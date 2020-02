Met AirPods Pro kun je wisselen tussen ruisonderdrukking en de transparantie-modus. In deze tip leggen we uit wat dat is, en hoe je wisselt tussen deze twee functies.

Nieuw op de AirPods Pro zijn ruisonderdrukking en de transparantie-modus. Je kunt ze op verschillende manieren activeren. Superhandig als je even één wil zijn met de muziek!

Wat is ruisonderdrukking?

Ruisonderdrukking is een techniek die ervoor zorgt dat je zo min mogelijk van jouw omgeving kunt horen als je een koptelefoon of oortjes draagt. Je kent dit misschien wel onder de Engelse term noise cancellation. Er zijn twee soorten ruisonderdrukking: passief en actief. Met passieve ruisonderdrukking is de koptelefoon zo gebouwd dat het geluid wordt buitengesloten door je gehoorgang af te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld met rubberen oortips of met grote oorschelpen die over je oor vallen. Er zitten geen speciale functies in de oordoppen.

De interessantere vorm van ruisonderdrukking is de actieve variant. Hier luisteren microfoons in oortjes of koptelefoons constant mee naar jouw omgeving. Hierop wordt zogeheten ‘antigeluid’ geproduceerd, dat het geluid neutraliseert. Daardoor hoor jij weinig of niets van je omgeving. De AirPods Pro maken gebruik van actieve ruisonderdrukking.

Met AirPods Pro kun je ook een transparantie-modus inschakelen. Hiermee kun je meeluisteren naar je omgeving. De microfoons pikken bepaalde omgevingsgeluiden op (bijvoorbeeld stemmen) en versterken dit. Alles wat je zelf zegt wordt ook versterkt. Zo kun je dus naar je muziek luisteren én je omgeving. Dat is bijvoorbeeld handig op de fiets om het verkeer te blijven horen.

Ruisonderdrukking en transparantie-modus inschakelen vanaf AirPods Pro

Heb je je AirPods Pro in, dan is het erg simpel om te wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantie-modus. Dit doe je met de druksensoren aan de steel van ieder oortje.

Standaard zijn de oordoppen zo ingesteld dat je wisselt tussen ruisonderdrukking en transparantie-modus. Je kunt ook instellen dat je het allebei wil kunnen uitschakelen. Hoe je dit wijzigt lees je in onze tip over de druksensoren van de AirPods Pro.

Ervan uitgaande dat je de instellingen ongewijzigd hebt gelaten is het enige wat je moet doen het volgende:

Druk één van de sensoren twee secondes in. Je hoort een geluidje voor ruisonderdrukking en een ander geluid voor transparantie-modus.

Zo weet je welke modus je geactiveerd hebt. Hoor je niets? Dan moet je het even opnieuw proberen. Om jouw invoer te bevestigen hoor je overigens ook een klikgeluid zodra je de sensor indrukt.

Ruisonderdrukking en transparantie-modus inschakelen vanaf iPhone

Op je iPhone en iPad kun je ook wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantie-modus. Je kunt het ook helemaal uitschakelen, zodat de microfoons niet meer actief zijn. Je regelt dit allemaal vanuit het Bedieningspaneel.

Zorg dat je AirPods Pro verbonden zijn met je toestel. Houd de volume-schuif ingedrukt. Deze staat rechts van de helderheid-schuif. Kies onderin welke van de modi je wil: Ruisonderdrukking, Uit of Transparantie.

Ruisonderdrukking bedienen vanaf je Apple Watch

Zelfs vanaf je Apple Watch kun je de ruisonderdrukking van je AirPods Pro bedienen. Dit kun je op twee manieren doen. We leggen eerst uit hoe je de ruisonderdrukking bedient vanuit het Apple Watch Bedieningspaneel:

Activeer het scherm van je Apple Watch door erop te tikken of je pols op te tillen. Open het Bedieningspaneel door van onder het scherm naar boven te vegen. Tik op het AirPlay-icoon (pijltje met drie ringen eromheen) en geef je voorkeur aan.

Speel je muziek af via de Muziek-app op de Apple Watch? Volg dan deze stappen:

Open het Huidige-scherm van de Muziek-app (zie bovenstaande afbeelding). Tik linksonder op het rode AirPlay-icoon. Geef aan welke instelling je wil gebruiken.

Ruisonderdrukking AirPods Pro instellen vanaf Mac

Ten slotte leren we je ook hoe je de ruisonderdrukking instelt vanaf een Mac. Hiervoor moet je de oortjes eerst verbinden met de Mac, uiteraard. Volg daarna deze stappen:

Klik op het volume-icoon in de menubalk. Houd je muiscursor over de naam van jouw AirPods Pro. Selecteer jouw voorkeur.

Nu weet je hoe je gemakkelijk wisselt tussen te verschillende geluidsfuncties van de AirPods Pro. Meer weten over AirPods Pro? Check dan onze uitleg!