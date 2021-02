LastPass gratis krijgt beperkingen

LastPass is een aantrekkelijke app voor het beheren van je wachtwoorden, zeker als je meerdere platformen gebruikt en niets wilt betalen. Daar komt in maart 2021 een einde aan, als er nieuwe functies worden ingevoerd. Gratis gebruik is dan beperkt tot één type apparaat: smartphone of desktop, maar niet beide. LastPass is beschikbaar op iOS, Android, Windows en Mac. Als je nu al gebruiker bent is het eerste apparaat waarop je na 16 maart inlogt ook meteen je actieve keuze. Doe je dat op je iPhone, dan lukt het inloggen op Mac en Windows vanaf dat moment niet meer, tenzij je gaat betalen.



Juist bij wachtwoorden-apps is het erg handig als het crossplatform werkt. Gelukkig stelt LastPass iPhones, iPads en smartwatches gelijk, dus je kunt nog op al deze apparaten je wachtwoorden gebruiken. Alleen niet meer op de desktop. Je hebt drie mogelijkheden om van type device te wisselen. Daarna zit je vast aan je laatst gekozen optie of moet je je aanmelden voor het betaalde LastPass Premium. Dit kost €2,90 per maand als je meteen voor een jaar afsluit.

Al je apparaten blijven wel onderling synchroniseren. De makers beloven dan ook dat je geen wachtwoorden kwijtraakt en ook niet wordt buitengesloten. Vanaf 17 mei komen er nog meer beperkingen. Dan zal support via e-mail alleen nog aan LastPass Premium-klanten worden aangeboden en mensen die een gezinsaccount hebben. Gratis gebruikers kunnen hun vragen kwijt in het online supportcenter, waar ze geschreven antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.