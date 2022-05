Ga je deze zomer met vrienden naar Lowlands of een ander festival? Zorg dan dat je elkaar in de menigte niet uit het oog verliest. Met deze apps voorkom je dat je elkaar kwijtraakt: zo weet je altijd waar je vrienden uithangen!

Nooit meer vrienden kwijt op een festival

Een festival bezoeken is uitgerekend iets wat je met je vrienden doet. Omdat je niet altijd maar bij elkaar blijft en veel terreinen erg groot zijn, raak je elkaar al gauw kwijt. Met deze apps kun je elkaar weer vinden.

iCulture adviseert: Zoek mijn vrienden

Ook voor Android: nee

Apple’s eigen Zoek mijn-app is de makkelijkste app om te gebruiken wanneer je je vrienden kwijt bent geraakt. De app is gratis verkrijgbaar en iedereen met een iPhone of iPad kan het gebruiken.

In de app bepaal je zelf met wie je je locatie deelt en voor hoe lang. Je hebt drie mogelijkheden wat tijd betreft: 1 uur, tot middernacht of voor altijd. Ook kun je het delen van je locatie altijd weer uitzetten wanneer het festival afgelopen is. Je kunt dan dus gerust voor ‘altijd’ kiezen en het later uitschakelen. Via de app kun je je vrienden waarschuwen als je in de problemen zit.

Verder kun je notificaties instellen, voor als een van je vrienden vanaf een bepaalde locatie vertrekt. Handig als niet iedereen op hetzelfde moment zin heeft om uit het tentje te kruipen. Zo weet je meteen wanneer iemand onderweg is naar het festivalterrein.

In de app zie je een lijst met alle vrienden die hun locatie met je delen en hoe ver ze van je verwijderd zijn. Hierdoor weet je precies waar iedereen uithangt. Via Siri kun je vragen waar je vrienden zijn. Ook handig dus als je in de auto op weg naar het festival bent en wilt weten of je vrienden ook al onderweg zijn.

Voor met je Android-vrienden: WhatsApp

Ook voor Android: ja

Misschien heb je met je vriendengroep al een WhatsApp-groep. Raak je je vrienden kwijt, dan kun je in de groep je locatie delen. Ook kun je inschakelen dat de locatie continu bijgehouden moet worden. Dit kost echter wel meer batterij, dus ideaal voor op een festival is dat niet. Maar zolang jij op de door jou gedeelde locatie blijft staan, moeten je vrienden je kunnen vinden.

Ook kun je een locatie aanvinken waar je wilt afspreken. Dit is dus niet alleen handig op een festival, maar ook als je met iemand in de stad hebt afgesproken. Je deelt de locatie van die plek en jullie kunnen er allebei moeiteloos naartoe lopen. Het delen van je locatie via WhatsApp is vooral een goede oplossing voor een vriendengroep als niet iedereen een iPhone heeft.

Woov

Ook voor Android: ja

Woov is een Nederlandse app die in het teken staat van festivals. Zo kun je het programma zien en kun je met verschillende mensen praten die ook naar het festival gaan. Maar de app biedt ook de mogelijkheid om je vrienden te vinden wanneer je ze kwijt bent. Door een groep aan te maken met je vrienden kun je ze eenvoudig terugvinden.

Glympse

Ook voor Android: ja

Glympse is een gratis app die het heel eenvoudig maakt om je locatie met je vrienden te delen. Dit is dan ook het enige doel van de app. Je kunt een account aanmaken en wanneer je vrienden dit ook hebben, kunnen jullie aan de slag. De app biedt verschillende mogelijkheden om je locatie te delen. Je kunt je locatie met een enkele vriend delen door deze naar hem of haar te sturen. Je kunt dan instellen hoe lang deze je locatie mag zien. Let hierbij wel op, dat je iPhone-batterij sneller leeg is als je je locatie voor langere tijd deelt. Wanneer je langer dan 5 uur je locatie met iemand wil delen, geeft de app dan ook het advies om de iPhone aan te sluiten op een stopcontact of powerbank.

Naast het delen van je locatie kun je ook de locatie van iemand die de app gebruikt opvragen. Ook kun je privégroepen aanmaken. Dit kan handig zijn voor mensen met je vaak je locatie deelt. Je kunt ook gebruik maken van de publieke tags. Hiermee kun je eenvoudig andere mensen vinden die bijvoorbeeld op het zelfde festival zijn als jij.

Google Maps

Ook voor Android: ja

Je kunt ook in Google Maps je locatie live delen. Je stuurt hierbij een link naar je vrienden zodat zij kunnen zien waar je bent. Je kunt zelf instellen hoe lang de link geldig is, variërend van een kwartier tot drie dagen of tot het moment dat je het handmatig uitschakelt.

Ook kun je het delen van je locatie weer uitschakelen voordat de ingestelde tijd voorbij is, mocht het toch niet zo prettig vinden dat ze kunnen zien waar je bent. De link kan door iedereen geopend worden, ook wanneer zij geen Google Maps op hun telefoon hebben staan. Het nadeel hiervan is dat je niet weet of de link naar anderen is doorgestuurd.

Meer vrienden-zoekapps

Er zijn nog veel meer apps waarmee je je locatie kunt delen zodat je je vrienden niet kwijtraakt op een festival. Hier vind je nog een aantal suggesties.

Waze navigatie & Live verkeer (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Waze is een andere navigatie-app van Google. Hiermee kun je eenvoudig je route delen met je vrienden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je samen met je vrienden naar een festival rijdt. Je krijgt namelijk een melding wanneer je vrienden vertraging oplopen door een file of werkzaamheden.

Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Via Facebook Messenger heb je de mogelijkheid om je locatie met je vrienden te delen. Door een bericht te sturen naar één van je vrienden of in een groep kunnen zij je locatie een uur lang zien. Daarna komt dit weer te vervallen.

, iOS 11.0+) - Via Facebook Messenger heb je de mogelijkheid om je locatie met je vrienden te delen. Door een bericht te sturen naar één van je vrienden of in een groep kunnen zij je locatie een uur lang zien. Daarna komt dit weer te vervallen. Life360: Find Family & Friends (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Deze app waarmee je de locatie van je beste vrienden en familie kunt bijhouden is gratis te gebruiken en lijkt een beetje op Zoek mijn vrienden van Apple. Deze app biedt echter ook de mogelijkheid om met je vrienden en familie te praten via een privé chat. De app is zowel voor iOS-gebruikers als Android-gebruikers, handig wanneer iemand geen iPhone heeft.

Ikstahier.nu

Geen app, maar een website: op ikstahier.nu kun je plattegrondjes downloaden van de podiums van belangrijke muziekfestivals. Met een kruisje of emoji kun je vrienden duidelijk maken waar je staat op het festival. Kies het gewenste muziekfestival en de zaal waar je staat, zet een kruisje op de plattegrond en stuur het plaatje vervolgens met WhatsApp naar je vrienden.

Meer tips om je locatie te delen

We hebben nog meer tips over het delen van je locatie met familie en vrienden:

