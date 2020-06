Widgets zijn kleine handige blokken van apps op het toegangsscherm en beginscherm, waarmee je snel bepaalde informatie kunt opzoeken. Hoe gebruik je widgets en hoe stel je deze in? En wat heb je eraan? Dat lees je in deze gids.

Widgets op iPhone en iPad

Op de iPhone, iPad en iPod touch vind je widgets. Met deze widgets zie je snel app-informatie op het toegangsscherm. Welke widgets zijn er standaard beschikbaar en hoe voeg je deze toe? Ontdek het hier:

Wat zijn widgets?

Widgets zijn kleine blokjes data afkomstig uit apps, die worden getoond in onder andere het toegangsscherm van iOS. Hierdoor kun je bijvoorbeeld snel zien wanneer de volgende bus vertrekt, of wat voor artikelen er in een nieuws-app zijn verschenen. Om de widgets te bekijken, hoef je een app niet langer te openen om snel iets te zien. Het toegangsscherm kun je namelijk bovenop iedere app openschuiven. Widgets worden automatisch geüpdatet zodra deze op het scherm zichtbaar zijn, waardoor je razendsnel de nieuwste informatie bij de hand hebt.

Nieuw: widgets op het thuisscherm in iOS 14

Tijdens WWDC 2020 kondigde Apple een nieuwe generatie widgets aan. In iOS 14, wat in het najaar van 2020 beschikbaar is, kun je widgets toevoegen op iedere pagina van je thuisscherm. Je vindt ze tussen je apps door en zijn beschikbaar in 2×2 en 2×4 formaten.

Met de nieuwe widgets in iOS 14 kun je een persoonlijke tint toevoegen aan je thuisscherm, wat eigenlijk altijd al dezelfde uitstraling heeft gehad. Je kunt grotendeels dezelfde categorieën toevoegen als in voorgaande iOS-versies, maar alle widgets hebben een fris uiterlijk gekregen. Op de iPhone kun je ze op vrijwel alle plekken op je thuisscherm zetten, maar op de iPad ben je beperkt tot een speciaal widget overzicht zoals iOS 13 dat al had. Je ziet standaard in de horizontale modus. Houd je je iPad rechtop, dan moet je naar rechts vegen.

Heb je iOS 14, dan voeg je op deze manier een widget toe:

Houd je vinger ingedrukt op je thuisscherm tot de app-icoontjes beginnen te wiebelen. Tik linksboven op het plusje en tik op een widget die je wil toevoegen. Kies het beste formaat voor jou en sleep het widget naar de juiste plek. Maak eventueel een stapel aan door nog een widget van hetzelfde formaat op dezelfde plek te slepen.

Bekijk ook iOS 14 officieel aangekondigd: hier zijn de nieuwe functies Apple heeft iOS 14 officieel aangekondigd. De eerstvolgende grote software-update voor de iPhone zit weer bomvol nieuwe functies, waarvan we de belangrijkste te horen kregen tijdens WWDC 2020. In dit overzicht lees je wat er nieuw is.

Welke widgets voor iPhone en iPad zijn er?

iOS en iPadOS komen standaard met een verscheidenheid aan widgets. Hieronder vind je een overzicht van widgets die iedereen direct kan gebruiken, zonder dat je hiervoor apps hoeft te installeren:

Aandelen : Zie in één oogopslag alle aandelenkoersen die je in de Aandelen-app ingesteld hebt.

: Zie in één oogopslag alle aandelenkoersen die je in de Aandelen-app ingesteld hebt. Activiteit (alleen in combinatie met Apple Watch): Bekijk de activiteitsringen van je Apple Watch.

(alleen in combinatie met Apple Watch): Bekijk de activiteitsringen van je Apple Watch. Agenda : Bekijk of je voor vandaag nog afspraken gepland hebt staan.

: Bekijk of je voor vandaag nog afspraken gepland hebt staan. Batterijen : Bekijk de batterijstatus van AirPods, Apple Watches, Apple Pencils en meer.

: Bekijk de batterijstatus van AirPods, Apple Watches, Apple Pencils en meer. Bestanden : Bekijk de meest recente documenten uit de Bestanden-app.

: Bekijk de meest recente documenten uit de Bestanden-app. Favorieten (alleen iPhone): Bel meteen je favoriete contacten.

(alleen iPhone): Bel meteen je favoriete contacten. Foto’s : Zie welke nieuwe Terugblikken (voorheen Aandenkens) er aan je fotobibliotheek toegevoegd zijn.

