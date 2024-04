Apple biedt in Apple TV+ een aantal sportcompetities aan, maar daarbij ligt sterk de focus op Amerikaanse toernooien. Zo heeft Apple de exclusieve rechten voor de MLS, het Amerikaanse voetbaltoernooi. Ook de MLB (baseball) wordt bij Apple TV+ uitgezonden. Er waren de afgelopen tijd al vaker berichten dat Apple meer wereldwijde sporten zou willen doen en vandaag gooit The New York Times nog wat extra olie op het vuur. Apple wil namelijk de wereldwijde rechten voor het nieuwe 2025 FIFA Club World Cup bemachtigen.

‘Wereldwijde rechten 2025 FIFA Club World Cup bij Apple’

Dit jaar is het weer de beurt aan de UEFA Euro 2024, oftewel het EK-voetbal. Over twee jaar wordt dit opgevolgd door het 2026 FIFA World Cup, gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar daartussenin komt in 2025 iets nieuws: de 2025 FIFA Club World Cup. Daarin nemen clubs uit Europa (UEFA), Azië (AFC), Afrika (CAF), Noord-Amerika (CONCACAF), Zuid-Amerika (CONMEBOL) en Australië (OFC) het tegen elkaar op. Bekende clubs uit Europa die zich gekwalificeerd hebben, zijn Manchaster City, Real Madrid, Bayern München en Inter Milan. Er doen helaas geen Nederlandse clubs mee. Het is een soort van Champions League, maar dan op wereldwijde schaal. Maar waar ga je dit straks kunnen zien?

Bekijk ook Apple TV-kanalen: MLS Season Pass, MUBI en meer In de Apple TV-app vind je zogenaamde kanalen. Dit zijn afzonderlijke abonnementen op streamingdiensten binnen Apple's eigen TV-app. In dit artikel lees je over het nieuwste Apple TV-kanaal met de MLS Season Pass, maar ook de andere kanalen en hoe je je hierop abonneert.

The New York Times schrijft dat de FIFA dichtbij een deal is met Apple, voor de wereldwijde televisierechten van het toernooi. De deal zou deze maand aangekondigd worden. Apple zou minder dan een kwart betalen dan de $4 miljard die de FIFA eerst wilde hebben. Het is volgens de bron op dit moment nog niet duidelijk of er binnen deze deal ook zogenaamde free-to-air-rechten inbegrepen zijn. Daardoor zou het zo maar kunnen zijn dat het gehele toernooi alleen bij Apple TV+ te zien is.

Voor het Amerikaanse MLS-toernooi vraagt Apple een extra bedrag per maand (of per seizoen). Voor de MLS Season Pass betaal je momenteel €14,99 per maand of €99,- per seizoen, maar je krijgt wel korting als je Apple TV+ abonnee bent. Het is goed mogelijk dat Apple iets soortgelijks gaat doen voor de 2025 FIFA Club World Cup, mocht de deal door gaan.

Eerder werd Apple al in verband gebracht met de rechten van de Premier League en zelfs de Eredivisie-rechten. Apple zou ook interesse hebben gehad in de Formule 1-rechten, maar hoe serieus dat was is nog maar de vraag.