Apple's eigen ontworpen chips worden al jarenlang geproduceerd in Azië, voornamelijk in een fabriek in Taiwan door fabrikant TSMC. Maar TSMC gaat een fabriek laten bouwen in Arizona en Tim Cook was erbij om het heugelijke nieuws te delen. Maar zijn het ook de nieuwste en snelste chips die voor Apple in de VS gemaakt worden?

Apple is voor de productie van haar toestellen vooral afhankelijk van China en andere landen in Azië. Het voordeel is dat de kosten in dergelijke landen vaak laag liggen en er in grote aantallen geproduceerd kan worden. Maar dat maakt je ook sterk afhankelijk van de omstandigheden in die landen. Apple merkt daar momenteel de gevolgen van: de productie van de iPhone 14 Pro loopt flink achter door strenge COVID-19-maatregelen en de daaropvolgende protesten van mensen uit de fabriek. Het is Apple er dus aan gelegen om de daadwerkelijke productie van toestellen en onderdelen te verspreiden én dit te combineren met Amerikaans trots voor het produceren van chips in eigen land. Tim Cook was er dan ook bij, toen gisteren de TSMC-fabriek in Arizona officieel aangekondigd werd.



TSMC-fabriek in Arizona produceert Apple-chips

Naast Tim Cook was ook president Joe Biden van de partij. Een van de redenen om in de VS te produceren, is namelijk ook een politieke keuze. Als onderdeel van de CHIPS Act en daaruit vloeiende regelgeving wordt er flink geïnvesteerd om meer producten en onderdelen te laten produceren in de VS. Waarschijnlijk zijn deze investeringen ook nodig om te concurreren met de lage kosten voor het produceren van toestellen en onderdelen in Azië. Hoe dan ook, Tim Cook is trots dat een deel van de Apple-chips straks ook uit de VS afkomstig is. Het ontwerpen van de chips wordt al in de VS gedaan door Apple zelf, maar het produceren ervan kan straks dus ook uit eigen land.

De eerste fabriek zou volgens planning in 2024 geopend worden. Een tweede fabriek volgt dan in 2026. TSMC investeert zo’n $40 miljard in het bouwen van de fabrieken. Het is niet duidelijk welke Apple-chips er exact geproduceerd gaan worden in de fabrieken in Arizona, maar het is de verwachting dat het niet de aller snelste en nieuwste chips zullen zijn. Eerdere berichten stelden dat het oorspronkelijke plan was dat de Arizona-fabriek 5 nanometerchips zou gaan produceren, maar die plannen zouden gewijzigd zijn naar de betere 4 nanometerchips. Maar daarmee lijkt het erop dat de fabriek in Arizona wel achter loopt op die in Taiwan, eveneens van TSMC.

Die fabriek in Azië zou dus bijvoorbeeld nog steeds de snelste en meest recente chips in de grootste aantallen kunnen produceren. De productie van oudere chips van de vorige generatie, die bijvoorbeeld gebruikt worden voor voorgaande producten, zou dan verplaatst kunnen worden naar de fabriek in de VS. Apple heeft waarschijnlijk minder exemplaren nodig van die oudere chips, waardoor die aantallen meer geschikt zijn voor productie in de VS.

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX — Tim Cook (@tim_cook) December 6, 2022

Tim Cook trots op Apple Silicon en de VS

In zijn toespraak sprak Tim Cook verder vooral over het succes van de Apple Silicon-chips en de vorderingen die Apple daarbij gemaakt heeft. Daarbij waren er ook veel lovende woorden over de VS in het algemeen. “Een bedrijf als Apple kan alleen maar uit Amerika komen”, zo zegt hij onder andere. Hij voegt eraan toe dat Apple meer gaat investeren in de Amerikaanse economie en dat ze “de expertise van TSMC combineren met de ongeëvenaarde vindingrijkheid van Amerikaanse werknemers”. “Dankzij het harde werk van zoveel mensen, kunnen deze chips met trots het stempel Made in America dragen”, zo zegt Tim Cook. In een tweet zegt hij tot slot dat er “veel” van de chips deze stempel krijgen, al wordt nooit echt duidelijk om welke aantallen het gaat.