Je kunt de iPhone op verschillende manieren opladen. Wat is de beste manier om je iPhone op te laden: met een kabel, draadloos, met snelladen of een powerbank? En welke manier van opladen is het minst schadelijk voor je iPhone-batterij?

Veelgestelde vragen over je iPhone opladen

De batterij is een belangrijk onderdeel van je iPhone. Om de kans op slijtage zoveel mogelijk te beperken is het van belang om de beste oplaadmethode te kiezen. In dit artikel behandelen we ook een aantal veelgehoorde misverstanden en fabels die met opladen van je iPhone te maken hebben. Zou hou je je iPhone-batterij in topconditie!

iPhone opladen: wel en niet doen

Wat kun je nu het beste doen om je iPhone-batterij in een goede conditie te houden, zodat deze zo weinig mogelijk slijtage ondervindt. Dit zijn de belangrijkste do’s en don’ts:

Niet doen!

Je accu regelmatig leeg laten lopen

Tot 100% opladen

Goedkope laders gebruiken

Elke nacht urenlang aan de (snel)lader leggen

Gamen en video’s kijken tijdens het opladen

iPhone lange tijd aan de lader laten hangen

Tijdens het opladen je iPhone onder een kussen stoppen of op een andere plek bewaren waar de temperatuur snel oploopt

Wel doen!

Geoptimaliseerd opladen gebruiken

Batterijniveau tussen 20% en 80% houden

Originele lader gebruiken

Zorgen dat de temperatuur tussen 20 en 45 graden blijvt

Eventueel je iPhone uitschakelen tijdens het laden, of er even geen gebruik van maken

iPhone opladen: de belangrijkste misverstanden

Hieronder bespreken we een aantal veelgehoorde misverstanden rondom opladen.

Is snelladen schadelijk voor je batterij?

Er is veel discussie over de vraag of snelladen slecht is voor je batterij. In theorie is het niet schadelijk: Apple zorgt ervoor dat het opladen in meerdere fasen plaatsvindt. Als je je iPhone 15 tot 20 minuten aan de snellader legt, dan is dat niet schadelijk voor je toestel en er zal ook geen oververhitting optreden.

Snelladen is ontworpen voor snel opladen, zodat je met een gerust gevoel de deur uit kunt. Het is niet bedoeld voor een volledige oplaadcyclus. Daarom is het niet aan te raden om een snellader op je nachtkastje te gebruiken, om je toestel de hele nacht aan de stroomkabel te laten liggen.

Apple zorgt ervoor dat snelladen in meerdere fasen plaatsvindt. Op momenten dat het kan (zo tussen de 20% en 80%) zal de lader in turbostand gaan en zorgen dat het opladen extra snel gaat, zonder je accu te beschadigen. Dit kan plaatsvinden bij een hogere spanning.

De fase boven de 80% verloopt wat ingewikkelder. Om te voorkomen dat de accu te zwaar belast wordt, zal het opladen van 80% tot 100% veel trager gaan en bij een lagere spanning. Geoptimaliseerd opladen van je iPhone zorgt ervoor dat opladen van 80% naar 100% pas op het laatste moment plaatsvindt, zodat de de batterijstatus van 100% zo kort mogelijk is.

Snelladen is dus in theorie niet schadelijk, omdat Apple beveiligingen heeft ingebouwd om oververhitting en te hoge spanning te voorkomen. Maar de hogere spanning en de warmteontwikkeling kunnen er wel voor zorgen dat het toestel warmer wordt, waardoor er meer slijtage optreedt en de levensduur afneemt. Hieronder zie je in een grafiek dat de optimale temperatuur om je accu in topconditie te houden tussen de 20 en 45 graden ligt.



Grafiek via Researchgate.

Dit is ook de reden waarom je je iPhone niet onder een matras of kussen moet stoppen tijdens het opladen: de warmte kan niet weg, waardoor het toestel onnodig warm wordt.

Kan ik snelladen uitschakelen?

