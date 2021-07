SwitchBot Curtain belooft je gordijnen in seconden te automatiseren. Maar voordat je het geïnstalleerd hebt moet je nog wel wat hobbels nemen. Wij vertellen in deze review onze ervaringen.

Introductie SwitchBot review

Om heel eerlijk te zijn: ik heb een beetje aangehikt tegen deze review. Ik kreeg een grote doos acccessoires met verschillende onderdelen toegestuurd, die ik meermaals tevoorschijn heb gepakt, de inhoud bekeken en de handleiding nog eens doorgelezen… Maar de moed om ermee bezig te gaan zonk me telkens weer in de schoenen.

SwitchBot belooft je “gordijnen in seconden slim maken”, maar dat geldt alleen als je meermaals geoefend hebt en precies weet wat je moet doen. Als beginneling is het wat overweldigend waar je nu eigenlijk moet beginnen… welk type U-rails heb ik, A of B? Welke rollertjes heb ik nodig? En waar dienen de plastic rondjes voor? Moet ik de gordijnrails loshalen? De handleiding is wat overweldigend omdat het voor elke situatie geschikt moet zijn…

Totdat ik deze video bekeek en het me opeens duidelijk werd dat het toch niet zo ingewikkeld is. Dit moet mij ook lukken. Alleen niet in seconden, maar in ongeveer een halfuur. Zeker als je met wat onverwachte tegenvallers te maken krijgt (bugs in de app) en een niet-reagerend product (gelukkig had ik nog een tweede). Als je alle stappen hebt doorlopen, een account hebt aangemaakt en precies weet hoe het werkt, is het inderdaad een kwestie van een paar seconden om een volgende SwitchBot Curtain in je gordijnrail te hangen.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De SwitchBot Curtain en bijbehorende accessoires zijn voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.



SwitchBot Curtain in het kort

Oplossing om je gordijnen te automatiseren

Verkrijgbaar voor U-rails, I-rails en ronde gordijnstang

Aan te vullen met andere accessoires, zoals Solar Panel, Thermometer en Hygrometer.

Verkrijgbaar in zwart en wit

Bedienen met een app, niet geschikt voor HomeKit.

Verkrijgbaar voor €79 bij Amazon

Gordijnen automatiseren: een logische klus

Gordijnen openen en sluiten is een van de meest voor de hand liggende smart home-klussen en toch wagen maar weinig bekende merken zich eraan. Voor de werkkamer zoeken we al een tijdje een oplossing om de gordijnen op commando en automatisch te kunnen openen en sluiten.

We hebben in de slaapkamer al jarenlang een HomeWizard elektrische gordijnrail, die niet met HomeKit is gekoppeld en een simpele automatisering heeft. De gordijnen gaan automatisch open om 8:00 ‘s ochtends en dicht om 22:00 uur, puur op gasis van tijd. Dit werkt wel goed en kan ook werken op basis van omgevingslicht, maar het is een inmiddels antieke oplossing. Er zal tegenwoordig toch wel iets nieuwers zijn?

Recenter hebben we in de woonkamer gemotoriseerde Velux-ramen en -rolgordijnen, die op basis van het binnenklimaat en temperatuur automatisch open en dicht gaan. Je hebt er geen omkijken naar, want de energie wordt geleverd door zonnecellen. Dit werkt goed, maar is alleen geschikt voor de schuine dakramen van Velux.

SwitchBot heeft een universele oplossing die op vrijwel elk bestaand gordijn te installeren is, dus dit is een ideaal moment om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er nog wel wat andere oplossingen om je gordijnen te automatiseren. Die werken lang niet altijd met HomeKit. SwitchBot trouwens ook niet.

Bekijk ook Gordijnen bedienen met HomeKit: dit zijn je opties voor raambekleding Als je je raamdecoratie zoals gordijnen en rolgordijnen met HomeKit wilt bedienen, dan zijn daar nog niet zoveel oplossingen voor. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor raambekleding met HomeKit voor je op een rijtje.

SwitchBot Curtain: wat is het?

