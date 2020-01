Wat is Haptic Touch en zijn er verschillen met 3D Touch? In dit artikel leggen we je uit wat Haptic Touch is en wat de mogelijkheden zijn.

Haptic Touch werd geïntroduceerd op de iPhone XR. Tegenwoordig hebben alle nieuwe iPhones Haptic Touch, maar ook de iPad kan er gebruik van maken. Je leest hier wat je nodig hebt en wat het verschil is met 3D Touch.

Wat is Haptic Touch?

In 2015 introduceerde Apple 3D Touch op de iPhone 6s. Dit was een nieuwe techniek op smartphones waarmee de telefoon kon voelen hoe hard je iets indrukte. Dit gaf de gebruiker extra functies. Denk aan sneller de juiste pagina openen en widgets bekijken vanaf je thuisscherm.

Helaas neemt de benodigde sensor extra ruimte in, terwijl alle ruimte kostbaar is in zo’n klein apparaat als de iPhone. Waarschijnlijk is dit de reden dat iPhones sinds de iPhone XR geen 3D Touch meer hebben. Daarom gebruiken we nu Haptic Touch. In plaats van harder drukken kun je een knop nu lang ingedrukt houden voor extra functies.

Welke toestellen hebben Haptic Touch?

Haptic Touch is geïntroduceerd op de iPhone XR. Daar bleef het niet bij, want tegenwoordig hebben alle nieuwe iPhones deze functie. Zelfs op een iPhone mét 3D Touch kun je nu een knop lang ingedrukt houden in plaats van hard drukken. Hiervoor heb je wel iOS 13 of nieuwer nodig. Met de Taptic Engine trilmotor geeft je toestel aan of er een actie is getriggerd.

Sinds iPadOS 13 heeft ook de iPad ondersteuning voor Haptic Touch. Omdat de iPad geen Taptic Engine heeft krijg je geen voelbare feedback.

Wat zijn de mogelijkheden van Haptic Touch?

Dit zijn in het kort de belangrijkste mogelijkheden van Haptic Touch:

Knoppen voor zaklamp en camera op het toegangsscherm indrukken.

App-iconen ingedrukt houden voor snelle acties en widgets.

Voorvertoning van meldingen op het toegangsscherm en berichtencentrum.

Haptic Touch werkt allereerst op het toegangsscherm van iPhones met de Face ID gezichtsherkenning. Je houdt de knoppen voor de zaklamp en camera ingedrukt om deze twee functies snel te activeren. Om te voorkomen dat je ze per ongeluk indrukt, is het bij deze functie vereist om ze wat langer ingedrukt te houden. Hierna voel je een tikje om je actie te bevestigen. Dit werkt bijvoorbeeld ook bij het verwijderen van alle meldingen in het Berichtencentrum, bij het bekijken van een rijke notificatie en bij het animeren van een Live Photo.

Je kan ook het toetsenbord als trackpad gebruiken, door de spatiebalk ingedrukt te houden. Dit werkt sinds iOS 12 ook met alle andere toestellen, waaronder de iPhone 6.

Verschillen tussen 3D Touch en Haptic Touch

Vroeger waren er nogal wat verschillen tussen 3D Touch en Haptic Touch. Veel handige functies van 3D Touch waren niet beschikbaar, maar dat is verleden tijd. Sinds Apple de nieuwere techniek heeft toegepast op alle iPhones en iPads in iOS 13 zijn de functies gelijkgesteld. Een van die functies is het indrukken van app-iconen om extra acties uit te voeren.

Eén opmerkelijke verandering heeft te maken met Peek & Pop. Met deze functie kon je vroeger een kleine voorvertoning krijgen van bijvoorbeeld een webpagina of foto. Duwde je harder, dan werd het daadwerkelijk geopend. Nieuwere iPhones weten niet hoe hard je drukt, dus is de laatste functie weggehaald. In plaats daarvan kun je gewoon tikken om iets volledig te openen.

Het gekke is dat Apple dit tegelijkertijd ook heeft verwijderd op toestellen mét 3D Touch. Op bijvoorbeeld een iPhone XS (met 3D Touch-sensor) moet je nu ook tikken in plaats van harder drukken. Waarom Apple dit heeft gedaan is onduidelijk, maar het zorgt in ieder geval voor consistentie.

Tegenwoordig is het enige verschil met 3D Touch de manier waarop je het activeert. In plaats van hard drukken houd je een knop wat langer ingedrukt, meer niet.

Instelling voor Haptic Touch aanpassen

In de instellingen kun je de snelheid van Haptic Touch aanpassen. Als je het gevoel hebt dat de functie te snel reageert, kun je voor een trage instelling kiezen. Heb je een iPhone met 3D Touch, dan kun je deze stappen ook volgen.

Ga op de iPhone naar Instellingen > Toegankelijkheid. Scroll naar het kopje Fysiek en motorisch en kies voor Aanraken. Tik op Haptic Touch of 3D Touch en Haptic Touch (afhankelijk van jouw toestel). Kies voor de optie Snel of Traag. Standaard staat de instelling op Snel. Op de afbeelding met de bloem eronder kun je je instelling testen.

Deze instelling heeft dus alleen betrekking op het gebruik van Haptic Touch. Dit geldt dus voor de zaklamp- en camera-knoppen op het toegangsscherm en het uitklappen van notificaties. Andere handelingen, zoals een knop in het bedieningspaneel uitklappen, werken nog gewoon hetzelfde.

Tegenwoordig is er dus bijna geen verschil tussen 3D Touch en Haptic Touch. Wil je meer weten over Apple’s vorige techniek om extra functies te krijgen? Lees dan onze uitleg van 3D Touch.