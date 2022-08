De beste BBQ apps voor iPhone

Als het lekker weer wordt krijgen we massaal zin in een barbecue. Om te zorgen dat je BBQ een succes wordt hebben we deze BBQ apps voor je iPhone en iPad geselecteerd. Daarmee kun je recepten zoeken, timers gebruiken en kijken welke hulpstukken je nodig hebt voor een geslaagde barbecue met vrienden of met z’n tweeën, in de tuin of op het balkon.

Big Green Egg

Of je nu een Big Green Egg hebt of een goedkopere kamado hebt: met deze app leer je de kneepjes van het vak. De fabrikant belooft zelfs dat je een masterchef wordt als je de instructies in deze app volgt. Het is meer dan een receptenapp, want die zijn er al genoeg. Met hulp van chefkok Michèl Lambermon is geprobeerd om niet zozeer in recepten te denken, maar mensen te leren hoe recepten ontstaan. Lambermon legt uit hoe hij ingrediënten bij elkaar brengt om mooie smaken te creëren. Je kunt dan ook je eigen samengestelde gerecht omzetten naar een recept. Door de gerechten zelf samen te stellen maak je als het waren je eigen pagina in de app. Neem bijvoorbeeld spareribs: die kun je roken, direct grillen en indirect grillen. Elke techniek heeft een ander effect op de smaak, waar je dankzij deze app meer inzicht in krijgt.

De Big Green Egg is bij allerlei winkels verkrijgbaar: bekijk de modellen bij Coolblue en bij Bol.com. Maar zoals gezegd: de app is net zo goed te gebruiken met kamado’s van andere merken.

Weber Grills-app

Bij barbecuen denk je meteen aan een ander merk: Weber. Dit is veruit de bekendste fabrikant van BBQ’s. De nieuw ontwikkelde Weber Grills App bevat honderden recepten voor elk niveau: steaks, burgers, klapstuk, ribbetjes, vis, kip en nog veel meer. Je krijgt stapsgewijze barbecue-instructies, video’s voor technieken, praktische aanwijzingen, tips en een handige timer. Je kunt in de app ook meteen je barbecue registreren om garantie te krijgen. En je vindt in de app montage-instructies en handige video’s over het gebruik van je Weber-barbecue. Deze app is iets meer gericht op eigenaren van het merk.

Weber Connect-app

Een andere app van Weber die we zeker even moeten bespreken. De Weber Connect-app gebruik je om meldingen op je smartphone te krijgen, bijvoorbeeld wanneer je de biefstuk moet omdraaien of de kalkoen kunt aansnijden. De stap-voor-stap begeleiding is voorzien van afbeeldingen en video’s, zodat je precies ziet wat je moet doen. Weber waarschuwt je wanneer een gerecht klaar is, zodat je meer tijd hebt om met je vrienden door te brengen en te relaxen. De app biedt onder andere:

Omdraai- en serveermeldingen

Volgen van de doeltemperatuur van de barbecue

Aftellen tot je eten klaar is

Optie om te koppelen via Bluetooth of wifi

De mogelijkheid om je gerechten op afstand te volgen

De mogelijkheid om tot vier programma’s tegelijk te volgen

Gebruiksaanwijzingen en veelgestelde vragen over producten

Toegang tot klantondersteuning

Om dit te kunnen gebruiken hoef je je barbecue niet te vervangen. Wel moet je de Weber Connect Smart Grilling Hub (€130,-) aanschaffen. Een alternatief is het gebruik van de Weber iGrill-app, bedoel voor de iGrill-thermometers. Lees ons overzicht van slimme grillthermometers als je meer wilt weten.

Weber Connect Smart Grilling Hub bekijken:

GrillTime

GrillTime laat je timers instellen voor verschillende gerechten, waaronder steak, burgers, kip, worstjes, groente en vis. Ook zie je in een oogopslag hoe lang elk type vlees op de grill moet liggen. Deze app bevat niet zozeer recepten, maar vertelt je wel de grilltijden, temperaturen en instructies voor verschillende gerechten. Deze worden automatisch berekend op basis van gewicht en gewenste gaarheid. Handig is dat je meerdere timers kunt instellen, waarbij je kunt swipen om te kijken hoe ver je bent. De app blijft op de achtergrond actief en waarschuwt wanneer het tijd is om te keren. Je kunt bovendien je iPhone op zak houden, want er is een handige Apple Watch-app beschikbaar met timers, instructies en omkeer-meldingen.

