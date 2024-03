Z-Wave Long Range

In 2020 kondigde de Z-Wave Alliance iets nieuws aan: Z-Wave Long Range. Vanaf 2024 wordt deze nieuwe standaard uitgerold in Europa, nadat het eerder al in de Verenigde Staten beschikbaar kwam. Z-Wave LR kan net als normale Z-Wave worden gebruikt in lampen, thermostaten, slimme deursloten en dergelijke.

Het probleem met de bestaande Z-Wave-accessoires is dat ze een beperkt bereik hebben. Voor accessoires op afgelegen locaties in huis moet je veelal een repeater installeren. Met Z-Wave LR wordt dat sterk verbeterd: het bereik is vier keer groter dan normale Z-Wave. Daarnaast kun je met Z-Wave LR meer apparaten koppelen in hetzelfde netwerk, namelijk 2.000 stuks (voorheen 232 apparaten). Bovendien is het energieverbruik lager.

Shelley is een veelgebruikte doe-het-zelfoplossing om bijvoorbeeld je lichtknoppen geschikt te maken voor Z-Wave.

Wereldwijd zijn er al rond de honderd miljoen apparaten met Z-Wave in gebruik, maar die krijgen geen update naar Long Range. Je zult dus nieuwe accessoires moeten kopen. Wel is Z-Wave LR terugwaarts compatibel met oude accessoires, al zul je er wel een nieuwe hub met Z-Wave LR voor moeten aanschaffen. Die zijn nog niet in de winkel verkrijgbaar. Zo werkt de populaire Homey Pro-hub alleen met Z-Wave Plus, dat we hieronder bespreken.