: Zie welke nieuwe Terugblikken (voorheen Aandenkens) er aan je fotobibliotheek toegevoegd zijn. Herinneringen: Bekijk snel of je nog taken hebt.

Kaarten: Zoek snel een populaire locatie en meer. Mail: Bekijk je favoriete mailcontacten. Muziek: Speel snel je recente afspeellijsten af. Nieuws: Lees de koppen van verschillende landelijke media. Notities: Zie snel je recente notities. Opdrachten: Voer opdrachten en automatiseringen uit. Podcasts: Luister je favoriete podcasts. Schermtijd: Zie exact hoeveel tijd je op je iPhone of iPad besteedt. TV: Gauw even een TV-show kijken. Weer: Hoeveel graden is het nu? Check het hier!

Bekijk ook Zo pas je de weergave van de Agenda-widget in het Berichtencentrum aan De widget van de Agenda-app kun je in iOS zelf aanpassen. Zo kun j kiezen tussen een gedetailleerde weergave met precieze huidige tijdsaanduiding of een kortere lijstweergave met alle activiteiten van de dag.

Maar naast deze standaard widgets zijn er nog veel meer apps die een eigen widget hebben. In een uitgebreid overzicht hebben we de leukste en beste widgets voor iPhone en iPad op een rijtje gezet. In app-besprekingen kijken we uitgebreid naar de mogelijkheden van widgets.

Waar vind ik de widgets op iPhone en iPad?

In iOS 10 of later vind je de widgets direct op je toegangsscherm en op je beginscherm. In beide gevallen veeg je naar rechts om het overzicht van alle widgets te openen. Je kan daardoor zelfs de widgets bekijken als de iPhone of iPad vergrendeld is. Je kan de widgets ook bekijken als je al een app geopend hebt door simpelweg van boven naar beneden te vegen. Veeg daarna weer naar rechts voor alle widgets. Zodra het widget-scherm op beeld verschijnt, worden ze bijgewerkt met de nieuwste informatie.

Gebruik je nog een oudere versie van iOS (bijvoorbeeld iOS 9 of iOS 8) dan vind je widgets in het Berichtencentrum. Veeg vanaf de bovenkant van je scherm naar beneden en selecteer bovenin de Vandaag-weergave. Vervolgens vind je hier onder elkaar alle ingestelde widgets, waar je snel de nieuwste informatie kunt raadplegen.

Widgets op de iPad bekijken

Sinds iPadOS 13 gaat de iPad anders om met het widget-overzicht. Je kunt er namelijk voor kiezen om dit overzicht altijd in beeld te hebben als je op je eerste thuisscherm bent. Zo heb je nog sneller toegang tot alle beschikbare data.

Dit nieuwe iPadOS beginscherm met widgets stel je als volgt in, zodat het widget-overzicht altijd in beeld is wanneer je je iPad horizontaal houdt.

Open het widget-overzicht en scroll naar beneden. Tik op Wijzig. Om de widgets vast te zetten, zet je de schakelaar aan bij Houd op beginscherm. Sleep je favoriete widgets omhoog naar het onderdeel Vastgemaakte favorieten.

Bekijk ook Nieuw iPad beginscherm: je favoriete widgets en meer apps onder handbereik Apple heeft het beginscherm op de iPad vernieuwd. Het iPadOS homescreen heeft meer widgets en toont meer informatie dan voorheen. In deze tip lees je hoe je de widgets vastzet op je beginscherm en hoe je het formaat van de icoontjes aanpast, zodat er meer apps op het iPadOS beginscherm staan.

Hoe kan ik widgets toevoegen?

Widgets toevoegen is erg eenvoudig. Dit doe je door de volgende stappen te volgen:

Installeer een app met widgetondersteuning. Open het overzicht met je widgets. Dit kan vanaf het toegangsscherm of vanaf het beginscherm. Veeg in beide gevallen naar rechts. Scroll helemaal naar onderen en tik op de knop Wijzig. Zijn er nieuwe widgets, dan zie je dat hier ook meteen staan. Druk op de groene plusknop naast de widget die je wil toevoegen. Met de streepjes naast de widgets kun je eventueel de volgorde veranderen.

Hoe kan ik widgets verwijderen?

Je kunt ook eenvoudig widgets verwijderen als je deze niet meer wil gebruiken. Om widgets te verwijderen, doe je het volgende:

Open het widgetoverzicht door naar rechts te vegen vanaf het beginscherm of het toegangsscherm. Scroll naar onderen en tik op de knop Wijzig. Tik op het rode minnetje bij de ingestelde widgets om deze te verwijderen. Deze verplaatst dan naar onderen in de lijst Meer widgets.