SwitchBot is ontstaan vanuit een Kickstarter-campagne. Eerder maakten ze al een Button Pusher (€25), een slim apparaatje waarmee je bestaande fysieke knoppen kunt indrukken. Het is iets waar je maar net behoefte aan moet hebben.

De SwitchBot Curtain neemt een handeling over die iedereen wel doet: het openen en sluiten van gordijnen. Het bestaat uit een plastic wit bolletje die je aan de gordijnrails hangt en €79 per stuk kost. Voor elk gordijn heb je een exemplaar nodig, dus als er gordijnen aan weerszijden van het raam hangen heb je twee stuks nodig en ben je 2 x €79 kwijt, plus nog de eventuele kosten van een zonnepaneel en hub.

Rechtstreeks bestellen bij SwitchBot kan ook, maar dan moet je nog wel rekening houden met invoerkosten, want de producten van dit Amerikaanse merk worden verstuurd vanuit Hongkong. Verder is het belangrijk om vooraf te kijken welk type gordijnrail je hebt: U-profiel, I-profiel of een ronde stang. Heb je eenmaal het juiste type, dan moet je nog bepalen of je type A of B hebt en welke rollertjes je nodig hebt. Er is veel variatie op dit gebied. Uiteindelijk bleek ik de SwitchBot meteen vanuit de doos in mijn standaard bouwmarkt-gordijnrails te kunnen hangen.

SwitchBot Curtain: installatie

De beloofde installatie in ‘seconden’ haalde ik niet, maar toen ik me eenmaal in het systeem had verdiept was ik in ongeveer een halfuur klaar met het eerste gordijn, het maken van een account en het toevoegen van de SwitchBot Curtain aan de app.

Tijdens de installatie liep ik wel tegen een paar problemen aan. Je moet een account aanmaken op een drukke pagina met animaties, maar we hadden liever gezien dat de ontwikkelaars hun energie hadden gestoken in het oplossen van bugs. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij het invullen van de verificatiecode en het lukte niet om de SwitchBot toe te wijzen aan een kamer, omdat het drop down-menu niet werkt. Ik rapporteerde de bug en kreeg vrij snel al een reactie dat ernaar gekeken zou worden – netjes!

Het koppelen via Bluetooth ging gelukkig wel snel, al is het aan te raden om dat te doen vóórdat je ‘m aan de gordijnrails hangt. Ook het aanmaken van een account kun je het beste doen voordat je begint met de installatie.

De SwitchBot Curtain bestaat uit twee plastic delen, beide voorzien van plastic rollertjes. Je steekt ze allebei in de gordijnrails, waarna je ze 90 graden draait om ze erin te hangen, dankzij hun T-vorm. Je klikt de twee delen op elkaar. De SwitchBot Curtain drukt zichzelf vast op de gordijnrail en beweegt zich met een rubberachtig wiel voort. De robot sleept dan als het ware het gordijn mee.

Je moet ook nog de gordijnen kalibreren, zodat het systeem weet wat open en dicht is. Ook moet je aangeven in welke richting het gordijn moet bewegen.

Standaard werkt de SwitchBot Curtain met Bluetooth, wat als nadeel heeft dat je niet buitenshuis je gordijnen kunt bedienen. Bovendien is het bereik vrij klein. Je kunt voor €33 de SwitchBot Hub Mini aanschaffen, die ervoor zorgt dat al je SwitchBot-accessoires in verbinding staan met internet. Deze hub is eigenlijk wel een must, want daarmee heb je veel meer mogelijkheden, ook voor de samenwerking met andere smart home-apparaten en -protocollen.

SwitchBot-app: simpel

De SwitchBot-app is vrij simpel met drie tabbladen: Home, Scene en Profile. Je vindt op het Home-tabblad je apparaten en kunt dan aangeven of je je gordijn wilt openen of sluiten. Scenes maak je met if then-regels: als de temperatuur een bepaalde waarde bereikt, moeten de gordijnen open of dicht. Op het tabblad Profile vind je een Siri Shortcuts, een FAQ en antwoord op je supportvragen. Veel opties biedt de app niet, maar precies genoeg om al je apparaten te kunnen bedienen.

