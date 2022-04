Koningsdag: de beste apps

Op 27 april vieren we in Nederland Koningsdag. In het gehele land zijn activiteiten te vinden, van vrijmarkten tot festivals. iCulture zet de handigste iPhone-apps op een rij die jou laten genieten van een onbezorgde Koningsnacht en Koningsdag. Of je nu op reis gaat of gewoon thuisblijft in je eigen stad of dorp: er is altijd iets te doen. Met apps om je tweedehands troep te verkopen, veilig af te rekenen en de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren, voel je je zelf als een echte koning.

Koningsdag-apps voor de vrijmarkt

Kom je iets leuks tegen op de vrijmarkt en is de rij bij de pinautomaten te lang, dan kun je ook digitaal betalen. Afrekenen met Tikkie werkt erg goed, ook voor mensen die je niet kent. Zo kun je de uitbaters van kraampjes betalen, zonder contactgegevens te hoeven uitwisselen. Bovendien kun je het ook gebruiken om de kosten van een rondje bier te delen met vrienden.

Ben je van plan om zelf iets te gaan verkopen en heb je geen zin om een aparte app te moeten installeren, dan kun je in de meeste gevallen ook gewoon de mobiel bankieren-app van jouw bank gebruiken om een betaalverzoek aan te maken. Je potentiele kopers kunnen dan direct bij je afrekenen, waarna het geld meteen op jouw rekening staat. In onze lijst van de beste apps voor betaalverzoeken vind je ongetwijfeld een mogelijkheid die voor jou het beste is.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: de beste apps voor betaalverzoeken en snelle onderlinge betalingen Met een betaalverzoek kun je snel geld ontvangen van een vriend of vriendin die jou nog geld verschuldigd is. Maar met welke app kun je nou het beste zo'n betaalverzoek maken? Wij zetten ze op een rij.

Koningsdag: de beste voorbereiding met apps

Een goede voorbereiding is het halve werk. Rond Koningsdag verschijnen er altijd diverse lijstjes waarmee je kunt zien waar de activiteiten, festivals en feesten op in de nacht van 26 op 27 april en op Koningsdag zelf gehouden worden. Er zijn een paar apps speciaal voor Koningsdag uitgebracht, die ervoor zorgen dat je helemaal in de stemming komt. Je kan ook even kijken in het huis-aan-huisblad of op de lokale nieuwssite om te zien waar de feestjes te vinden zijn.

Welk weer het ook wordt, het is altijd handig om het weerbericht in de gaten te houden. Wanneer is het tijd om een café op te zoeken en wat is het moment om de vrijmarkt af te struinen? Je krijgt het allemaal te zien in de apps van Buienradar en Buienalarm. Beide apps laten zien wanneer er regen, hagel of andere onverwachte weersituaties op komst zijn. Je kunt ook vooruit kijken of op de kaart kijken hoe de buien zich ontwikkelen.

Bekijk ook Dit zijn de beste weerapps voor iPhone en iPad Dit zijn de beste weerapps voor de iPhone en iPad. Wat is de beste gratis weerapp en welke is het mooist? Welke andere weerapps zijn nog meer de moeite waard? In deze gids zetten we de leukste en meest betrouwbare weerapps voor je op een rij.

Koningsdag: op reis

Als je op de fiets naar het centrum van jouw dorp of stad gaat, weet je natuurlijk wel waar je moet zijn. Maar ga je vanuit Maastricht bijvoorbeeld naar Amersfoort, dan is het wel handig om de juiste informatie bij de hand te hebben. Met de trein reizen is het meest ideaal, dus houd de officiële NS-app in de gaten voor actuele treintijden en meldingen over storingen en wijzigingen onderweg. Hou ook rekening met de speciale Oranjedienstregeling, waardoor vertrektijden kunnen afwijken van je dagelijkse treinreis. Ga je met de bus of een ander openbaar vervoersmiddel, dan zijn er ook handige OV-apps voor iPhone en iPad die je van A naar B brengen.

Maar ook hiervoor zijn natuurlijk alternatieve trein-apps in de App Store verkrijgbaar. Onderweg kun je bijvoorbeeld een boek of krant lezen op je iPhone, muziek luisteren of gewoon uit het raam staren.

Koningsnacht en Koningsdag: op locatie

Ben je eenmaal aangekomen, dan kun je met Google Maps en andere locatie-apps zien waar de dichtstbijzijnde toiletten en pinautomaten zijn. Ben je in je eentje, dan kun je met de website Party with a Local iemand vinden die wel jou op stap wil gaan.

Festivals bijwonen

Koningsdag is een typische festivaldag. De echt leuke festivals vinden kost wel wat moeite, maar met de FestivAll-app op zak heb je ze zo gevonden. Je ziet de locatie en welke artiesten je kunt verwachten. Ook zie je posts van sociale media, zodat je een beetje kunt inschatten of het al gezellig druk is.

Een andere aanrader is de Woov-app, die vooral nuttig is als je al een festival hebt gekozen. Met Woov blijf je in contact met je vrienden die naar hetzelfde festival gaan. Je maakt een persoonlijk tijdschema van de acts die je wilt bezoeken, zodat je vrienden weten waar je uithangt. Ze kunnen ook op de kaart kijken.

