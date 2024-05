Verwachte Apple-producten met M4-chip

De eerste Macs met M4-chip worden vanaf eind 2024 verwacht, maar er zullen ook in de loop van 2025 nog producten met M4 verschijnen, zegt Mark Gurman. Analisten van Canalys denken dat het iets langer zal duren en dat we pas in het eerste kwartaal van 2025 de eerste M4 Macs zullen zien. Gurman heeft echter een beter track record dan Canalys en beschikt over diverse interne bronnen bij Apple.

Dit is de verwachte releasekalender van de M4, volgens beweringen van Mark Gurman:

Model Processor Verwacht iPad Pro 2024 M4 Mei 2024 Instapmodel MacBook Pro 14-inch M4 Eind 2024 iMac 24-inch M4 Eind 2024 High-end modellen MacBook Pro 14-inch en 16-inch M4 Pro/Max Eind 2024 of begin 2025 Mac mini M4 en M4 Pro Eind 2024 of begin 2025 MacBook Air 13-inch en 15-inch M4 Voorjaar 2025 Mac Studio “high end” M4 Medio 2025 Mac Pro M4 Ultra Tweede helft 2025

De meest krachtige chip, de M4 Ultra, zal waarschijnlijk pas halverwege of tegen het einde van 2025 verschijnen, aangezien Macs in het topsegment meestal als laatste aan de beurt zijn.

Waarom een iPad Pro met M4?

Wat opvalt in bovenstaande tabel, is dat de iPad Pro 2024 als eerste de beschikking krijgt over een M4-chip. Dat zou een unieke situatie zijn, aangezien nieuwe chips tot nu toe altijd eerst in de Macs zijn verschenen. De M4-chip in de iPad Pro 2024 is naar verluidt nodig om de vele AI-functies aan te sturen.

Apple zou dan tijdens de WWDC zonder afleiding kunnen praten over de vele AI-functies in iOS 18, zonder zich druk te hoeven maken over de hardware. Toch verwachten we dat bij de aankondiging van de iPad Pro de term ‘kunstmatige intelligentie’ ook geregeld zal vallen.