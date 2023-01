Al jarenlang gaan er geruchten over een eigen 5G-modem van Apple , om minder afhankelijk van Qualcomm te zijn. Maar Apple zou nog een stap verder willen gaan: ook de wifi- en Bluetooth-chips van Broadcom moeten in eigen huis geproduceerd worden, gecombineerd in een alles-in-een chip voor draadloze functies.

Bij de ontwikkeling van Apple’s 5G-modem zijn problemen opgetreden, waardoor we waarschijnlijk in 2023 en 2024 nog te maken hebben met chips van Qualcomm. Maar daarna wil Apple het verder zelf gaan oppakken, meldt Bloomberg. Apple werkt in eigen huis aan een nieuwe chip die alle draadloze functies moet gaan regelen. Het vervangt niet alleen het 5G-chip van Qualcomm maar ook de wifi- en Bluetooth-chip van Broadcom. Het plan is dat de alles-in-een chip in 2025 klaar is om te worden ingebouwd in de eerste toestellen.



Bloomberg vertelt ook hoeveel moeite het Apple heeft gekost om de Qualcomm-modems te vervangen en voorspelt dat Apple eind 2024 of begin 2025 zover is dat de eigen 5G-modems gebruikt kunnen worden. In ongeveer drie jaar moet de overgang dan volledig gelukt zijn. Qualcomm houdt er al rekening mee: een woordvoerder denkt dat de meeste 5G-modems voor iPhones en iPads in 2023 nog door Qualcomm geleverd zullen worden. Maar in 2025 is Apple als klant vertrokken, verwacht het bedrijf.

Niet veel impact

Voor gebruikers heeft de overstap naar eigen chips geen directe voordelen. Het brengt voorlopig alleen maar onzekerheden of de chips net zo goed zullen functioneren als die van Qualcomm en Broadcom. Op termijn zou Apple ervoor kunnen zorgen dat de chips sneller ontwikkeld kunnen worden en nieuwe functies krijgen die uniek voor de iPhone zijn.

Voor Apple is het voornamelijk een prestigezaak: het bedrijf wil in staat zijn om zoveel mogelijk onderdelen zelf te ontwikkelen, zoals nu al gebeurt met de A-serie systems-on-a-chip en Apple Silicon. De afgelopen jaren is echter gebleken dat het niet zo eenvoudig is om mobiele chips te ontwikkelen. Apple haalde in 2019 een groot deel van Intel’s modemdivisie in huis en is er sindsdien mee bezig.

Eerder verschenen: