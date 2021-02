Wat gaat de iPhone in 2021 brengen? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van de nieuwe iPhones die in 2021 het licht gaan zien.

Gaat Apple na afgelopen jaar in 2021 weer vier iPhones uitbrengen? Vooralsnog lijkt het daar wel op, maar wat zijn dan de verbeteringen? Welke geruchten hebben we de afgelopen weken voorbij zien komen? Hoewel het nog even duurt voordat de nieuwste modellen aangekondigd worden, is er al behoorlijk veel gezegd en geschreven over de iPhone 13, iPhone 12s of hoe de toestellen ook gaan heten. Het zijn in ieder geval de iPhones die in 2021 het levenslicht zien en dit zijn onze verwachtingen.

Vooruitblik op 2021

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar Apple’s nieuwe producten voor dit komende jaar. We vatten wekelijks samen wat je kan verwachten wat betreft de verschillende productcategorieën. Van de nieuwste geruchten tot voorspellingen op basis van de vorige versies: met deze vooruitblik weet je wat je te wachten staat. Deze week draait alles om de nieuwste iPhones van 2021, waaronder de iPhone 13

#1 Welke modellen van de iPhones gaat Apple in 2021 uitbrengen?

Het belangrijkste om te weten is welke modellen Apple dan in 2021 gaat uitbrengen. Als we de geruchten mogen geloven, gaat Apple net als in 2020 vier toestellen op de markt brengen als directe opvolger van de iPhone 12-serie. Het zijn dan dus deze modellen:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

De grote vraag is ook nog welke modellen van de afgelopen jaren in het assortiment blijven. Als we af moeten gaan op de voorgaande jaren, zal Apple de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max vervangen door de opvolgers en uit het assortiment halen. We denken dat de iPhone XR verdwijnt en plaatsmaakt voor de iPhone 12 en iPhone 12 mini. De iPhone 11 schuift dan een plaatsje op en wordt dan het goedkoopste Face ID-toestel. Lees er meer over in ons artikel over de 2021 iPhone line-up.

Hou er rekening mee dat de namen van de toestellen nog lang niet definitief zijn. We noemen ze nu simpelweg iPhone 13, maar Apple zou ook voor iPhone 12s of iets totaal anders kunnen kiezen.

#2 Welke schermen krijgen de iPhones in 2021?

Apple kwam afgelopen jaar met maar liefst drie verschillende schermformaten: 5,4-, 6,1- en 6,7-inch. Dat blijft dit jaar waarschijnlijk ongewijzigd. Ondanks de tegenvallende verkopen lijkt het erop dat er dus ook nog gewoon een iPhone 13 mini komt. De twee middelste toestellen behouden het 6,1-inch display en de iPhone 13 Pro Max blijft ook een 6,7-inch scherm houden.

Toch kunnen we wat betreft het display wat nieuws verwachten. De twee pro-modellen krijgen naar alle waarschijnlijkheid een ProMotion-display. Er gaan al jaren geruchten dat Apple hiermee bezig is, maar telkens werd dit uitgesteld. In 2021 lijkt het nu echt te gaan gebeuren. We kennen ProMotion al van de iPad Pro, waarbij de verversingsgraad naar 120Hz gaat. Veel concurrerende high-end smartphones hebben dit al, dus het is een kwestie van tijd voordat we dit ook op de iPhones vinden. Let dus op dat dit alleen geldt voor de iPhone 13 Pro (Max) en niet voor de gewone iPhone 13 (mini).

Bekijk ook ProMotion: de voordelen van deze schermtechniek in iPads Dankzij ProMotion zien animaties er op een iPad-scherm een stuk beter uit. ProMotion is een schermtechniek van Apple die zorgt voor een hoge refresh-rate, waardoor alles veel soepeler draait. Volgens geruchten zou dit op den duur ook naar iPhones komen, maar wat is nou eigenlijk het voordeel van ProMotion en de 120 Hz refresh rate?

Verder zijn er al geruchten geweest over een kleinere notch in de iPhone 13. De inkeping zou niet per se smaller worden, maar vooral minder laag. De afgelopen jaren hebben we hier al vaker berichten over gehoord, dus we betwijfelen of het dit jaar gaat gebeuren.

