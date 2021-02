Sinds een paar jaar hebben alle iPhones een ultragroothoeklens, waarmee je onder andere mooie landschapsfoto’s kan maken. Vanwege de grote kijkhoek, neemt de iPhone met deze lens veel wijdere foto’s. Analisten van Barclays denken nu dat Apple een nieuwe stap gaat zetten met de ultragroothoeklens van alle iPhone 13-modellen.



‘iPhone 13 krijgt betere ultragroothoeklens’

De analisten beweren in een nieuw rapport, dat ingezien is door MacRumors, dat de ultragroothoeklens een diafragma van f/1.8 krijgt. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de f/2.4 in de huidige modellen. Een groter diafragma betekent dat er meer licht door de lens komt. Het resultaat is dat foto’s bij weinig licht er mooier uit zien. De iPhone heeft wel een nachtmodus voor de camera, maar in situaties waar weinig licht is kan een foto nu alsnog wat tegenvallen.



De huidige ultragroothoeklens in de iPhone 12 Pro

Opvallend is dat de analisten denken dat deze verbetering dus naar alle nieuwe modellen komt. Apple-analist Ming-Chi Kuo, die vaak correcte voorspellingen weet te geven, beweerde eerder dat alleen de iPhone 13 Pro-modellen de betere diafragma van f/1.8 in de ultragroothoeklens krijgen. Hij denkt dat het tot 2022 kan duren voordat de verbeterde ultragroothoeklens naar alle modellen komt.

Welke analisten het bij het juiste eind hebben, is dus nog afwachten. Maar het lijkt er in ieder geval wel op dat je een betere ultragroothoeklens kan verwachten, al wordt het nog spannend op welke modellen precies.

De analisten van Barclays denken ook nog dat dat de betere telelens van de iPhone 12 Pro Max zijn opwachting gaat maken in de iPhone 13 Pro. Een andere verbetering in de camera die eerder al verwacht werd, is dat alle iPhone 13-modellen de betere beeldstabilisatie krijgen.