De komst van de eerste 5G-modem van Apple was geen grote verrassing. Apple kocht in 2019 de modemtak van Intel, en sindsdien draaide de geruchtenmolen rondom Apple’s modemproject op volle toeren. Het was geen kwestie van of, maar wanneer. Nu is het dus eindelijk zover: de iPhone 16e is het eerste toestel met de Apple C1, de eerste 5G-modem van Apple. Deze neemt de plaats in van de Qualcomm-modem die in alle andere iPhones wordt gebruikt. Die sprong klinkt niet direct heel spannend, maar toch gaat de Apple C1 een groot verschil maken. In dit artikel lees je waarom.

Apple C1-modem

De Apple C1 wordt doorgaans een 5G-modem genoemd, maar hij zorgt naast de mobiele verbinding ook voor wifi, bluetooth en gps. Dat de Apple C1 zijn debuut maakt in een instapmodel, de iPhone 16e, is zeer bewust. De nieuwe chip is nog een soort proefballon en niet uitgerust met de nieuwste snufjes. Vergelijk je de modem met die in de iPhone 16, dan zie je de verschillen:

iPhone 16 (Qualcomm en USI) iPhone 16e (Apple C1) Mobiele verbinding GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA en 5G (sub-6 GHz) met 4×4 MIMO GSM/EDGE, UMTS/HSPA+ en 5G (sub-6 GHz) met 4×4 MIMO Wifi-versie Wifi 7 Wifi 6 Bluetooth-versie 5.3 5.3 Ultra wideband-chip Tweede generatie – Thread-ondersteuning Ja – Locatiebepaling GPS, GLONASS, Galileo, QZSS en BeiDou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou en NavIC

Op de iPhone 16 en voorgaande modellen wordt de mobiele verbinding en gps voorzien door een Qualcomm-modem, en worden wifi en bluetooth geregeld met een chip van USI (Universal Scientific Industrial). Qua mobiele verbinding en wifi lopen deze chips nog voor op de Apple C1, waarbij al deze verbindingen geïntegreerd zijn. Ook mist de C1 ondersteuning voor ultra wideband en Thread.

Apple C1 voordelen

Toch heeft de Apple C1 ook zijn voordelen, met name qua efficiëntie. Apple noemt het de C1 zelf de ‘energiezuinigste modem tot nu toe in een iPhone’. Dit is in de iPhone 16e al merkbaar: het model heeft een significant langere accuduur dan de iPhone 16 die het zonder Apple C1 moet doen. Zo kun je er tot 21 uur video mee streamen, terwijl de iPhone 16 dit tot 18 uur volhoudt.

Misschien nog wel het grootste voordeel van de Apple C1 is voor Apple zelf. Doordat het nu een eigen modem heeft, wordt het bedrijf minder afhankelijk van partijen als Qualcomm en USI. Ook kan het de techniek gemakkelijker en goedkoper toepassen in andere apparaten. Een MacBook met 5G of zelfs AirPods met ingebouwde mobiele verbinding worden opeens een optie.

Apple C1 in andere apparaten?

De Apple C1 is voorlopig exclusief voor de iPhone 16e. De kans is klein dat de modem ook naar de iPhone 17-serie komt. Doordat hij nog achterloopt op de modems van andere iPhone-modellen, zou het namelijk een downgrade zijn. Waarschijnlijk moet er eerst nog een Apple C2 uitkomen om de specificaties gelijk te trekken voordat Apple zijn eigen modems in luxere iPhones verwerkt.

De C1 zou wel al naar een toekomstige MacBook kunnen komen. Er bestaat immers nog geen MacBook met een ingebouwde mobiele verbinding, dus dat zou een interessante extra optie kunnen zijn. Er gaan immers al enige tijd geruchten over een MacBook met 5G-chip. Voorlopig is het echter nog even afwachten hoe de Apple C1 presteert in de iPhone 16e voordat Apple dit soort stappen gaat zetten.