SwitchBot Curtain in gebruik

Als de SwitchBot Curtain eenmaal aan je gordijnrails hangt, zie je er niets meer van (tenzij je doorzichtige vitrage gebruikt). Hij hangt achter het gordijn en is dus alleen vanaf de straatzijde zichtbaar.

Bedienen kan via de app of de drukknop. Je kunt de gordijnen geheel of gedeeltelijk openen, met een percentage tussen 0% en 100%. Ook kun je scenes aanmaken of zorgen dat de gordijnen op vaste tijden dicht gaan. In onze testsituatie bleef het gordijn regelmatig steken, waardoor er even een handmatig rukje aan het gordijn moest worden gegeven. De gordijnen zijn niet bijzonder zwaar, maar het werkt eigenlijk alleen goed als de gordijnen redelijk licht zijn en soepel in de rails glijden. Heb je een koppelstuk of schuurt het gordijn wat langs de rails, dan blijft het gordijn regelmatig steken waardoor de oplossing eigenlijk onbruikbaar is. Ook moet de rails zo’n 3 cm vanaf de muur geïnstalleerd zijn, anders lukt het bevestigen niet eens.

Vind je het geluid te spooky, dan kun je ook voor een stille modus kiezen. In de slaapkamer is het inderdaad geen prettig geluid om hiermee wakker te worden. Onze HomeWizard-oplossing (met precies hetzelfde type gordijnen) is ook niet 100% stil, maar dat is een dieper zoemgeluid dat tijdens het ontwaken niet echt storend is.

Een andere stoorfactor is dat je niet meer de gordijnen zomaar even kunt openen of sluiten. Zodra je een rukje aan het gordijn geeft wil SwitchBot meehelpen en blijft nog een tijdje nazoemen.

Bedienen van de SwitchBot is ook mogelijk met de optioneel verkrijgbare Remote met twee knoppen. Je kunt dit naar wens programmeren, bijvoorbeeld knop 1 om te openen en knop 2 om te sluiten. Dankzij de lichtsensor kun je zorgen dat de gordijnen ‘s avonds automatisch dicht gaan.

Werkt het goed, dan is de SwitchBot Curtain een toegankelijke en simpele oplossing. Het is zelfs zó portable dat je het kunt meenemen naar een hotelkamer of vakantiehuisje, omdat je niets hoeft te installeren. Je hoeft de robot alleen in de gordijnrails te hangen.

Stroomvoorziening van de SwitchBot Curtain

De SwitchBot Curtain heeft een ingebouwde accu die acht maanden meegaat en met USB-C op te laden is. Geen probleem, want als je eenmaal weet hoe het systeem werkt haal je de SwitchBot in een paar seconden (ja, deze keer echt!) uit de rails. Vind je dat toch te veel gedoe, dan kun je ook voor ca. 20 euro een Solar Panel aanschaffen. Deze kun je als een ‘rugzakje’ aan de SwitchBot hangen, of met tape vastplakken aan het gordijn. Het zonnepaneel is vrij klein, maar is van buitenaf wel erg zichtbaar, zeker als je het paneel ergens op het gordijn plakt. Je kunt in de app zien of het Solar Panel genoeg lichtopbrengst heeft en eventueel verplaatsen.

SwitchBot Hub Mini: toch wel handig om erbij te hebben

Een groot nadeel van Bluetooth is dat je altijd in de buurt moet zijn om te bedienen. Door de Hub Mini aan te schaffen kun je alle SwitchBot-apparaten verbinden met internet. Dit werkt via WiFi, waarbij je ook buitenshuis je gordijnen kunt sluiten en toegang krijgt tot bediening via Amazon Alexa en Google Assistent. Bovendien kun je de hub koppelen met een sensor voor temperatuur en luchtvochtigheid, zodat je bijvoorbeeld de gordijnen kunt sluiten als het koud wordt. Het is zelfs mogelijk om IR-apparaten te koppelen met de hub, zodat je bijvoorbeeld een luchtreiniger kunt bedienen via de SwitchBot-app. Een leuke extra, maar het is steeds gokken of het werkt met jouw ‘niet-slimme’ apparaat.

