je de widgets ook uitzetten?

Jazeker! Standaard zijn de widgets in de zijbalk niet ingeschakeld. Je zult de zijbalk handmatig moeten inschakelen via de stappen die hierboven zijn genoemd.

Wisselende wallpaper

Een belangrijke eigenschap van iPadOS is dat je kunt wisselen tussen een licht en donker thema. Dat geldt ook voor de wallpaper, dé manier om je beginscherm te personaliseren. In iPadOS (en trouwens ook in iOS 13) heb je daarbij twee instellingsopties:

Je kunt automatisch wisselen tussen licht en donker thema, waarbij de wallpaper ook wisselt van licht naar donker. Dit kan op basis van zonsopkomst en -ondergang, maar ook op basis van een zelf ingesteld schema. Dit regel je via Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Weergave. Dit werkt alleen bij specifieke standaard wallpapers (te herkennen aan het icoontje voor de donkere modus bij het instellen van een stilstaande achtergrond).

Heb je geen speciale wallpaper voor het donkere thema? Dan kun je ook je normale wallpaper dimmen op momenten dat de donkere modus aan staat. Dit regel je via Instellingen > Achtergrond. Kies een wallpaper en zet de schakelaar bij Met de donkere weergave wordt de achtergrond gedimd aan om de wallpaper te dimmen.

Meer over de donkere modus op de iPad, lees je in onze tip.