Is de Apple Watch waterdicht? Mag je je Apple Watch omhouden onder de douche? Het zijn vragen die we vaak voorbij zien komen. Een horloge is immers bedoeld om de hele dag te dragen. In dit artikel zetten we de feiten over de waterbestendigheid op een rij, zodat je precies weet of de Apple Watch waterdicht is - of niet. Het is maakt daarbij wel verschil welk model Apple Watch je hebt.

Een horloge als de Apple Watch wil je het liefst de hele dag dragen. Het is bovendien onhandig als je voor elk spatje water je Apple Watch af zou moeten doen. Gelukkig hoeft dat ook niet: de Apple Watch is goed tegen water bestand, al zit er wel verschil tussen de modellen.

Waterdicht vs waterbestendig: hoe zit het met de Apple Watch?

Er zijn twee termen om in het achterhoofd te houden: waterdicht en waterbestendig. Waterdicht wil zeggen dat de Apple Watch geen schade kan oplopen bij contact met water. Waterbestendig betekent dat de Apple Watch bestand is tegen een bepaalde mate van contact met water. De Apple Watch is dus niet waterdicht, maar wél waterbestendig. Als er om wat voor reden dan ook een defect ontstaat bij de Apple Watch door toedoen van water, valt dat ook niet onder de garantie.

Maar dat betekent wel dat er veel mogelijk is met de Apple Watch. Zo kun je zwemmen met de Apple Watch, hem dragen in de regen en tijdens het handenwassen. Maar de waterdichtheid verschilt wel per model.

Apple Watch Series 2 en nieuwer zijn waterbestendig tot 50 meter

De Apple Watch Series 2 en nieuwer zijn geschikt om mee te zwemmen en kunnen dus volledig in water ondergedompeld worden. Toch raadt Apple af om ze tijdens extreme watersporten zoals diepzeeduiken te gebruiken. De Apple Watch Series 2 en nieuwer zijn daarmee een stuk waterbestendiger dan de originele Apple Watch, die alleen bestand was tegen waterdruppels en korte onderdompeling.

Voor de Apple Watch Series 2 en nieuwer gelden de ISO-norm 22810:2010. Dit is de standaard voor veel waterdichte horloges. Deze modellen zijn bestand tegen normale zwemactiviteiten. In het geval van de Apple Watch gaat het om activiteiten in ondiep water (tot 50 meter), zoals zwemmen in zee of in een zwembad. Apple benadrukt dat de Apple Watch Series 2 en nieuwer niet geschikt is voor duiken, waterskiën en andere activiteiten met hoge watersnelheden of onderdompeling in diep water. Op de Apple website wordt het volgende gemeld:

De Apple Watch Series 2 en nieuwer hebben een waterbestendigheidsclassificatie van 50 meter volgens ISO-norm 22810:2010. Dat betekent dat de modellen kunnen worden gebruikt voor activiteiten in ondiep water zoals zwemmen in een zwembad of de zee. De Apple Watch Series 2 en nieuwer zijn echter niet geschikt voor duiken, waterskiën en andere activiteiten waarbij sprake is van hoge watersnelheden of onderdompeling in diep water.

Bekijk ook Zwemmen met de Apple Watch: dit zijn de mogelijkheden Je kan zwemmen met de Apple Watch, zodat je niet alleen het aantal baantjes maar ook je verbruikte calorieën kan bijhouden. Alles over het zwemmen en zwemtrainingen met je Apple Watch lees je in deze tip!

Om de Apple Watch zo waterdicht te maken, moest Apple wel het één en ander veranderen aan de speaker van de Apple Watch. De speaker kon niet volledig dichtgemaakt worden, want er is een luchtkamer nodig om geluid te kunnen produceren. Om te zorgen dat er geen water in de speaker achterblijft heeft Apple een ingenieuze oplossing bedacht: het waterslot. Na het zwemmen draai je aan de Digital Crown om het water eruit te trillen. De speaker maakt op dat moment een piepgeluidje op een zodanige frequentie dat het water er vanzelf uit loopt.

Tijdens het zwemmen wordt het scherm van de Apple Watch geblokkeerd en op zwart gezet. Dit is gedaan om een aantal redenen. Het uitzetten van het scherm bespaart batterij en zorgt ervoor dat er niet per ongeluk op het scherm getikt kan worden. Het scherm activeer je weer door aan de Digital Crown te draaien. Op dat moment wordt ook de speaker geactiveerd om het water eruit te laten lopen.

Bekijk ook Waterslot gebruiken op de Apple Watch: zo werkt het Met het waterslot op de Apple Watch kun je voorkomen dat het scherm onbedoeld wordt aangeraakt bij vocht. In deze tip lees je hoe het Apple Watch waterslot werkt.

Douchen met Apple Watch Series 2 en nieuwer

Het is mogelijk om te douchen met de Apple Watch Series 2, maar Apple waarschuwt om contact met zeep, shampoo en andere vloeistoffen dan water te vermijden. Wat ons betreft raden we douchen met een Apple Watch af. Het heeft geen functioneel nut en je kunt deze tijd mooi gebruiken om de Apple Watch op te laden (bijvoorbeeld als je hem draagt tijdens het slapen).

