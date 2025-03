Of je nu aan het gamen bent of een filmpje op je computer kijkt, je wilt volledig opgaan in de ervaring. Nanoleaf heeft nu ook voor computers een lichtslang voor achter je computerscherm die meekleurt met wat er op het scherm verschijnt.

Nanoleaf had al de 4D Screen Mirror + Lightstrip Kit, een lichtslang voor achter je televisie die meekleurt met wat er op de tv verschijnt. Nu komt Nanoleaf met een nieuwe slimme lichtstrip genaamd de PC Screen Mirror Lightstrip voor je Mac of pc die je verlichting in real-time afstemt op de kleuren op je scherm. Dit zorgt voor een meeslepende sfeer die doet denken aan Philips Ambilight, maar met meer vrijheid en aanpassingsmogelijkheden.

Nanoleaf Screen Mirror Lightstrip voor Mac en pc

Philips Ambilight is een populaire technologie die de randen van je televisie verlicht in de kleuren van het beeld, waardoor een breder en dynamischer effect ontstaat. Nanoleaf biedt met de nieuwe Screen Mirror-lichtstrip een vergelijkbare ervaring voor je Mac. Hierdoor krijg je een meeslepende ervaring en kan je je verlichting precies aanpassen aan je persoonlijke voorkeur.

Hoe werkt deze Nanoleaf-lichtstrip voor Mac en pc?

De Nanoleaf-lichtstrip wordt aangesloten via een usb-c-poort en synchroniseert automatisch met de content op je scherm. Met ondersteuning voor 16 miljoen kleuren creëert deze lichtslang een dynamische verlichtingservaring en is hij geschikt voor schermen tot 32-inch. Voor de volledige functionaliteit is installatie van de Nanoleaf Desktop-app vereist. Deze is beschikbaar voor zowel Mac als pc.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Nanoleaf-lichtstrip is momenteel exclusief beschikbaar voor pre-order via de officiële Nanoleaf-website. Bestellingen worden eind april 2025 geleverd. De prijs van deze Lightstrip is €39,99.