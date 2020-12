De motion co-processor in de iPhones en iPads is een extra chip die je beweging vastlegt, zonder dat dit belastend is voor de batterij. Deze chip wordt onder andere gebruikt om te bepalen of je iPhone omgekeerd op tafel ligt, zodat meldingen automatisch uitgeschakeld kunnen worden. De chip kan ook bepalen of je stil zit of in beweging bent. De Apple M-serie heeft als doel om sensordata te verzamelen van de ingebouwde versnellingsmeters, gyroscopen en kompas. Ook zorgt de M-processor voor de verwerking van data, zodat de CPU minder belast wordt.

Motion processor generaties

Er zijn meerdere generaties van de M-serie motion processor verschenen, te beginnen met de M7 in de iPhone 5s (2013). Deze is net als zijn opvolger M8 ontworpen door het Nederlandse bedrijf NXP Semiconductors. De productie is uitbesteed aan Samsung en TSMC.

Deze generaties zijn verschenen:

De M-serie processors is ook te vinden in de iPads en iPod touch, maar voor de overzichtelijkheid hebben we dit weggelaten. Op Wikipedia vind je een volledige tabel.

De M-serie loopt gelijk op met de A-serie processoren van Apple. Je vindt de M7 motion processor dan ook in combinatie met de A7-processor, enzovoort. Sinds de M10/A10 Fusion is de motion processor geïntegreerd in de System on a Chip (SoC). De M-serie motion processors moet niet worden verward met de M1-chip die recente Macs aanstuurt.

Wat doet de motion processor met bewegingsdata?

Het grote voordeel van de motion processor is dat deze chip op een energiezuinige manier data kan verzamelen, waardoor niet elke app dat afzonderlijk hoeft te doen. Door deze dataverzameling centraal te laten plaatsvinden voorkomt Apple dat diverse apps continu je locatie en beweging hoeven te tracken. Je hoeft dus niet meerdere sport- en bewegingsapps op de achtergrond te laten draaien.

Alle informatie die de motion processor verzamelt is toegankelijk voor geïnstalleerde apps, maar alleen als je daar toestemming voor geeft. De meeste data zal via HealthKit in de Gezondheid-app verschijnen, waarna andere apps er gebruik van kunnen maken.

Daardoor is het mogelijk dat je bij het installeren van een nieuwe stappenteller-app meteen de bewegingsdata van de afgelopen maanden te zien krijgt, ook al had je op dat moment de app nog niet.

Uiteraard waren al langer iPhone-apps zoals Human en Moves, die je dagelijkse beweging al in de gaten hielden. Maar die moesten continu je locatie volgen en omdat Moves is overgenomen door Facebook vonden mensen dat niet meer zo’n prettige gedachte. Apps zoals Move maakten gebruik van het GPS-signaal om te bepalen hoe snel je van A naar B bewoog, om bijvoorbeeld te kunnen bepalen of je liep, fietste of in een voertuig zat. De motion processor neemt dit werk uit handen, zodat apps zoals Moves zelf geen metingen meer hoeven doen. Moves bestaat sinds 2018 niet meer.

Motion processor concurreert met Fitbit, Garmin en meer

De functionaliteit van de motion processor lijkt erg op de mogelijkheden van activiteitentrackers zoals die van Fitbit, Garmin en andere fabrikanten. Deze armbanden houden ook bewegingsactiviteit bij en synchroniseren deze informatie met bijbehorende apps. Er is echter wel een verschil: dergelijke fitnessarmbanden draag je op je lichaam en meten dus ook je beweging als je op kantoor even van je bureau wegloopt. Als je je beweging met alleen de iPhone zou willen meten, zou je elk moment dat je opstaat de iPhone in je broekzak moeten stoppen. De motion processor kan daarom minder compleet zijn bij het verzamelen van bewegingsdata.

Motion processor uitschakelen

Wil je de werking van de motion processor uitschakelen, zodat niet meer op de achtergrond je beweging wordt vastgelegd. dan kan dat. Je doet dit via de instellingen voor beweging en conditie.

Zo kun je de motion processor uitschakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Privacy > Beweging en conditie. Zet de schakelaar uit bij Houd conditie bij.