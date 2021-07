Je kunt Hé Siri ook op de Mac gebruiken. Dit kan op twee manieren. In deze tip leggen we uit hoe Siri activeren met je stem werkt.

Hé Siri in macOS werkt op twee manieren

Siri op de Mac kun je op meerdere manieren activeren, bijvoorbeeld via het Siri-icoon in de menubalk of met een toetscombinatie. Je kunt ook ‘Hé Siri‘ gebruiken, maar hoe dit werkt is afhankelijk van het type Mac dat je hebt. Is jouw Mac voorzien van een tweede generatie T2-beveiligingschip of nieuwer, dan wordt Hé Siri altijd ondersteund. Zo niet, dan zul je gebruik moeten maken van een workaround óf een geschikte koptelefoon.

‘Hé Siri’ op nieuwere Macs

Siri is een makkelijke manier om allerlei informatie op je Mac te raadplegen, zonder dat je het toetsenbord hoeft aan te raken. Vraag met Siri op de Mac bijvoorbeeld naar het weer, stel een herinnering in of vraag documenten op waar je vorige week aan gewerkt hebt. Je kunt de resultaten vastzetten in het Berichtencentrum.

Hé Siri is beschikbaar op deze Mac-modellen zonder extra omwegen:

MacBook Pro 2018 en nieuwer

MacBook Air 2018 en nieuwer

iMac Pro

iMac 2020 en nieuwer

Het werkt dus op alle Mac-modellen met een Apple T2-chip. Dit is een extra beveiligingschip voor je persoonlijke gegevens. Je stemgegevens kunnen hierdoor niet worden achterhaald door hackers.

Heb je één van deze modellen, dan stel je Hé Siri op de Mac als volgt in:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Siri. Vink de optie Luister naar “Hé, Siri” aan. Volg de stappen op het scherm en spreek de voorbeelden uit.

‘Hé Siri’ op een oude Mac met koptelefoon of workaround

Op de oudere Macs wordt Hé Siri niet standaard ondersteund. Wil je toch handsfree Siri activeren, dan zul je gebruik moeten maken van een workaround of een geschikte koptelefoon.

Via een koptelefoon

Gebruik je een koptelefoon met je Mac? Dan kun je deze gebruiken om zonder knoppen de assistent op te roepen. Deze optie verschijnt alleen op oudere Macs en werkt uiteraard alleen als de koptelefoon met microfoon daadwerkelijk is aangesloten. Zit er een mute-knop op je microfoon? Zet deze dan uit. Zo stel je Siri in:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Siri. Vink de optie Luister naar “Hé, Siri” op koptelefoon aan. Kies eventueel of Siri ook geactiveerd kan worden bij een vergrendelde Mac. Deze optie verschijnt wanneer je stap 2 volgt.

Wanneer je op deze manier werkt, zal Siri je geen voorbeelden laten opnoemen om je stem te leren kennen. Jouw Mac heeft immers geen T2-chip en kan je stemgegevens niet veilig genoeg opslaan. Daarom kan het zijn dat je Mac je niet altijd goed kan verstaan. Ook andere mensen kunnen het activeren als zij bijvoorbeeld tegen hun iPhone praten in jouw buurt. Je hoeft je geen zorgen te maken over je veiligheid, want je stem wordt niet lokaal opgeslagen.

Via een workaround

Heb je een oude Mac en gebruik je geen koptelefoon? Dan is er nog een mogelijkheid om Hé Siri te activeren op je Mac. Let wel: dit is geen officiële manier en het werkt dus niet altijd even goed. Toch kan het een poging waard zijn. Zo stel je het in:

Open Systeemvoorkeuren op je Mac. Ga naar Toegankelijkheid en klik in de linker kolom op Stembediening. Zet het vinkje aan bij Activeer Stembediening. Klik rechtsonder op Commando’s en klik daarna linksonder op het plusteken. In het tekstvak tik je ‘Hey Siri’. Je mag ook een compleet willekeurig woord kiezen, zoals ‘banaan’. Selecteer in de onderste lijst Open Finder onderdelen en selecteer Siri.app uit de App-map.

Als je nu ‘Hé Siri’ zegt zal Siri op de Mac geactiveerd worden. Je kunt ook een ander commando gebruiken zoals ‘OK Siri’ of ‘Hallo Siri’. Deze dicteerfunctie kan wel iets trager reageren dan wat je op de iPhone gewend bent. Minpunt is dat ook deze functie geen rekening houdt met jouw stem, dus als je op een kantoor met meerdere collega’s zit kun je last van elkaars stembediening hebben.

Let op: wanneer je in een tekstveld bezig bent zal het commando niet werken. In plaats daarvan denkt je Mac dat je wil dicteren wat je wil typen. Zorg dus dat je uit een tekstveld bent wanneer je dit commando wil gebruiken.

Nu je ‘Hé Siri’ hebt ingesteld kun je de Siri-iconen verwijderen uit de menubalk en het dock, want die heb je misschien niet meer nodig. Een andere optie is om een toetscombinatie voor ‘Hé Siri’ in te stellen.

Bekijk ook Zo verwijder je het Siri-icoon uit je menubalk en dock van je Mac Als je Siri op de Mac wilt gebruiken kun je dat snel doen door op het icoontje in je dock of menubalk te klikken. Maar als je Siri toch niet gebruikt kun je de icoontjes gemakkelijk weghalen. Ze zitten dan niet meer in de weg. We leggen in deze tip uit hoe het werkt.