Fotokookboek – Barbecue

Het Fotokookboek ken je misschien wel: duidelijke foto’s en stapsgewijze uitleg hoe je recepten maakt. In de app vind je ook een receptenbundel Barbecue (€2,99) met 72 recepten, verdeeld over vier hoofdstukken. Kies uit Vlees, Gevogelte, Vis & Zeevruchten en Groente & Kaas. Met zeshonderd professionele foto’s en duidelijke stapsgewijze uitleg kan je barbecuegerecht niet mislukken. Perfect voor beginners. Als het bevalt kun je met de andere recepenbundels aan de gang.

Untappd

Biertje erbij? De beste bier-app is Untappd en is gratis te downloaden. Je kunt in deze app de biertjes die je hebt gedrongen bespreken met vrienden, zodat het ook nog een beetje sociaal blijft. Ook kun je alles opzoeken over soorten bier die bij bepaalde gerechten passen, zodat het weer extra gespreksstof geeft. Bekijk ook onze lijst met beste bier-apps voor iOS.

Omaha Steaks

In de Verenigde Staten weten ze hoe je een vuurtje stookt om te barbecuen. Deze app is gemaakt door het Amerikaanse merk Omaha Steaks. Het is helemaal niet nodig om de producten van Omaha Steaks te gebruiken, want met vlees van je eigen slager lukt het ook. Veel Amerikaanse benamingen zijn ondertussen heel gangbaar geworden in de barbecue-wereld. Je vindt in deze app meer dan 100 professionele recepten die je meteen kunt proberen. Genoeg keuze dus, al zul je wel rekening moeten houden met de Amerikaanse maateenheden. Alleen verkrijgbaar via de Amerikaanse App Store, dus je zult een Amerikaans App Store-account moeten hebben.

Splitwise

Een BBQ heeft één groot nadeel: het vlees kost nogal wat geld. Als je met een grote groep mensen gaat barbecuen en meerdere mensen de boodschappen doen, dan is het handig om een app te hebben die alle uitgaven op een rijtje zet. Met Splitwise maak je de totale uitgaven inzichtelijk en bereken je precies wie nog geld tegoed heeft van de anderen. Dat voorkomt ruzie achteraf. Splitwise werkt op de iPhone en iPad, ook offline. Na afloop stuur je iedereen een berichtje met de huidige stand en met apps zoals Tikkie kun je vervolgens onderling afrekenen. Bekijk ook ons overzicht van betaalverzoeken-apps.

Bekijk ook De beste apps voor betaalverzoeken en snelle onderlinge betalingen Met een betaalverzoek kun je snel geld ontvangen van een vriend of vriendin die jou nog geld verschuldigd is. Maar met welke app kun je nou het beste zo'n betaalverzoek maken? Wij zetten ze op een rij.

Meer barbecue apps

Er zijn nog veel meer BBQ apps in de App Store te vinden:

BBQ Go (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - De app voor je Inkbird slimme grillthermometer.

MEATER® Slimme Thermometer (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Met deze app kun je je Meater-thermometer uitlezen.

, iOS 10.0+) - Met deze app kun je je Meater-thermometer uitlezen. Grill ProbeE (gratis, iPhone, iOS 8.0+) - De app voor je FMG Bluetooth BBQ thermometer.

Outdoorchef (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Deze app is voor de Gourmet Check Dual BT Thermometer van outdoorchef.

Cookout - A BBQ App (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - “The best things in life are cooked at 225°F”. Met deze app kun je je eigen baksels vastleggen.

StoryQue (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Creatieve ideeën voor je barbecue.

, iOS 12.0+) - Creatieve ideeën voor je barbecue. SteakMate (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Een andere app om de perfecte steak te grillen, deze keer uit Australië.