Een laatste troef voor het scherm is een mogelijk always-on display. We kennen dit al van de Apple Watch, waarbij het scherm in gedimde stand altijd aan staat. Apple zou dit ook overwegen voor de iPhone, waarbij een melding en het tijdstip zichtbaar blijven. Je kan dan dus sneller zien of er nog meldingen voor je klaar staan en hoe laat het is, bijvoorbeeld als je iPhone op je bureau ligt. Nu moet je nog op het scherm tikken of het toestel oppakken om het display aan te zetten. De functie komt dus vooral van pas voor iedereen die nog geen Apple Watch heeft.

#3 Design nagenoeg ongewijzigd in 2021 iPhones

Apple gooide het design van de iPhones in 2020 flink op de schop, met de rechte vlakke zijkanten. Apple zal dit design ook in 2021 aanhouden. Bij een gloednieuw ontwerp weet je altijd dat Apple dit een paar jaar vast houdt, met slechts wat kleine wijzigingen en bijvoorbeeld een nieuwe kleur. Het zou ons dan ook niet verbazen als de kleuren van de iPhone 13 (dus de standaardmodellen) vernieuwd worden en dat ook de blauwe pro-modellen vervangen worden door iets nieuws. Geruchten daarover zijn er nog niet.

Wel zou de matte achterkant van de pro-modellen verder verfijnd worden. Apple gebruikt sinds de iPhone 11 Pro matglas. Dit is minder vingerafdrukgevoelig, maar wel iets gladder dan de gewone glazen achterkant van de andere modellen. Apple zou daarom de matte achterkant iets aanpassen, zodat er meer textuur en dus meer grip is. Hoe dan ook blijft de achterkant van glas.

#4 Verbeterde camera in 2021 iPhones

Ook de camera krijgt dit jaar een update. Apple maakt eigenlijk ieder jaar weer sprongen vooruit, hoewel de stap het afgelopen jaar iets kleiner was dan het jaar daarvoor. Apple zou voor 2021 een betere beeldstabilisatie gepland hebben, mogelijk zelfs voor álle modellen. Het zou dan gaan om de beeldstabilisatie die we nu al bij de iPhone 12 Pro Max zien, dankzij sensorverschuiving. Dit levert mooiere en scherpere foto’s op, vooral bij veel beweging.

De ultragroothoeklens op de iPhone 13 krijgt dit jaar naar verwachting ook een update. De diafragma zou gaan van f/2.4 naar f/1.8. Dat zorgt ervoor dat je met deze lens mooiere foto’s maakt als er weinig licht is. Welke modellen deze betere ultragroothoeklens krijgen is nog de vraag, want bronnen daarover zijn tegenstrijdig. Maar het zou ons niets verbazen als alle modellen dit krijgen, aangezien de ultragroothoeklens nu ook al overeenkomt.

Bij de iPhone 7 Plus introduceerde Apple de portretfunctie dankzij de tweede cameralens. In de afgelopen jaren heeft Apple de portretfunctie langzaamaan verbetert, ook met de LiDAR Scanner en extra cameralens. Naast portretfoto’s zouden hier ook portretvideo’s bij komen. Je kan dan dus een video van een persoon maken, waarbij de achtergrond geblurd is. De diepte zou je ook nog achteraf kunnen aanpassen. Behalve de betere camera zou ook de snellere chip hier van pas kunnen komen.

Tot slot is er ook nog een bron die denkt dat Apple grootse plannen heeft met het fotograferen van sterren en planeten. Een zogenaamde astrofotografiefunctie zou hiervoor gebruikt worden, maar exacte details hoe dit precies gaat werken en wat je hiermee kan zijn er nog niet. Er zijn wel al diverse apps waarmee je kan sterrenkijken.

#5 Verbeterde chip en prestaties in iPhones van 2021

Je kunt er vergif op innemen dat Apple ook dit jaar weer een nieuwe chip in de iPhone stopt. Na de A14 zijn we alweer toe aan de A15-chip. Dat betekent nog snellere prestaties, betere machine learning dankzij de Neural Engine (voor de nieuwe camerafuncties) en hopelijk ook een chip die energiezuiniger is. We vinden de iPhones anno 2021 al snel genoeg en zien liever dat Apple de nieuwe chip energiezuiniger maakt. Apple heeft dat in het verleden al voor elkaar gekregen en we hopen dan ook dat ze in 2021 weer een nieuwe slag slaan op dit gebied.

Daarnaast verwachten we dat de 5G-verbinding weer een stuk beter wordt. Apple heeft de mmWave-techniek (die de snelste vorm van 5G levert) nu alleen nog in de Amerikaanse modellen van de iPhone 12-serie verwerkt. Hoewel het nog wel even duurt voordat de Nederlandse netwerken daar klaar voor zijn (de veiling van die frequenties is pas in 2022), denken we dat deze vorm van 5G wel naar meer landen komt.

