Mis je in iOS 14 de Favorieten-widget van de Telefoon-app, waarmee je snel kon bellen naar je favoriete contacten? Dan is er een manier om een soortgelijke widget terug te krijgen. Zo maak je een widget met je favoriete contacten in iOS 14.

In iOS 14 heeft Apple de widgets helemaal op de schop gedaan. Je kan widgets nu op het beginscherm zetten en ze zijn er in drie soorten en maten. Apple heeft bijna alle widgets van standaardapps overgezet naar de nieuwe versies, maar er zijn een paar uitzonderingen. Naast de widget van bijvoorbeeld de Mail-app, ontbreekt ook de Telefoon-widget. Deze handige widget liet je snel naar je favoriete contacten bellen. Om onduidelijke redenen heeft Apple de widget verwijderd in iOS 14, maar met deze stappen maak je zelf je eigen widget om snel contacten te bellen, een bericht te sturen of te FaceTimen. Gebruik je nog iOS 13 of ouder, dan lees je ook hier hoe je de oorspronkelijke widget van de Telefoon-app gebruikt.

Telefoon-widget in iOS 14: bellen naar je favorieten

Het is niet bekend waarom Apple de widget verwijderd heeft. Het is goed mogelijk dat deze in een latere versie van iOS 14 weer terugkeert, maar voor nu kun je deze stappen gebruiken om de widget na te bootsen:

Open de Opdrachten-app. Ga naar het overzicht van de mappen in de Opdrachten-app door linksboven op Vorige te tikken. Maak een nieuwe map aan door op het icoontje rechtsboven te tikken.

Noem deze map Favorieten en kies een bijpassend icoontje (zoals een telefoontje). Open de nieuwe map en maak een opdracht voor je eerste favoriete contact. Tik op het plusje rechtsboven.

Typ in de zoekbalk onderaan “Telefoon” in. Wil je een snelkoppeling voor FaceTime, dan tik je “FaceTime” in. Voor een snel iMessage-bericht of sms, typ je “Berichten” in. In de resultaten verschijnen nu de bijbehorende apps. Tik op Telefoon/FaceTime/Berichten (afhankelijk van wat je ingetypt hebt). Onderaan zie je nu meteen je favoriete contacten uit de Telefoon-app. Selecteer de eerste die je in wil stellen. Wil je een ander nummer gebruiken, veeg de rij contacten dan helemaal naar links en tik op het plusje. Controleer de opdracht na het selecteren van het contact. Als het goed is staat er nu “Bel [contactnaam]”/”Bel [contactnaam] via FaceTime”/”Stuur ‘Bericht’ naar [contactnaam]”. Tik op Volgende.

Voer een naam voor de opdracht in (bijvoorbeeld “Bel [contactnaam])”, zodat hij gemakkelijk te herkennen is. Tik op het icoontje om een kleur en bijbehorend symbool (via Schriftteken) te kiezen. Kies bijvoorbeeld groen en het symbool van een telefoontje. Deze vind je in de onderste rij bij Objecten. Tik op Gereed.

Tik opnieuw op Gereed om je opdracht op te slaan. Voeg nu de widget toe aan je beginscherm of het widgetoverzicht. Hou je vinger op een lege plek, een app of een bestaande widget en tik eventueel op Wijzig beginscherm. De icoontjes en widgets beginnen te wiebelen. Tik op het plusje bovenaan je scherm om de widget toe te voegen. Gebruik de zoekfunctie om te zoeken naar Opdrachten. Veeg naar links om te kiezen voor Opdrachten-map. Er zijn twee maten: een widget met vier knoppen (in ons geval contacten) en een widget met acht knoppen. Kies het gewenste formaat, afhankelijk van de hoeveelheid contacten die je ingesteld hebt.

De widget staat nu op je beginscherm. Hou de widget ingedrukt en tik op Wijzig widget. Kies nu de juiste map die je aan het begin aangemaakt hebt (“Favorieten”). Tik ergens op het scherm om het wijzigen van de widget af te sluiten. Je favorieten-widget is nu ingesteld.

Als je iemand van je favorieten wil bellen, FaceTimen of een bericht wil sturen, hoef je alleen maar op de naam in de widget te tikken.

Via: MacRumors

Favoriete contacten bellen met Telefoon widget in iOS 13 en eerder

In iOS 13 en eerder biedt Apple standaard een widget van de Telefoon-app. Deze kan je in het widgetoverzicht zetten, maar komt ook tevoorschijn als je stevig of lang op het icoontje van de Telefoon-app drukt. Daar kan je ook andere functies gebruiken:

Nieuw contact aanmaken

Contact zoeken

Recente gesprekken bekijken

Je kunt de widget gebruiken door simpelweg je vinger lang ingedrukt te houden op het icoon van de Telefoon-app. Wil je deze widget ook zien in je Vandaag-scherm, tik dan op Voeg widget toe.

In de Telefoon-app is een aparte pagina beschikbaar voor favoriete contacten. De vier bovenste contacten vind je dan ook terug in de widget op het beginscherm. Wil je aanpassen welke favoriete contacten daar staan, volg dan deze stappen:

Open de Telefoon-app. Open het Favorieten-tabblad linksonder. Tik rechtsboven op Wijzig. Sleep de contacten in de goede volgorde. Tik op Gereed.

In het Favorieten-tabblad kun je overigens ook nieuwe contacten toevoegen aan de lijst en de widget, mochten ze er nog niet in staan. Dit doe je door in dit tabblad op het plusje te tikken.

