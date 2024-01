Apple gaat NFC-betalingen met de iPhone openstellen voor andere aanbieders. Die beslissing is genomen na een onderzoek in de EU, waarna een boete dreigde.

Apple zal aanbieders van mobiele portemonnees en betalingen toegang geven tot de NFC-chip in de iPhone. Dit is gedaan in het kader van het antitrustonderzoek van de Europese Commissie, dat al vier jaar loopt. De toezichthouder maakte de plannen vandaag bekend en Apple heeft in een interview met de Wall Street Journal bevestigd dat de NFC-betaalfuncties van de iPhone inderdaad opengesteld gaan worden. Andere partijen kunnen dan ook Apple Pay-achtige betaalmethoden aanbieden.

Al langer onderzoek naar NFC-chip

De toezegging van Apple komt ruim anderhalf jaar nadat de Europese Commissie Apple formeel beschuldigde van machtsmisbruik, waardoor de concurrentie op de markt voor mobiele betalingen werd dwarsgezeten. Apple bood de EC vervolgnes aan om NFC open te stellen voor betaaldiensten, om onder een boete uit te komen. De EC ging vervolgens in beraad. De openstelling geldt alleen voor mensen die hun Apple ID in een land van de Europese Economische Ruimte geregistreerd hebben. De toezeggingen gelden voor tien jaar en kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 10% van de wereldwijde jaaromzet, als Apple zich er niet aan houdt.

Betalen met NFC en Face ID

Er gingen al eerder geruchten dat Apple toezeggingen had gedaan aan de EU, maar de Europese Commissie heeft dit nu ook bevestigd. Apple gaat daarnaast nog wat extra functies aanbieden, waaronder het kunnen kiezen van een standaard betaalapp, net zoals je nu al zelf je standaard browser en standaard mailapp kunt kiezen. Betaalapps van derden kunnen onder voorwaarden ook gebruik maken van Face ID en Touch ID om de betaling goed te keuren.

Er gelden ook wat bepalingen. De betalingen via externe betaaldiensten kunnen alleen gedaan worden bij winkels in de EER. Ook geldt het alleen voor de NFC-chip in de iPhone, niet die in de iPad. In Australië probeerden de banken al eens eens toegang te krijgen tot de NFC-chip op iPhones, maar dat mislukte. In de EU gaat het een stuk vlotter. Vorige week had Eurocommissaris Margrethe Vestager nog een ontmoeting met Tim Cook. Ze zei daarbij dat Apple bereid is om mee te werken aan allerlei nieuwe regelgeving, ook wat de openstelling van de App Store voor andere aanbieders betreft.