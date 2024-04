Met transcripties in de Podcasts-app is het eenvoudiger om bij te benen met wat er wordt gezegd. Misschien kun je het niet altijd goed verstaan, of wil je naderhand nog even kijken wat er precies werd gezegd. In deze tip lees je hoe het werkt.

Dit zijn transcripties in de Podcasts-app

Voor sommige podcasts is een transcriptie beschikbaar. Dit is een uitgeschreven versie van de uitgesproken tekst. De Podcasts-app is slim genoeg om te weten welk woord er wanneer wordt uitgesproken. Je kunt daardoor woord voor woord meelezen op het tempo van de presentatie. Dat ziet er zo uit:

Transcripties bekijken in de Podcasts-app

Niet voor alle podcasts

Helaas werkt deze functie niet voor alle podcasts. Zo werkt het op dit moment alleen voor de talen Engels, Duits, Spaans en Frans. Daarnaast moeten de podcasts om technische redenen worden aangeleverd via Apple’s Podcasts Connect platform. Dit is dus een taak voor de makers. Apple kan zelf transcripties maken, maar makers kunnen het ook zelf aanleveren.

Transcriptie van een podcast bekijken (video)

Tijd om het eens te proberen. Je hebt minimaal iOS 17.4 of iPadOS 17.4 nodig. Apple heeft een video gemaakt met hierin een uitleg. Je kunt de onderstaande video bekijken, of onze stappen volgen.

Open de Podcasts-app op je iPhone of iPad. Beluister de podcast en open het afspeelmenu (zie linker screenshot hierboven). Indien er een transcriptie beschikbaar is, kun je linksonder op het tekstwolkje tikken. Je kunt scrollen door de tekst en tikken op een zin om ernaartoe te gaan. Met de Zoek-knop onderin kun je specifieke woorden zoeken.

Of bekijk onderstaande video van Apple:

Misschien herken je het tekstwolkje wel van een andere app. Dat kan kloppen, want de Muziek-app van Apple heeft ‘m ook. Hiermee kun je songteksten in Apple Music bekijken. In onze aparte tip lees je hoe dit werkt.