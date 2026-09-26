Apple-chips en processors: wegwijs in Apple’s eigen chips

Apple’s chips, processors, SoCs en SiPs

We praten vaak over chips en processors, maar in feite gaat het vaak om een System on a Chip (SoC) of een System in a Package (SiP), waarbij meerdere componenten zijn samengevoegd. Daarnaast hoor je wel de term Package on Package (PoP; meer hierover lees je hier). Ze combineren een centrale verwerkingseenheid (CPU) met andere componenten tot één of meerdere compacte pakketjes, die eigenlijk een minicomputer vormen. Zo’n PoP, SoC of SiP is gemakkelijk in allerlei kleine apparaten in te bouwen.

Bekijk ook Waarom Apple steeds meer chips in eigen huis ontwikkelt Apple ontwikkelt steeds meer eigen chips in huis: van de W1 en T1 tot de A10 en straks ook een eigen GPU. Wat zijn de voordelen en waarom zitten ze er bovenop?

In de loop van de jaren heeft Apple steeds meer eigen chips ontwikkeld voor de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Daarmee kan Apple beter concurreren en in het geheim nieuwe functies ontwikkelen, zonder dat het vroegtijdig uitlekt. Sinds Apple in 2008 de chipmaker P.A. Semi overnam, komen er steeds meer chips uit eigen keuken. De eerste eigen processor was de A4 in de iPad. Daarna volgden vele andere.