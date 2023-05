‘Apple Watch Series 9 krijgt snellere chip, gebaseerd op A15’

Snellere processor in Apple Watch Series 9

De aanstaande Apple Watch Series 9 krijgt een nieuwe processor, gebaseerd op de A15-chip. Deze werd voor het eerst gebruikt in de iPhone 13-modellen. Dit zegt Mark Gurman van Bloomberg in zijn nieuw opgerichte Discord-kanaal. Volgens Gurman wordt het een nieuwe processor en geen rebranding van de vorige generatie. Nu is het nog zo dat de Apple Watch Series 7 en de Apple Watch Series 8 voorzien zijn van een chip die in feite hetzelfde is. De ene heeft op papier een S6 en de andere een S8 System on a Chip (SoC), maar het gaat om exact dezelfde processor met dezelfde snelheid en overige karakteristieken.



Met de vernieuwde chip kan de Apple Watch Series 9 sneller en efficiënter worden: apps laden sneller en de batterijduur verbetert. Ook zou de nieuwe chip nodig kunnen zijn voor de vele vernieuwingen die in watchOS 10 worden verwacht. Apple zou de interface van watchOS compleet willen vernieuwen en er komt een nieuw systeem van widgets. Eerder zei Gurman nog dat de nadruk dit jaar op software zou liggen en dat we op het gebied van hardware niet te veel nieuws hoefden te verwachten. Qua uiterlijk zal de nieuwe smartwatch dan ook grotendeels identiek zijn aan de Series 8 . En de snelheidsverbetering door de nieuwe chip zal waarschijnlijk niet spectaculair zijn.

Een vraag die nog onbeantwoord is gebleven, is of de Apple Watch Ultra ook een dergelijke chip krijgt. Gaat Apple dit high-end model in 2023 een update geven, of wordt het een twee- of misschien zelfs driejarig updatepatroon?