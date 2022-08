Is jouw steak altijd veel te gaar? Met een goede grillthermometer met iPhone-app kun je van je drankje genieten en tegelijk je vlees en andere BBQ-gerechten beter in de gaten houden. Dit zijn de beste grillthermometers met iPhone-app, die je op afstand kunt uitlezen!

BBQ-thermometers met iPhone-app

Bij BBQ denken sommige mensen aan aangebrande worstjes en hamburgers uit de diepvries. Dat kan iedereen. Er zijn ook BBQ-pitmasters die er een culinair feestje van maken en waarbij het vlees en alle andere gerechten precies goed op temperatuur zijn. Dit lukt het beste als je een grillthermometer gebruikt en je biefstuk geen droog schoenzooltje wordt. Met een grillthermometer houd je de kerntemperatuur in de gaten… maar er is nog meer mogelijk! Je krijgt een melding zodra je gerechten moet omdraaien of wanneer het klaar is. Daarbij wordt rekening gehouden met het gewicht en de gewenste gaarheid.

Ben je op zoek naar BBQ-apps voor de iPhone, dan hebben we daar ook een aparte lijst voor.



Weber Connect Smart Grilling Hub

Met dit accessoire maak je van elke bbq een slimme bbq. Voor rond de 160 euro koop je Weber Connect Smart Grilling Hub, een barbecue-assistent die meldingen naar je smartphone verstuurt. Zo weet je wanneer het tijd is om het eten om te draaien en wanneer je kunt opdienen. Het enige wat jij hoeft te doen, is af en toe een blik werpen op je telefoon om te zien dat alles op schema loopt en perfect wordt gegrild. Je geeft de gewenste gaarheid aan (bijv. medium-rare) en je krijgt een waarschuwing wanneer het vlees gaar is. Met de geschatte bereidingstijd kun je bijhouden wanneer je eten klaar is, zodat je op tijd drankjes kunt serveren. Ook is er een stapsgewijze assistent die je helpt bij het voorbereiden van de barbecue. Je gebruikt deze in combinatie met de Weber Connect-app.

Weber Connect Smart Grilling Hub bekijken:

Wil je liever een Weber BBQ met ingebouwde slimheid, dan kan dat ook. Er zijn in de Smart-serie verschillende modellen verkrijgbaar, waaronder de Genesis EX-335 GBS met smart tech-pakket. Je krijgt meldingen over de temperatuur van je eten, timers die aftellen tot het eten klaar is en waarschuwingen wanneer je moet omkeren. Deze modellen zijn vrij prijzig – en wat ons betreft zou je eigenlijk net zo goed voor een losse slimme thermometer kunnen kiezen.

iGrill slimme thermometers

iGrill is de moeder van alle Bluetooth-thermometers. Ooit was het een zelfstandig merk, maar sinds de overname door Weber maakt het deel uit van het barbecue-imperium. Dat levert natuurlijk mooie beelden op van grote stukken vlees op de BBQ, waarbij zo’n Bluetooth-thermometer goed van pas komt om de kerntemperatuur in de gaten te houden. Weber heeft in de loop van de tijd meerdere modellen uitgebracht:

iGrill mini

Het kleinste model is de iGrill mini (adviesprijs €69,99). Via de app lees je de temperatuur af tot op 50 meter, dus je hoeft niet de hele tijd bij de barbecue te blijven. Daarnaast kun je een wekker instellen via de app, zodat je weet wanneer het gerecht klaar is.

Je kunt deze thermometer magnetisch aan de BBQ vastplakken. Er zit een LED-schermpje op, dat van kleur verandert als het vlees de gewenste temperatuur heeft. De 1,2 meter lange kabel zorgt voor wat extra flexibiliteit zodat je de thermometer iets verderop op een metalen hek kunt plakken. Deze compacte sensor weegt slechts 39 gram en is de lichtste die we hier bespreken.

Bekijken: iGrill Mini (adviesprijs €70, o.a. bij fonq)

iGrill 2

De iGrill 2 is iets zwaarder en heeft een 1,2 meter lange kabel. Via de app bekijk je recepten, die je vervolgens meteen kunt uitvoeren. Je hebt minimaal een iPhone 4s nodig om deze thermometer te kunnen gebruiken, die je tot op 150 meter kunt aflezen. Het temperatuurbereid is tussen de -30 en 307 graden Celsius. Het belangrijkste verschil met de mini is dat dit model groter is en vier gerechten tegelijk kan meten. Je krijgt twee grillpennen meegeleverd, de andere twee moet je er los bij kopen.

