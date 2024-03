Als je op zoek bent naar Philips Hue-lampen, dan is dit het moment om je slag te slaan! Op deze pagina verzamelen we de beste Philips Hue-deals voor je, zodat je zeker weet dat je de beste prijs te pakken hebt!

Korting op Philips Hue: 2e product voor half geld

Philips Hue-lampen zijn een prima keuze als je je verlichting slimmer wil maken. Het is een betrouwbaar systeem dat goed samenwerkt met HomeKit. Tijdens Black Friday zijn er vaak leuke kortingen op Philips Hue, maar ook op andere momenten kun je profiteren van lage prijzen. Zo kun je op dit moment profiteren van 50% korting op het tweede product bij Bol.com. Dit komt neer op 25% korting als je er twee stuks van koopt, maar je kunt ook een combinatie maken van meerdere Philips Hue-producten. De actie duurt t/m 31 maart 2024.

Hieronder zie je enkele voorbeelden van accessoires, maar de korting geldt ook voor losse lampen, armaturen en starterkits.

Philips Hue met korting

Uiteraard zijn er ook diverse starterkits verkrijgbaar met deze actie en ook bundels van meerdere lampen, armaturen zoals de Philips Hue Gradient Signe tafellamp en wat je verder maar nodig hebt. De twee producten die je uitkiest hoeven niet even duur te zijn, want de korting is altijd 25%. Het is dus niet zo dat je minder korting krijgt als het tweede product veel goedkoper is. Bol.com telt simpelweg de prijzen van beide producten bij elkaar op en trekt er daarna 25% vanaf. Een dure buitenlamp van €250 is dus gewoon te combineren met een slimme stekker van 24,-.

De Philips Hue-actie maakt deel uit van de Bol 7-daagse, een kortingsactie tussen 25 maart en 31 maart 2024. Je krijgt daarbij korting op heel veel producten. Onder andere de iPhone, Apple Watch, MacBooks en accessoires zijn met korting te krijgen. Ook vind je leuke aanbiedingen voor slimme thermostaten, AirPlay tv’s, woonaccessoires, voorraadartikelen en speelgoed.

