Update 3 januari: De uitrol van HomeKit-support voor de IKEA Tradfri-rolgordijnen is nu gestart. Na een flinke vertraging is IKEA zover. Een deel van de Tradfri-gebruikers ziet inmiddels de benodigde firmware-update. Om de IKEA-rolgordijnen te gebruiken heb je behalve een HomeKit-woning ook een IKEA Tradfri-hub nodig.

Je moet eerst de Tradfri-hub updaten naar de nieuwste firmware 1.10.28. Zie je dit niet, dan moet je wachten tot jij aan de beurt bent. Vervolgens zouden de rolgordijnen automatisch in de Woning-app moeten verschijnen, waarna je commando’s kunt geven als ‘open de gordijnen tot 50%’.

Eerst in de VS

Het lijkt erop dat de uitrol van HomeKit het eerst in de VS plaatsvindt. Europeanen zullen daarom wat langer moeten wachten. Maar gelukkig is er een oplossing: als je verbinding maakt met een Amerikaanse VPN kun je de update toch installeren.

Dit zijn de firmware-versies die je nodig hebt:

Hub: 1.10.28

Rolgordijnen: 2.2.009

Remote: 2.2.010

De rolgordijnen zijn al een paar maanden te koop, maar waren tot nu toe alleen te bedienen met de meegeleverde afstandsbediening of met Google Home. De HomeKit-ondersteuning zou in het najaar van 2019 volgen, maar dat lukte niet. IKEA beloofde vervolgens ‘begin 2020’, zoals je hieronder kunt lezen.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 8 december 2019.



De IKEA Fyrtur- en Kadrilj-rolgordijnen hebben als belangrijkste pluspunten dat ze goedkoop zijn en op termijn met HomeKit gaan werken. Maar dat laatste kan nog wel even gaan duren. Volgens IKEA UK komt de ondersteuning er toch aan, begin 2020.

HomeKit voor IKEA-rolgordijnen

Maar IKEA’s uitrol van de rolgordijnen verliep nogal rommelig. Ze werden meermaals uitgesteld, onder andere omdat het nog niet goed samenwerkte met de Tradfri-app. HomeKit-ondersteuning verliep bij andere producten ook niet op rolletjes en wat iedereen al vermoedde, wordt werkelijkheid: de HomeKit-ondersteuning voor de rolgordijnen komt ook niet meer dit jaar. IKEA UK zegt dat het “begin volgend jaar” geregeld is. Maar dat is nog geen garantie.



Dit jaar gaat het in ieder geval niet meer lukken en vermoedelijk hadden nog maar weinig mensen de illusie dat ze nog voor het einde van het jaar hun rolgordijnen met Siri zouden kunnen bedienen. “HomeKit functionality should be added to the blinds early next year”, meldt het supportteam van IKEA UK.

Hi, the HomeKit functionality should be added to the blinds early next year. Thanks,

Dan — IKEA UK Support (@IKEAUKSupport) December 7, 2019

Geen officieel statement vanuit het bedrijf dus, maar betrouwbaar genoeg om er vanuit te gaan dat het klopt. Een garantie is het echter niet en breed opgevat kan “begin 2020” nog tot eind juni duren.

Bij de slimme stekker van IKEA duurde het een paar maanden totdat HomeKit-ondersteuning klaar was. De rolgordijnen werken wel met Google Assistent en IKEA’s eigen Home Smart-app. Je kunt eventueel ook met HomeBridge aan de slag.