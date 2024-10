Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo zal in ieder geval één model uit de iPhone 17-serie voorzien zijn van een in eigen huis ontwikkelde wifi-chip. Nu zijn alle iPhone-modellen nog voorzien van een gecombineerde chip voor wifi en Bluetooth, geleverd door Broadcom. Maar Kuo denkt dat “bijna alle” producten binnen drie jaar voorzien zijn van een eigen chip. Apple kan hiermee kosten besparen en wordt minder afhankelijk van Broadcom. Ook kan Apple hiermee nog beter hard- en software integreren.

Huidige iPhones hebben wifi 7 van Broadcom

In de iPhone 16-modellen heeft Apple al ondersteuning voor wifi 7 toegevoegd, dankzij een chip van Broadcom. Die keuze is opmerkelijk, omdat de net aangekondigde Macs nog geen wifi 7 krijgen. Kuo is er echter zeker van dat het ook spoedig naar de Mac komt en verzekert dat Apple’s wifi-chip “de nieuwste wifi 7 specs” zal ondersteunen. De chip zal worden gefabriceerd door TSMC, waarbij gebruik wordt gemaakt van het 7nm productieproces (N7).

Eerder waren er zorgen of Apple’s eigen wifi-chips wel klaar zouden zijn voor de iPhone 17. Bronnen uit de industrie zeiden tegen Digitimes dat het te moeilijk is om binnen twee jaar te realiseren. Apple zou de afgelopen tijd voortdurend verschillende componenten in eigen huis hebben ontworpen, zodat helemaal zelf bepaald kan worden hoe ze functioneren. Toch zullen we nog twee iPhone-generaties moeten wachten, aldus de bronnen van Digitimes. Dat deed denken aan de situatie rondom 5G-modems, waarbij Apple moeite heeft om van Qualcomm los te komen.

Ontwikkeling wifi-chip verloopt moeizaam

Apple zou het wifi-project ook enige tijd on hold hebben gezet, zo meldde Ming-Chi Kuo in januari 2023. Dat zou ermee te maken hebben dat Qualcomm en Broadcom zoveel ervaring en patenten hebben, dat het lastig is om als nieuwkomer een voet tussen de deur te krijgen, zelfs voor een machtig bedrijf als Apple. De bronnen van DigiTimes dachten dat Apple de chip eerst gaat toepassen in een nicheproduct dat niet massaal wordt verkocht. Daarna is de iPhone aan de beurt. Maar uit de nieuwe uitspraken van Kuo kunnen we opmaken dat de iPhone wellicht toch eerst aan de beurt is.

In januari 2023 meldde Bloomberg dat Apple bezig is met een gecombineerde chip voor alle draadloze functies (wifi, Bluetooth en 5G) om minder afhankelijk te zijn van Broadcom. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen zou Apple eerst bezig willen gaan met alleen een chip voor wifi. Voor gebruikers verandert er voorlopig niets. Of Apple de chips nu in eigen huis ontwikkelt of bij Broadcom inkoopt, het betekent niet dat we meteen een sloot aan nieuwe functies erbij krijgen.