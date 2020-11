Update 24 november: De Duitse website iFun meldt nu dat Somfy de HomeKit-update voor het Somfy TaHoma-platform vanaf 1 december uit gaat brengen. Eerder beloofde de fabrikant dat de update nog deze maand uit zou komen, zonder een concrete datum te noemen. Deze keer lijken ze zekerder van hun zaak te zijn, want vanaf 1 december zou de update beschikbaar zijn. Hierdoor is meteen een groot deel van de zonwering en rolluiken geschikt voor HomeKit.

Inmiddels staat op Apple’s website de Somfy TaHoma-bridge ook vermeld als apparaat met HomeKit-ondersteuning, wat opnieuw bevestigt dat de update er zeer snel aan zit te komen. Of de update meteen overal beschikbaar komt is nog niet duidelijk, maar lang zal het vermoedelijk niet meer duren.

Oorspronkelijk artikel 13 november

Somfy TaHoma krijgt HomeKit

We schreven eerder dat Somfy in 2018 klaar wilde zijn voor HomeKit. Daarna volgde de plechtige belofte dat Somfy zomer 2019 met HomeKit samen zou werken. Helemaal stilgezeten heeft de fabrikant niet, want een Somfy Outdoor Camera met HomeKit is er al. Die verscheen echter pas in juni 2020, dus veel later dan het allemaal gepland was. De Franse fabrikant zou de smart home-centrale TaHoma nog deze maand geschikt willen maken voor HomeKit.



Blijkbaar wil Somfy niet meer te veel loze beloften doen, want bij navaag wil de fabrikant de geruchten niet bevestigen. Somfy ontkent het echter niet en vraagt om nog wat extra geduld. Er wordt momenteel gewerkt aan de volgende software-update, waarvan de nieuwe functies volgende week bekendgemaakt zullen worden.

Somfy zou plannen hebben om op 24 november HomeKit te gaan ondersteunen, waardoor de TaHoma ook met Apple’s smart home-systeem werkt. De meeste mensen gebruiken Somfy voor zonwering. In andere landen is de oplossing ook populair voor rolluiken. Dankzij een overname van MyFox heeft Somfy ook een beveiligingssysteem in het assortiment.