Dankzij de magneet kun je de iGrill 2 vastklikken aan de BBQ of aan een ander stalen voorwerp. De 2AA-baatterijen gaan 200 uur mee en ook hier verandert het LED-schermpje van kleur als het vlees klaar is.

Bekijken: iGrill 2 (adviesprijs €130, o.a. bij fonq)

iGrill 3

De professionele BBQ-artiest (met of zonder muts) neemt de iGrill 3, het topmodel van Weber. Deze thermometer is speciaal ontworpen voor de Genesis-serie en kan vier gerechten tegelijk in de gaten houden. De iGrill 3 is extra groot en is bedoeld voor professionals. Voor mensen met een Genesis II LX Serie zitten er nog wat extra functies op, zoals het inschakelen van de verlichting van je buitenkeuken.

Dit model wordt geleverd met twee grillpennen, zodat je van twee gerechten de temperatuur kunt meten. Je kunt dit uitbreiden met nog eens twee. Het temperatuurbereik loopt van -30 tot 370 graden Celsius en dit is via Bluetooth tot op 150 meter af te lezen. Ook dit model werkt op 2 AA-batterijen die 200 uur meegaan. En ook hier verandert het LED-scherm van kleur als het vlees gaar is. De 1,2 meter lange kabel biedt wat extra vrijheid en het gewicht is 172 gram. Eigenlijk is er dus niet zoveel verschil met de iGrill 2. Helaas is deze thermometer op veel plekken uitverkocht.

Bekijken: iGrill 3 (adviesprijs €120, o.a. bij fonq)

Meater

De Meater is misschien wel de fijnste thermometer die je kunt vinden, want er komt geen draadje aan te pas. Je steekt de Meater-thermometer rechtstreeks in het stuk vlees. Dit werkt als je het vlees op de grill legt, in de oven doet of in een pan aan het sudderen bent. Smelt ‘ie dan niet? Nee! Mensen die deze thermometer al hebben gebruikt melden dat het perfect lukt.

De Meater is tot op de graad nauwkeurig en meldt je via de app de kerntemperatuur en de temperatuur aan de buitenkant van het vlees. In die app vind je informatie over de gewenste temperatuur voor bijna elk stuk vlees, van biefstuk tot kippenpootjes.

Meater is ontstaan vanuit een Kickstarter-campagne en is nu gewoon te koop via de shop. Afhankelijk van de draadloze technologie die je gebruik heb je een Bluetooth-bereik van 10 meter, een Wi-Fi-bereik van 50 meter of een oneindig bereik als je de cloud gebruikt. Het Smart Guided Cook-systeem helpt je stapsgewijs bij het bereiden van je gerecht.

Meater bekijken:

Meatstick X

De Meatstick X is vergelijkbaar met Meater. Dit is een stok die je in je vlees steekt en vervolgens via de MeatStick-app uitleest. Je ziet realtime de temperatuur van het gerecht en krijgt een waarschuwing als de gewenste temperatuur is bereikt. De stick kan hoge temperaturen weerstaan, ook voor langere periodes. In de verpakking vind je de Meatstick X en een oplader. Er is ook een mini-variant, maar die is nauwelijks goedkoper.

Bekijken:

Inkbird

Inkbird is een wat minder bekende naam, maar is interessant omdat ze vrij goedkoop zijn. Zeker als je kiest voor de Inkbird IBT-2X, een rechthoekige thermometer met LCD-scherm die rond de 30 euro kost. Er zitten twee prikkers aan, zodat je twee gerechten tegelijk in de gaten kunt houden. Je krijgt een temperatuuralarm als de gewenste warmte is bereikt en er is een countdown-klokje voor beginnende BBQ’ers. Je kunt met deze thermometer tussen de 0 en 250 graden Celsius meten, met een nauwkeurigheid van plus en min 1°C. Inkbird heeft nog meer modellen met meer pennen.

Deze vleesthermometers hebben speciale instellingen in de app voor rund, kalf, lam, hamburger, varkensvlees, vis en dergelijke. Bezitters van een kamado vinden misschien de Inkbird BBQ Grill Smoker Thermometer (ca. 200 euro) interessant, die de temperatuur van de kooltjes kan weergeven.

Bekijken:

GrillEye

Deze opvallende rode grillthermometer ziet er nét iets anders uit dan alle andere. Deze meet de kerntemperatuur van je gerecht, waarbij je een melding krijgt als het eten klaar is. Via de bijbehorende app volg je op afstand de temperatuur. Vanuit de app kies je verschillende soorten vlees, gevogelte of vis. Bijzonder is dat je deze thermometer kunt uitbreiden naar 6 prikpennen. Je krijgt echter maar twee prikpennen meegeleverd, dus de overige zul je er los bij moeten kopen.

Deze thermometer heeft een wat kortere kabel van 50 centimeter. Het draadloos aflezen van de temperatuur is mogelijk tot op 100 meter, als er geen obstakels zijn. Pluspunt is dat het temperatuurbereik tot 380 graden Celsius loopt. De twee AA-batterijen hebben een levensduur van 200 uur.

Bekijken: GrillEye (ca. €90 bij fonq of bekijk GrillEye bij Amazon.nl)

Mastrad Meat°it

Deze thermometer wordt gemaakt door het Franse Merk Mastrad, dat ook traditionele thermometers verkoopt. De Meat°it+ is te gebruiken in combinatie met een app en helpt je bij het bereiden van vlees en vis op de perfecte temperatuur en kooksnelheid. Dankzij de draadloze Bluetooth thermometer en de bijbehorende app hou je het vlees in de gaten en krijg je meldingen tot een afstand van 60 meter. Steek de sonde in het vlees en je hebt er bijna geen omkijken meer naar.

De Meat°it+ wordt automatisch geactiveerd zodra je deze uit de verpakking haalt en schakelt vanzelf uit na 30 minuten, wanneer deze niet wordt gebruikt. De Meat°it+ heeft een kerntemperatuurbereik van 0°C tot 100°C, is hittebestendig van -30°C tot 300°C en kan tot 3 minuten contact met directe vlammen weerstaan. In de app geef je aan welk kooktoestel je gebruikt (barbecue, oven, fornuis, etc.) voor extra nauwkeurige metingen. De geïntegreerde batterij heeft een levensduur van ruim 24 uur en moet dus wel af en toe opgeladen te worden.

Mastrad bekijken:

FlameTech

Deze digitale vleesthermometer belooft je naar een next level kookervaring te tillen. Dat klinkt wat overdreven, want in feit doet FlameTech niet veel meer dan de andere draadloze thermometers die we hier hebben besproken. Het Bluetooth-bereik is maximaal 50 meter. Hij is geschikt voor bbq, grill, smoker, oven en rotisserie. Net behulp van de AiCooking-app hou je de kerntemperatuur en resterende bereidingstijd van je gerechten in de gaten.

Via WhatsApp kun je realtime het bereidingsproces delen met je vrienden. De probe is gemaakt van rvs en de behuizing is water- en stofdicht. Na 4 uur opladen gaat de thermometer tot 24 uur mee. Je kunt het systeem uitbreiden tot 6 verschillende probes per app.

Flametech bekijken:

Traeger

Behalve een losse thermometer zou je ook een complete barbecue met slimme functies kunnen kopen. We noemden eerder al de Weber Smart-modellen uit de Genesis-serie, maar er is nog een andere optie: de barbecues van Traeger. Deze hebben een iPhone- en Apple Watch-app waarmee je je gerecht in de gaten kunt houden. De Traeger-app werkt met modellen die uitgerust zijn met WiFIRE-bediening. Deze modellen zijn ook in Nederland te koop. Je kan met de Apple Watch-app niet alleen de huidige temperatuur instellen en bekijken, maar ook een timer instellen, de standen aanpassen en het kookproces volgen. Ook de warmhoudstand is via de Apple Watch in te schakelen.

De barbecues van Traeger zijn onder andere verkrijgbaar bij Coolblue. Deze twee modellen zijn onder andere geschikt voor bediening met de app:

Meer BBQ-thermometers met iPhone-app

Nog steeds niets kunnen vinden? Kijk dan eens naar deze:

Veel van deze thermometers worden via partners geleverd, dus niet direct door Bol.com. Hou hier rekening mee als je liever rechtstreeks geleverd krijgt.