#6 Overige functies in 2021 iPhones

Welke functies verwachten we verder nog in de 2021 iPhones? Als we de geruchten mogen geloven, keert één vertrouwde functie dit jaar terug. Ook wil Apple een aantal andere functies verder verbeteren.

Terugkeer van Touch ID

Al jaren geleden voorspelden bronnen dat Apple bezig was met het implementeren van de Touch ID-vingerafdrukscanner in het scherm. In 2021 zou Touch ID in de iPhone 13 terugkeren. Het gaat om een optische sensor die rechtstreeks in het scherm verwerkt is. Vooral vanwege de pandemie en het gebruik van mondkapjes merken we hoe onhandig Face ID kan zijn. Face ID gaat overigens niet verdwijnen, maar Apple zou met een combinatie van Touch ID én Face ID je iPhone nog veiliger én tegelijkertijd mondkapjesproof kunnen maken.

Bekijk ook Gerucht: 'iPhone 13 krijgt optische Touch ID in het scherm' Opnieuw zijn er geruchten dat Touch ID in het scherm van de iPhone zal worden verwerkt. Volgens The Wall Street Journal hebben twee voormalige Apple-medewerkers hun mond voorbij gepraat.

Sterkere MagSafe

De MagSafe-aansluiting zou dit jaar sterkere magneten krijgen. Met MagSafe kun je een oplader magnetisch achterop de iPhone bevestigen. Ook accessoiremakers maken voor docks en houders gebruik van de magnetische aansluiting. Het is onduidelijk wat precies het voordeel is van sterkere magneten, maar wellicht dat dit ervoor zorgt dat powerbanks of andere accessoires zonder problemen blijven zitten.

Aansluiting: dit jaar zonder poort?

Al jaren gaat er de discussie over de aansluiting in de iPhone, vooral vanwege druk vanuit Europa. De EU streeft al jaren naar een universele oplader, waarbij usb-c de grootste kanshebber lijkt te zijn. Maar gaat Apple de Lightning-aansluiting inruilen voor usb-c of kiest Apple ervoor om helemaal geen aansluiting meer op de iPhone te doen? uit bronnen blijkt dat dat laatste wel degelijk de wens is van Apple, maar of dat dit jaar gaat gebeuren is nog maar de vraag. Je verplicht daardoor gebruikers om draadloos op te laden, al dan niet met MagSafe, en Apple zou een oplossing moeten bedenken om CarPlay te kunnen blijven gebruiken.

Bekijk ook Gerucht: 'iPhone 2021 krijgt geen Lightning-aansluiting meer' Volgens nieuwe geruchten van de bekende analist Ming-Chi Kuo zitten er grote veranderingen aan te komen. De iPhone zou in 2021 vaarwel zeggen tegen de Lightning-aansluiting.

WiFi 6E

Sinds dit jaar hebben de eerste routerfabrikanten hun routers met WiFi 6E aangekondigd. Het is een uitbreiding van WiFi 6 (dat je nu al in de iPhone vindt), met als grootste voordeel een stabieler netwerk met een lagere latency. De nieuwste iPhones zouden daar gebruik van kunnen maken, maar je hebt er uiteraard wel een nieuwe router voor nodig.

Bekijk ook De eerste routers met WiFi 6E komen eraan: dit moet je weten Sinds 2019 vliegt de term WiFi 6 ons om de oren. Maar ondertussen staat de opvolger alweer klaar: de eerste routers met WiFi 6E zijn aangekondigd. We leggen je uit wat dit nu precies betekent, of je Apple-producten er al geschikt voor zijn en of het nu al nodig is om je router te vernieuwen.

#7 Prijs en release van de 2021 iPhones

Laten we meteen met het goede nieuws beginnen: het lijkt er niet op dat de 2021 iPhones vertraagd zijn zoals de iPhone 12 dat was. Dat zou betekenen dat je de nieuwe toestellen weer in september kan verwachten, in ieder geval de aankondiging. Afgelopen jaar moest Apple noodgedwongen vanwege de pandemie de aankondiging uitstellen tot oktober, met een gespreide release in oktober en november. Dit jaar verwachten we ze weer gewoon in september.

Over de prijs is nog weinig gediscussieerd, maar we verwachten op dit gebied dit jaar weinig veranderingen. Dat zou betekenen dat Apple de volgende prijzen zou hanteren:

