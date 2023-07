Meldingencentrum op de iPhone en iPad gebruiken Tips

Basisfuncties

Iedere iPhone beschikt over een Meldingencentrum (voorheen Berichtencentrum), waar je de meest recente notificaties kunt bekijken. Ook op de iPad vind je een Meldingencentrum om te zien wat je hebt gemist. In deze tip leggen we uit wat je ermee kunt doen én hoe je de hoeveelheid meldingen in toom houdt.