Amsterdamse grachten

Wie op Koningsdag in of rond de Amsterdamse grachten te vinden is, vindt in de app VaarWater de ideale metgezel. Of je nou op zoek bent naar vaarroutes, stremmingen of de locatie van het dichtstbijzijnde toilet.

Plasplek vinden

Met een volle blaas is het niet prettig feestvieren. Gelukkig is er de app HogeNood, die je helpt om het dichtstbijzijnde toilet te vinden. HogeNood bevat een database van openbare toiletten, die tijdens Koningsdag uiteraard wel veelal betaald zullen zijn. Je ziet de afstand en de openingstijden van het toilet.

iPhone of vrienden kwijt

Mocht je iPhone in de mensenmassa gestolen worden, dan is het handig als je Zoek mijn iPhone geactiveerd hebt. Zo kun je ‘m in ieder geval weer terugvinden en eventueel op afstand wissen. Bij de meeste mensen zal Zoek mijn iPhone standaard aan staan, maar het kan geen kwaad om je instellingen nog even goed te checken voordat je op pad gaat. In onze handleiding van Zoek mijn iPhone lees je ook hoe je je iPhone terugvindt.

Bekijk ook Zoek mijn iPhone: zo werkt de functie Find My iPhone Met Zoek mijn iPhone kun je op elk moment je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch terugvinden op de kaart, een noodbericht sturen en op afstand wissen. Deze gids legt uit hoe het werkt.

In het feestgedruis kan het natuurlijk ook gebeuren dat je elkaar kwijtraakt. Daar helpt Apple’s gratis app Zoek mijn Vrienden een handje, al moeten je vrienden dan wel een iPhone bezitten. We hebben een apart artikel over het terugvinden van vrienden op festivals. Eén van die apps is de al eerder genoemde Woov-app.

Ga je ook met Android-vrienden op pad, dan kun je het beste de live locatie-functie in WhatsApp gebruiken. Dit is vergelijkbaar met Zoek mijn vrienden en laat je live je locatie delen met je vrienden. Je kan zelf kiezen hoe lang je je locatie wil delen: een kwartiertje, een uur of acht uur.

Bekijk ook Live locatie delen in WhatsApp: zo laat je vrienden weten waar je zit In WhatsApp kun je live je locatie delen, waardoor vrienden precies kunnen zien waar je bent. Je kiest zelf voor hoe lang je je locatie deelt. Lees hier hoe het werkt.

Muziek herkennen

Koningsdag staat in het teken van muziek. Met allerlei festivals, lokale bandjes en meer wordt er in veel steden volop muziek gedraaid. Shazam komt daarom goed van pas, als je dat voor jou onbekende nummer graag aan je muziekbibliotheek toe wil voegen. Hou er echter wel rekening mee dat Shazam niet werkt met live muziek. Je hebt er dus alleen wat aan als een dj een track afspeelt.

In geval van nood

Je hoopt het natuurlijk niet, maar een ongeluk zit in een klein hoekje: wat doe je bij een brandwond, alcoholvergiftiging of bijensteek? De officiële EHBO-app van het Rode Kruis biedt instructies voor vrijwel elk ongemak. Je kunt natuurlijk ook snel naar de eerste de beste EHBO-post rennen.

Koningsdag: foto’s maken

Echte feestjes moeten gedeeld worden, dus ga livestreamen met Instagram, Snapchat of een van de andere apps die dit aanbieden. Als livestreamen voor jou een stapje te ver gaat, kun je natuurlijk ook gewoon de tofste selfies maken met al je vrienden. In onze lijst met de beste selfie apps vind je een overzicht van apps die jou helpen met het maken van de beste selfie. Je kunt bij nagenoeg alle apps je foto meteen delen op de bekende sociale media. Probeer eens de app Just Selfie, die voorzien is van allerlei Koningsdag-filters. Het beeld ziet er wat opgerekt uit, maar het eindresultaat is normaal.

Koningsdag: het Koninklijk bezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima reizen elk jaar af naar een andere stad of regio. Je kunt dit live volgen via de NOS-app.

Moet je thuisblijven en wil je tijdens Koningsdag het bezoek op je iPhone of iPad live volgen? Dat kan bijvoorbeeld via de website van de NPO, die het bezoek live uitzendt. Open je Safari op de iPhone- of iPad, ga naar npo.nl en tap vanaf 11:00 uur op ‘Koningsdag live’. Wil je liever kijken via de Apple TV, dan kun je daar ook de NOS-app voor gebruiken. Via de NPO-app kun je ook naar de feestelijkheden kijken. Vanaf 11:00 uur kies je in de app voor NPO1 voor de live-uitzending. Je kunt eventueel via de NPO-app ook naar uitzending gemist kijken.

Bij vrijwel alle digitale tv-aanbieders is het mogelijk om te kijken via de iPhone- of iPad-app, bijvoorbeeld via Ziggo Go, T-Mobile of KPN. Kijk op de website van jouw tv-aanbieder of ze ook mogelijkheden bieden om live televisie te kijken.

Wij hopen dat je met de apps en tips in dit app-overzicht voorbereid bent op een onbezorgde Koningsdag. Er zullen ongetwijfeld apps zijn die je zelf gebruikt en die niet zijn genoemd. Het is dan ook geen uitputtende lijst. We wensen je namens de gehele redactie een fantastische Koningsdag toe!

Openingsfoto: Cloud Mine Amsterdam / Shutterstock.com