Heb je maar één oplader die kan snelladen, dan is er helaas geen mogelijkheid om dit uit te schakelen. Er zit in iOS geen schakelaar om te wisselen tussen normaal laden en snelladen. Wil je trager opladen of wil je je iPhone de hele nacht aan de lader laten hangen, kies dan een trage oplaadmethode.

Is je iPhone draadloos opladen schadelijk?

Ook wat draadloos opladen betreft is er veel discussie geweest. Apple houdt er ook hierbij rekening mee dat zo weinig mogelijk schade optreedt. In theorie is dit dan ook niet schadelijk, maar bij sommige draadloze opladers (vooral die van mindere kwaliteit) kan de warmteontwikkeling behoorlijk zijn. In dat geval kan er toch slijtage optreden. Voordeel van draadloos opladen is wel, dat het redelijk traag gaat. Er treden echter wel meer verliezen op, dan bij opladen via een kabel en het is dus minder energie-efficiënt.

Je leest er meer over in onze uitleg draadloos opladen, waar we ook in een apart onderdeel bespreken of het schadelijk is.

Moet je je iPhone regelmatig leeg laten lopen?

Er zijn mensen die denken dat het regelmatig laten leeglopen goed is voor een batterij. Dit geldt echter niet voor de huidige lithium-accu in smartphones, die volgens een heel ander principe werken dan de batterijen van vroeger.

Dit misverstand dateert nog uit de tijd dat er nikkel-cadmium-batterijen werden gebruikt. Deze hadden een soort ‘geheugen’ voor de maximale capaciteit. Dit geheugen kon je resetten door de batterij regelmatig leeg te laten lopen.

Heb je echt een originele lader nodig?

Je kunt het beste de originele kabel en oplader gebruiken die bij de iPhone werd geleverd. Krijg je geen oplader meegeleverd, dan kun je bij Apple een goede kwaliteit oplader aanschaffen. Het is verleidelijk om voor een goedkope oplader te kiezen, maar keer op keer is bewezen dat deze laders vaak van slechte kwaliteit zijn. Ze bevatten goedkopere componenten, onderdelen zijn niet goed geïsoleerd waardoor kortsluiting kan optreden en ze zijn aan de binnenkant soms slecht afgewerkt. Je kunt daarom beter kiezen voor een originele lader of eentje van een goed merk. Dit vergroot bovendien de kans dat het accessoire onder ethische omstandigheden is geproduceerd.

Wat zijn de snelste oplaadmethoden?

We hebben bij de iPhone 12 allerlei methoden getest, om te kijken welke laadmethode het snelst gaat. Daarbij blijkt laden met een USB-C-kabel het snelst te gaan. Je moet daarbij wel beschikken over een adapter van minimaal 18W, bij voorkeur 20W of meer. Eventueel kun je zwaardere MacBook-adapters gebruiken, maar daarmee zal het opladen niet veel sneller gaan.

Draadloos opladen gaat vaak het traagst, omdat dit bij een later wattage plaatvindt (7,5W tot 15W) en omdat er meer verliezen optreden. Je leest meer hierover in onze oplaadtest van de iPhone 12.

De hele nacht aan de lader hangen, is dat slecht?

Als het niet nodig is, kun je je iPhone beter niet de hele nacht aan de lader hangen. Doe je het toch, maak dan gebruik van geoptimaliseerd opladen. Dit voorkomt dat de iPhone lange tijd op 100% vol zit. Bij geoptimaliseerd opladen wordt de iPhone-accu eerst tot 80% opgeladen, een lading waarbij de accu zich het prettigst voelt. Pas op het laatste moment gaat het opladen door tot 100%. De fase waarin de batterij zich op 100% bevindt is dan zo kort mogelijk.

Vaak kort opladen, is dat slecht?

Twintig keer per dag je iPhone aan de lader leggen is natuurlijk overdreven. Maar over het algemeen zijn een paar korte laadbeurten beter voor je batterij dan één lange laadbeurt. Zoals hierboven aangegeven kun je het beste zorgen dat je acculading altijd tussen de 20% en 80% zit. Dit gaat in de meeste gevallen heel snel, waardoor je na een halfuur laden al wel weer vooruit kunt.