Apple Watch Series 1 is waterbestendig, niet geschikt voor onderdompeling

Apple zegt dat de Apple Watch Series 1 ‘spat- en waterdicht’ is. Dit horloge is IPX7-gecertificeerd, wat strikt gezien betekent dat je het horloge dertig minuten lang één meter diep onder water kunt houden, maar Apple raadt dit ten zeerste af. Op de website van de Apple Watch staat namelijk het volgende:

De Apple Watch is spatwaterbestendig, maar niet waterdicht. Je kan bijvoorbeeld de Apple Watch dragen tijdens het sporten, als het regent of tijdens het handen wassen. Het wordt afgeraden om de Apple Watch onderwater te houden.

Douchen of in bad met Apple Watch Series 1: liever niet

In de handleiding van de Apple Watch staat meer over de waterbestendigheid. Apple raadt aan om het volgende met de Apple Watch te vermijden, omdat hij niet waterdicht is:

Vermijd het onderdompelen van de Apple Watch voor lange tijdsperiode. Ga niet zwemmen of in bad met de Apple Watch. Stel het horloge niet bloot aan waterdruk, bijvoorbeeld onder de douche, tijdens het waterskiën, wakeboarden, surfen, jetskiën, enzovoort. Draag de Apple Watch niet in de sauna of in een stoomkamer.

Originele Apple Watch: spatwaterdicht

Wat de waterbestendigheid van de eerste generatie Apple Watch uit 2015 betreft, geldt eigenlijk hetzelfde als voor de Apple Watch Series 1. Je kunt deze wel kortstondig onderdompelen, maar Apple raadt af dat je ermee gaat zwemmen. In de praktijk zijn er meerdere mensen geweest die dit (met succes) hebben geprobeerd, al is onduidelijk of er op termijn toch schade optreedt.

Er was enige tijd verwarring over het gebruik van de Apple Watch onder de douche. Vlak voor de verkoop van de Apple Watch zei Tim Cook namelijk te douchen met zijn horloge. Er verschenen ook filmpjes waaruit bleek dat de Apple Watch gewoon bleef functioneren tijdens het zwemmen. Er werd daarom voor korte tijd gedacht dat je de Apple Watch zonder zorgen wél onder de douche kunt gebruiken.

Tot slot waarschuwt Apple ervoor dat de Apple Watch niet altijd even waterbestendig zal zijn. Apple zegt daarover het volgende:

Waterbestendigheid is geen permanente toestand en kan na verloop van tijd afnemen. Apple Watch kan niet opnieuw worden gecontroleerd op of verzegeld voor waterbestendigheid.

Bovendien zijn er een aantal situaties waarbij de waterbestendigheid af kan nemen:

Je laat de Apple Watch vallen of wordt blootgesteld aan schokken.

Je stelt de Apple Watch bloot aan zeep of zeepwater

Je stelt de Apple Watch bloot aan parfum, wasmiddelen, zuren of andere vloeistoffen zoals olie.

De Apple Watch wordt blootgesteld aan hoge watersnelheden.

Je draagt de Apple Watch in een sauna of stoomcabine.

Ook geldt: is je Apple Watch defect of laat je bijvoorbeeld de accu vervangen, dan is het horloge hierna minder goed bestand tegen water.

Pas wel op met water en Apple Watch-bandjes

Ben je van plan te gaan zwemmen met je Apple Watch, hou dan wel rekening met het bandje. Lederen horlogebandjes worden snel lelijk als je er regelmatig mee gaat zwemmen. Apple raad ook af om stalen horlogebandjes te dragen tijdens het zwemmen. Je bent beter af met de sportbandjes van fluorelastomeer. Die zijn waterbestendig en worden niet lelijk. Eventueel kun je ook nylon of textiel horlogebandjes gebruiken.

Is de iPhone waterdicht of moet je oppassen? Ook dat ligt aan het model. Vanaf de iPhone 7 heeft Apple de iPhone ook waterbestendig gemaakt. Meer over de waterbestendigheid van de iPhone lees je in onderstaande artikelen.

Bekijk ook Welke iPhones zijn waterdicht? Welke iPhones zijn waterdicht? Kun je ermee douchen en in de regen lopen? Al je vragen over de waterbestendigheid van iPhones beantwoorden we in dit artikel. Want ook al is een iPhone waterdicht, er zijn vaak nog wel beperkingen wat garantie en blootstelling aan water betreft, die je moet kennen voordat je met je iPhone het zwembad in springt. Bekijk ook Dit betekent IP67 en IP68: zo stof- en waterdicht is de iPhone Wat betekent de rating IP67 en IP68 van de iPhone? Kun je ermee zwemmen, door het zand rollen en in de stromende regen laten liggen? In dit artikel praten we je bij over IP67 en IP68 en wat je wel en beter niet met de iPhone kunt doen.