Het meest ideaal is natuurlijk als de buren of familie je planten water willen geven tijdens de vakantie. Maar lukt dat niet, dan zijn er ook geautomatiseerde alternatieven. Op zoek naar de beste oplossing kwamen we in eerste instantie terecht bij Gardena, maar dat is vrij prijzig en je raakt al snel bedolven onder het enorme assortiment. Gelukkig zijn er ook goedkopere oplossingen, bijvoorbeeld in combinatie met de Eve Aqua.

Dit is wat je nodig hebt:

#1 Besproeiingscomputer

Het eerste wat je nodig hebt om je watertoevoer aan en uit te kunnen zetten, is een besproeiingscomputer. Je hebt dan verschillende oplossingen, van onder andere van Eve, Gardena en Hozelock. Wat ons betreft ben je met de Eve Aqua het beste uit. Deze werkt goed met HomeKit en heeft een update voor Thread gekregen, zodat je voor de verbinding ook niet meer afhankelijk bent van Bluetooth.

De besproeiingscomputer van Gardena werkt alleen als je er een vrij prijzige gateway bij koopt, waardoor de totaal toch wel erg duur wordt. De gateway (€120) plus stroomadapter (€52) komen er dan nog bij, terwijl de computer zelf ook al rond de €140 kost. Je kunt de gateway inclusief stroomadapter ook in een set kopen, maar dan ben je €350 kwijt en zul je als nog de besproeiingscomputer er los bij moeten kopen. Het totale financiële plaatje wordt dan rond de €500 en dat is wat overdreven, als het ook voor een kwart van die prijs kan.

De Cloud Controller van Hazelock is weliswaar met een app te bedienen, maar ondersteunt geen HomeKit of andere smart home-protocollen. We zien eigenlijk geen reden om hiervoor te kiezen, aangezien je niet goedkoper uit bent dan met een computer die wél slim is.

Daarnaast zijn er nog meer aanbieders, zoals de besproeiingscomputer van Toolcraft. Deze werkt ook niet met HomeKit maar is wel heel goedkoop (ca. €25).

Bewateringsslangen

Ook op het gebied van bewateringsslangen zijn er verschillende oplossingen. Dit zijn slangen waar op vaste afstanden water uit druppelt. Je legt zo’n slang in een planten- of bloemperk. Dit werkt vooral goed als de planten in een lange rij staan. Voor stadstuintjes en voor planten binnenshuis zijn er speciale uitvoeringen die je in bloempotten kunt hangen. Het goedkoopst is echter een rechte slang met gaatjes, die meestal in lengtes van 15, 25 of 50 meter te koop is. In de bouwmarkt vind je flexibele druppelslangen, die eruit zien als een normale tuinslang, maar die in feite ‘lek’ zijn. Dit is uiteraard ook de bedoeling.

Wil je een iets mooiere oplossing, dan kan Gardena wel de juiste oplossing zijn, want je kunt voor een paar tientjes een Micro-Drip-System in de formaten S, M of L aanleggen. Het maakt niet uit welke bewateringscomputer (zie #1) je hebt gekocht, want dit werkt met standaard tuinslang-aansluitingen. De computer regelt of er al dan niet water uit de gaatjes druppelt. Je graaft de kabel niet in, maar legt deze losjes op de grond. Eventueel kun je de slang op sommige punten vastzetten, zodat het niet verschuift.

Het Micro-Drip-System is hier te koop:

Wil je liever vernevelen in plaats van water laten druppelen, dan kan dat met een verstuiverset. Deze kun je aan het tuinhek bevestigen, waarbij het water op de planten neerdaalt als een nevel. Een goedkope oplossing van Toolcraft is hieronder te zien en kost €15 bij Conrad. Je kunt hiermee ook je terras voorzien van waterdamp, zodat het lekker koel blijft. Een duurdere set vind je bij Gardena voor rond de 60 euro.

Staan de planten niet in een rijtje maar heb je een gazon of een groot bloembed, dan ben je nog goedkoper uit door op de tuinslang gewoon een zwenksproeier aan te sluiten. Die heb je al voor minder dan 20 euro.

Wat je verder nog nodig hebt om je systeem werkend te krijgen zijn uiteraard een wateraansluiting (kraan) en wat simpele koppelstukjes voor de tuinslang, die je voor een paar euro kunt kopen. Nu kun je zorgeloos een paar weken op vakantie gaan!

Meer slimme technologie in je tuin? Kijk dan naar onze round-up om je tuin HomeKit-geschikt te maken.