SwitchBot en Homekit

SwitchBot is niet geschikt voor HomeKit, maar je kunt er wel Siri Shortcuts voor maken. Dat betekent echter dat je zelf aan de slag moet gaan en dat er wat beperkingen gelden. Je kunt de gordijnen bijvoorbeeld niet meenemen in automatiseringen, die automatisch actief worden als aan een bepaalde voorwaarde wordt volden. De gordijnen open doen als er iemand thuiskomt kan bijvoorbeeld niet. Je zult zelf actie moeten ondernemen, dus “Hé Siri” zeggen of op een knop in de Opdrachten-app drukken.

Dat SwitchBot geen HomeKit ondersteunt is jammer, want het is wel mogelijk. Ramen, gordijnen, garagedeuren, rolluiken en dergelijke werken allemaal op dezelfde manier: je kunt ze tussen 0% en 100% openen en sluiten (en ergens er tussenin). Zo werkt onze Velux bijvoorbeeld met HomeKit dankzij een samenwerking met Netatmo. Wil je écht dat je het kunt meenemen in je HomeKit-automatiseringen, dan zou je dat eventueel via HomeBridge, het soortgelijke Home Assistant of Homey kunnen regelen, maar dat is weer extra werk en een Homey is geen goedkope aanschaf.

Daarnaast ondersteunt SwitchBot nog een reeks andere protocollen en assistenten, zoals Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings en IFTTT. Hiermee en met de eigen scenes van SwitchBot zou je wel kunnen automatiseren dat de gordijnen dichtgaan bij een bepaalde lichtsterkte of temperatuur. Voor samenwerking met andere smart home-systemen heb je wel de hierboven genoemde hub nodig.

Score 7 SwitchBot Curtain €79 per stuk Voordelen + Simpele oplossing, als je weet hoe het werkt

Werkt met Siri Shortcuts

Uit te breiden met zonnepanelen

Betaalbare manier om een paar gordijnen slim te maken (te prijzig voor een huis met veel gordijnen)

Gemakkelijk in gebruik

Werkt na aanschaf van de hub met allerlei protocollen en assistenten Nadelen – Alleen geschikt voor lichte, soepel lopende gordijnen

Hub nodig om goed te kunnen bedienen

Werkt met Bluetooth (kort bereik)

Leercurve om het product te snappen

App bevat wat bugs

Sommige mensen vinden het geluid storend

Geen HomeKit-ondersteuning

Conclusie SwitchBot Curtain review

Na aanvankelijke scepsis en wat problemen ben ik toch de eenvoud van de SwitchBot Curtain gaan waarderen. Als je aan de voorwaarden voldoet en niet te veel ramen hebt is het een prima oplossing om met weinig moeite een gordijn te automatiseren. In andere situaties werkt het helemaal niet.

De SwitchBot Curtain werkt goed met lichte gordijnen/vitrages die soepel in de rails bewegen. Heb je wat stuggere gordijnen, koppelstukken of verlengstukken, dan blijft de SwitchBot telkens hangen (zoals in onze testsituatie). Je moet dan even een rukje aan het gordijn geven, maar dan had je net zo goed het gordijn helemaal zelf met de hand kunnen openen of sluiten. Vanwege de prijs (€79 per stuk) is het vooral geschikt als je maar een paar gordijnen wilt automatiseren. Heb je meerdere ramen met gordijnen aan weerszijden, dan kan het al snel in de papieren lopen, zeker als je de hub en andere accessoires erbij koopt om het maximale eruit te halen.

Is jouw situatie geschikt, dan installeer na het nemen van de eerste hobbels moeiteloos een tweede en derde SwitchBot. Na de installatie heb je er bovendien geen omkijken meer naar, zeker als je het zonnepaneel gebruikt. Loshalen om via USB-C op te laden is echter een kleine moeite.