Dat Apple werkt aan de overstap naar mini-LED is inmiddels geen verrassing meer, maar wanneer verschijnt het eerste product? De iPad Pro met mini-LED zou in het eerste kwartaal van 2021 komen.

Het is al een tijdje wat stiller rondom mini-LED, de opvolger van LCD in een aantal Apple-producten. Waar Apple bij de iPhones gekozen heeft voor OLED, is mini-LED een grote kanshebber in iPads en MacBooks. Afgelopen voorjaar schreven we nog dat de eerste mini-LED-producten uitgesteld waren naar 2021, maar nu hebben we mogelijk een concretere planning. Volgens het Koreaanse ETNews verschijnt de eerste iPad Pro met mini-LED in het eerste kwartaal van 2021.



‘iPad Pro met mini-LED in eerste kwartaal 2021’

De Aziatische bron schrijft dat LG Display de fabrikant van mini-LED wordt en dat de massaproductie vermoedelijk eind dit jaar van start gaat. Dat zou betekenen dat Apple van plan is om in het eerste kwartaal van 2021 het eerste product met deze schermtechniek uit te brengen. Dat komt ook overeen met eerdere berichten, waaruit bleek dat de eerste iPad Pro met mini-LED uitgesteld is naar 2021.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple's eerste mini-LED producten uitgesteld tot 2021' Het leek er lange tijd op dat Apple in dit najaar met een reeks nieuwe producten met mini-LED display's zou komen. Daar lijkt nu geen sprake meer van te zijn, want Apple's mini-LED plannen zijn mogelijk uitgesteld naar 2021.

mini-LED heeft op veel vlakken dezelfde voordelen als OLED, zoals een scherm met en hogere helderheid, meer contrast en diepere zwarttinten. Een release in het eerste kwartaal van 2021 is zeker niet ondenkbaar. Apple brengt in maart vaker nieuwe producten uit, waaronder ook de iPad Pro 2020. Dat was een relatief magere update, dus een grotere update met een nieuw scherm een jaar later klinkt zeker niet ondenkbaar.

Daarmee kan Apple meteen meer onderscheid brengen tussen de nieuwste iPad Air 2020 en iPad Pro 2020. De modellen schelen sinds het nieuwe design niet veel van elkaar, want alleen de camera en de ondersteuning voor ProMotion vind je op de iPad Pro. Met een geheel nieuw en beter scherm, is er weer meer reden om voor de iPad Pro te kiezen. Of Apple zowel een nieuwe 11- als 12,9-inch model uit gaat brengen, is nog de vraag. Het zou in ieder geval gaan om een 12,9-inch versie.