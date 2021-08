Ten tijde van de komst van 3D Touch introduceerde Apple ook de Quick Actions. Maar waar 3D Touch inmiddels vervangen is door Haptic Touch, kun je de Quick Actions nog altijd gebruiken zoals oorspronkelijk bedoeld. Het is een snelkoppeling naar een bepaalde functie in een app. Je kan het ook zien als een soort rechtermuisklik op de iPhone.

Wat zijn Quick Actions op de iPhone en iPad?

De Quick Actions zijn, zoals de functie in het Nederlands ook heet, snelle taken die je meteen vanaf het beginscherm kan uitvoeren. Maar behalve op appicoontjes in het beginscherm, werkt het ook vanuit de appbibliotheek en zelfs op knoppen in het Bedieningspaneel. Je kan daarmee snel een bepaalde functie gebruiken, zonder dat je de app eerst hoeft te openen om handmatig naar de functie te gaan. De Quick Actions worden daarnaast ook gebruikt om bepaalde functies binnen apps te gebruiken. Zo bekijk je in de Foto’s-app een preview van een foto of video, met daaronder meteen knoppen om de foto bijvoorbeeld te delen of als favoriet te markeren.

De Quick Actions en sneltakenmenu’s op de iPhone en iPad zijn daardoor erg handig om alledaagse handelingen sneller uit te voeren. Soms geven de snelle taken ook mogelijkheden die anders niet beschikbaar zijn. Het is daarom de moeite om het in apps te proberen om te kijken wat het in die specifieke apps precies doet.

Quick Actions gebruiken op iPhone en iPad

De manier waarop je de Quick Actions gebruikt, verschilt per toestel en per model. Soms zijn er zelfs meerdere manieren waarop je het kan gebruiken.

iPhone

Op de iPhone gebruik je 3D Touch of Haptic Touch om de snelle taken te activeren. Met 3D Touch druk je stevig op een appicoontje, terwijl je met Haptic Touch een appicoontje alleen langer ingedrukt houdt. 3D Touch werkt daardoor iets sneller. Op toestellen met 3D Touch kun je ook Haptic Touch gebruiken.

3D Touch werkt op deze modellen:

Op alle andere modellen met iOS 13 of nieuwer gebruik je Haptic Touch. Dat geldt dus ook voor de allernieuwste iPhones.

Om een Quick Action te activeren, doe je het volgende:

Ontgrendel je iPhone en ga naar het beginscherm of appbibliotheek. Druk een appicoontje stevig in (3D Touch) of hou hem langer ingedrukt. Je voelt een korte trilling. Er verschijnt een menu. Tik nu op één van de opties in het menu om de snelle taak te gebruiken.

Je kan het ook in één beweging doen door je vinger op het scherm te houden en naar beneden te vegen zodra het menu verschijnt. Laat dan los op de optie die je wil gebruiken.

iPad

Op de iPad kun de Quick Actions ook op twee manieren gebruiken. De eerste manier is via Haptic Touch, maar als je een muis of trackpad gebruikt is er ook nog een tweede manier:

Ontgrendel de iPad en ga naar het beginscherm of appbibliotheek. Hou een appicoontje langer ingedrukt. Gebruik je een muis, gebruik dan de rechtermuisknop. Op een trackpad klik je met twee vingers. Kies nu één van de opties in het menu dat in beeld verschijnt.

Wat kan ik zoal gebruiken met de snelle taken?

Om de snelle taken te gebruiken, moet een app dat wel ondersteunen. Nagenoeg alle standaardapps bieden dit aan, al verschilt het aantal mogelijkheden wel per app. Dit zijn enkele voorbeelden van standaardapps die werken met Quick Actions:

Agenda: Voeg nieuwe afspraak toe

Foto’s: Bekijk recente foto’s, je favorieten, foto’s van een jaar geleden of ga zoeken.

Camera: Maak een selfie, neem video op, maak een portretfoto of maak een portretselfie.

Mail: Maak een nieuw bericht, zoek naar e-mails, bekijk vipcontacten of ga naar alle inkomende.

Notities: Maak een nieuwe notitie, een nieuwe checklist, een nieuwe foto of scan een document.

App Store: Zoek naar een app, wissel een iTunes-kaart of code in, check je aankopen of ga meteen naar het Updates-scherm.

Woning: Activeer meteen één van je favoriete scenes (maximaal drie) of maak een nieuwe scène.

Populaire apps van derden die Quick Actions ondersteunen zijn:

WhatsApp: Start een nieuwe chat, ga naar de camera, bekijk je QR-code of zoek naar een contact.

Instagram: Open de camera, maak een nieuw bericht, bekijk je activiteiten of ga naar je DM’s.

Telegram: Zoek naar chats, maak een nieuw bericht, maak een foto of video of bekijk bewaarde berichten.

PostNL: Scan een QR- of barcode, vind een PostNL-punt of ga iets versturen.

Flitsmeister: Bekijk de kaart, start een route naar werk of huis of zoek naar een andere locatie.

ING: Geld overschrijven, een betaalverzoek maken of de scanner openen.

iCulture: Tip de redactie, open je favorieten of zoek een artikel.

In het Bedieningspaneel kun je ook Quick Actions gebruiken, zoals deze:

Zaklamp: Pas de helderheid van je zaklamp aan.

Timer: Start en timer en pas de tijd aan.

Rekenmachine: Kopieer het laatste resultaat.

Woning-accessoires: Pas de helderheid van lampen aan of ga naar het afspeelscherm van speakers.

Niet storen: Stel niet storen in voor een uur, tot vanavond of totdat je je locatie verlaat.

Helderheid: Zet de donkere modus, Night Shift of True Tone aan of uit.

Audio: Pas de ruisonderdrukkinginstellingen aan (alleen bij aangesloten geschikt accessoire).

Wifi: Bekijk wifi-netwerken in de buurt en maak verbinding.

Je gebruikt de Quick Actions ook om apps te verwijderen of om apps te verplaatsen.